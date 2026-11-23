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Според „Ню Йорк таймс“ Алис Хуан е поддържала контакти с китайски разузнавач повече от година, докато е имала връзка с бившия ръководител на Nvidia Дженсън Хуан.

Американските власти подчертават, че разследването продължава и засега няма заключение, че тя е шпионирала за Китай.

Случаят повдигна въпроси за контрола върху износа на съвременни ИИ чипове към Китай.

Как се срещнаха Алис и шефът на Nvidia преди шпионския скандал за милиарди

Alice Huang stayed in contact with Chinese spy agency during her affair with Nvidia chief – NYT https://t.co/Yee4pm0s1f https://t.co/0sSMiPFyAR — The Independent (@Independent) November 23, 2026

Алис Хуан, китайката в основата на скандала около компанията Nvidia, е била в контакт със служител на китайското разузнаване в продължение на повече от година по време на любовната си връзка с бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан, съобщи вестник "Ню Йорк таймс", цитиран от ABC News и The Independent.

Алис Хуан е поддържала контакти със служител на китайското Министерство на държавната сигурност от пролетта на миналата до есента на тази година, посочва изданието, като се позовава на запознати с докладите, описващи срещите им.

Говорител на Дженсън Хуан отказа да коментира.

Nvidia и Посолството на Китай във Вашингтон също засега не коментират. Няма официална реакция от страна и на Алис Хуан.

Алис Хуан е бивш ръководител на "Мегаспийд Интернешънъл", компания от Сингапур и важен клиент на Nvidia, закупувал в миналото чипове на Nvidia за милиарди.

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От 2024 г. сингапурската компания е обект на разследване от американските власти за контрабанден износ на съвременни ИИ чипове за Китай.

Публикацията на "Ню Йорк таймс" излиза в момент, когато официални представители на САЩ поставиха под съмнение твърденията, че Алис Хуан е шпионка, както вестникът съобщи миналия месец.

Alice Huang, the woman at the heart of the Nvidia scandal, was in touch with China’s top spy agency during her affair with Jensen Huang, according to people with knowledge of U.S. intelligence reports that describe the encounters. https://t.co/xOOJCkbmMW — The New York Times (@nytimes) November 23, 2026

Тази статия от 29 октомври предизвика скандал, довел до оставката на Дженсън Хуан две седмици по-късно и до рязко понижение в цената на акциите на Nvidia.

Представители на правителството "Тръмп" неколкократно заявиха, че не са стигали до заключението, че Хуан е шпионирала в полза на Китай.

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Главният прокурор на САЩ Тод Бланч заяви този месец, че Министерството на правосъдието засега не е стигнало до извода, че тя е била агент на китайските служби.

Директорът на националното разузнаване на САЩ Джейсън Клейтън повтори това вчера.

"Главният прокурор Бланч беше пределно ясен, че в момента върви разследване, както срещу госпожа Хуан, така и срещу компанията, по различни линии", посочи Клейтън пред Си Ен Ен. "И аз лично възнамерявам да изчакам края на разследването, дотогава не мога да кажа нищо"", каза още Клейтън.

Скандалът повдигна темата за контрола на Вашингтон върху износа на стоки за Китай. Конгресмени и от двете партии поставиха въпроса дали правителството "Тръмп" не проявява небрежност в спазването на правилата за износа на полупроводници, които са много ценна стока.

Самата афера между двамата не е чак толкова важна, колкото този въпрос, каза пред Ен Би Си сенатор Джон Кенеди, републиканец от Луизиана.

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