Разграбиха и подпалиха резиденцията и двореца на Башар Асад (ВИДЕО)

Д есетки сирийци влязоха в луксозната резиденция на президента Башар Асад, след като тя беше разграбена. Приемната зала на президентския дворец в друг квартал е била подпалена, предаде АФП.

Мъже, жени и деца се разхождали из стаите и по стълбите на резиденцията на президента, който избяга от Дамаск, в престижния квартал Малки.

⚡️A fire broke out in Bashar al-Assad's palace in Damascus.



Syrian opposition fighters and locals broke in. The video was published by The Guardian.



