О тстраняването съоснователя и дългогодишен главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг след разкрития около извънбрачните му афери предизвика сериозни въпроси на глобалните пазари – от устойчивостта на кръговите сделки до дълговото финансиране в екосистемата на изкуствения интелект (AI). В рубриката BISS Explainer на бизнес медията BISS.bg финансовият анализатор и зам.-председател на Професионалната асоциация по роботика, иновации и автоматизация (PARAi) Йонко Чуклев анализира дали технологичният сектор е изправен пред верижна реакция, или ставаме свидетели предимно на краткосрочен пазарен и медиен шум.

Източник: BISS

Има ли риск от срив в американския AI сектор?

Според Чуклев на този етап трудно може да се говори за домино ефект, който да събори американската технологична индустрия. Той припомня концепцията за бизнеса с изкуствен интелект като „торта с пет слоя“ – енергия, чипове, центрове за данни, езикови модели и приложения.

Дори при евентуално изтичане на чувствително ноу-хау покрай скандала с базираната в Сингапур фирма, свързвана с Алис Хуанг, останалите ключови направления – като разработката на самите модели и развойната дейност – остават затворени в рамките на компаниите разработчици.

„В бизнеса с разработка на полупроводници и графични процесори надпреварата е постоянна. Дори една държава да получи специфично ноу-хау за серията H100 или Blackwell, това ѝ дава преднина от около шест месеца. Ако основната компания продължи да генерира иновации, това предимство не може да се навакса дългосрочно“, подчертава Чуклев.

Може ли Nvidia без своя създател и визионер?

Макар да определя Дженсън Хуанг като рядък визионер, който не просто разпознава, но и сам създава пазарни тенденции – от 3D графиката и платформата CUDA до дълбокото обучение и „физическия изкуствен интелект“ за хуманоидната роботика – Чуклев е категоричен, че компания за 5 трилиона долара не се гради от един човек.

Според него в Nvidia остават ключови фигури като Иън Бък (архитектът зад платформата CUDA) и Ник Паркър, а продуктовото портфолио – включително предстоящата архитектура Vera Rubin, надграждаща Blackwell – е ясно начертано за години напред.

Истинският тест за новото ръководство няма да бъде в инженерните иновации, а в управлението на сложната глобална верига на доставки и корпоративни взаимоотношения:

производствената зависимост от тайванския гигант TSMC;

кръговото финансиране и партньорствата с ключови клиенти като OpenAI и Anthropic, която се готви за борсов дебют (IPO);

стратегическите придобивания и лицензионни сделки извън чистия хардуер (като Hugging Face)

Конкуренцията, Intel и геополитиката

Евентуална грешка на следващия главен изпълнителен директор би могла да отвори прозорец за конкуренти като AMD, Samsung или Intel единствено ако доведе до вътрешна бюрокрация и отлив на топ инженери – сценарий, през който Intel премина в миналото. Въпреки краткосрочните разпродажби при акциите на Intel и компании за центрове за данни като CoreWeave и Nebius, Чуклев отбелязва, че преструктурирането на производствените мощности на Intel в САЩ остава стратегически залог за американската полупроводникова индустрия.

На геополитическия фронт скандалът едва ли ще промени радикално курса между Вашингтон и Пекин, тъй като технологичната конфронтация, експортните ограничения за литографско оборудване (ASML) и контролът върху редкоземните метали вече са достигнали връхната си точка. В същото време свръхконцентрацията на капиталови пазари в Nvidia – чиято тежест в глобалните борсово търгувани фондове (ETF) вече надхвърля целия японски фондов пазар – остава системен фактор, който инвеститорите трябва да следят внимателно.

Целия разговор с Йонко Чуклев в предаването BISS Explainer можете да гледате в канала на BISS.bg в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_n_GTj1MPCE