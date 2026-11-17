К ампанията за връщането на Дженсън Хуанг в Nvidia има още един голям поддръжки - президентът на САЩ Доналд Тръмп. Въпреки че той изглежда склонен да подкрепи възстановяването на бившия изпълнителен директор на поста му, бордът на директорите на Nvidia засега отказва да обмисли подобна възможност, съобщава CNBC. Причината е, че в момента се провежда разследване относно евентуални рискове за националната сигурност.

В разговор с репортери в Белия дом Тръмп заяви, че няма да възрази срещу завръщането на Хуанг в компанията, като добави, че според мнозина той трябва да си върне работата. Той също така изрази мнение, че Хуанг си е извлякъл важна поука от скандала около напускането си.

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Тръмп постави под въпрос дали Алис Хуанг, китайската бизнесдама, която е в центъра на обвиненията, всъщност е свързана с китайското разузнаване, като отбеляза, че не разполага с информация, която да потвърждава, че тя е шпионин. Коментарите на президента представляват значим израз на подкрепа за съоснователя на Nvidia, който подаде оставка след 33 години начело на производителя на чипове.

Оттеглянето му последва информации за две извънбрачни връзки, една от които с Алис Хуанг, бивш ръководител в компанията за инфраструктура за изкуствен интелект Megaspeed, за която американското разузнаване подозира, че има връзки с китайските разузнавателни служби. Друга връзка, за която се твърди, е била със служителка на Nvidia, която по твърдения е била пряко подчинена на него. След това излезе информация и за потенциална трета връзка с друга служителка на компанията.

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Позицията на Тръмп обаче изглежда не е променила ситуацията в Nvidia. Според CNBC, позовавайки се на запознат с въпроса източник, бордът на директорите на компанията не обсъжда връщането на Хуанг на поста му, а се съсредоточава върху независимо разследване на неговото поведение и потенциални опасения, свързани с националната сигурност.

Nvidia е наела авторитетната адвокатска кантора Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, за да проучи дали връзките на Хуанг биха могли да застрашат фирмени тайни или националната сигурност. Разследването е особено деликатно поради твърденията, свързани с Megaspeed и евентуалното прехвърляне на усъвършенствани чипове на Nvidia към Китай. Тези твърдения все още са обект на разследване и не следва да се бъркат с установени факти.

Междувременно кампанията за връщането на Хуанг продължава да привлича влиятелни поддръжници. Илон Мъск, изпълнителният директор на Epic Games Тим Суини и изпълнителният директор на Y Combinator Гари Тан подкрепиха усилията да бъдат убедени директорите на Nvidia да преразгледат решението си. Публична петиция също събра над 180 000 подписа, включително хиляди от хора, които са служители на Nvidia.

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Освен нарушението на вътрешните правила, изразяващо се в призната извънбрачна връзка с пряк подчинен, ръководството на Nvidia е изправено пред засилен контрол от страна на федералните власти. Както ФБР, така и комисии към Конгреса на САЩ активно разследват връзките на Хуанг с Алис Хуанг. Очаква се Дженсън Хуанг да бъде привикан и на изслушване в поне една комисия.

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Връщането му на длъжност преди приключването на разследването би могло да създаде допълнителни проблеми за Nvidia. Компанията трябва да покаже, че процедурите ѝ за управление са независими и че опасенията, свързани с националната сигурност, се разглеждат сериозно, особено предвид стратегическото ѝ значение за технологичния сектор в САЩ. А също така и да докаже, че може да се справи и без основателя си.

Съществува и друг, потенциално неудобен въпрос за новото ръководство на Nvidia: влиянието на семейството на Хуанг в компанията. Според „Ню Йорк Таймс“ дъщеря му, Мадисън Хуанг, заема висша длъжност в Nvidia, като отговаря за продуктовия и техническия маркетинг на платформите на компанията за физически изкуствен интелект. В публикацията се посочва, че тя се е превърнала в близък съюзник на баща си и на практика изпълнява ролята на негов началник на кабинета преди той да напусне.

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Според сведения на настоящи и бивши служители, тя е упражнявала значително влияние върху висшите ръководители, което е създавало напрежение в организацията. Поради това нейното оставане на позицията може да се превърне в първо сериозно изпитание за временния главен изпълнителен директор Колет Крес, на която предстои да утвърди собствения си авторитет.

Ситуацията повдига и по-широки въпроси относно корпоративното управление, както и относно това дали Nvidia не е станала прекомерно зависима от самия Хуанг. Макар че 35-годишната Мадисън не разглеждана като потенциален наследник на поста на баща си, нейната позиция показва колко тясно са се преплели личните му контакти с вътрешната структура на компанията.

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Хуанг е заявявал в миналото, че няма намерение да налага децата си на ръководни постове, но сега бордът на директорите и Крес ще трябва да докажат, че важните решения се вземат независимо от влиянието на бившия главен изпълнителен директор и същевременно да не махнат Мадисън само защото е дъщеря на Хуанг, ако няма други основателни причини. В компания от мащаба и със стратегическото значение на Nvidia, възстановяването на доверието сред служителите, инвеститорите и държавните представители решаването на подобна сложна криза изисква хора със сериозен опит.