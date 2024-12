Унгария нарече "фалшива новина" съобщението, че Башар Асад е пристигнал страната

Ф алшива новина е, че Башар Асад е пристигнал в Унгария, съобщи Правителственият информационен център, цитиран от унгарската информационна агенция МТИ.

С това информационният център опроверга появила се подобна информация в унгарски новинарски портал. Той допълни, че в статията на новинарския портал е използвана снимка от 2012 г.

According to my sources, a Syrian Airlines plane landed in Budapest last night.



There is reason to suspect that Bashar Assad or someone close to him was on the plane.



High security measures accompanied the flight's arrival. Some airport employees signed documents regarding the…