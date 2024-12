ТАСС: Башар Асад и семейството му са в Москва

Б ившият сирийски президент Башар Асад е в Москва и е получил убежище в Русия, съобщи източник от Кремъл пред ТАСС.

„Асад и членовете на семейството му пристигнаха в Москва. Русия, по хуманитарни съображения, им предостави убежище“, каза източникът.

🇷🇺🇸🇾Assad and his family members arrived in Moscow, a source in the Kremlin told RIA Novosti.



Russia, based on humanitarian considerations, granted them asylum. pic.twitter.com/GovYTKfgyK