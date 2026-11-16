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Ще се върне ли Дженсън Хуан начело на Nvidia след скандала?

Скот Бесънт поиска проверка дали компанията е знаела за използването на фиктивни дружества за заобикаляне на американските ограничения за износ

16 ноември 2026, 06:49
Ще се върне ли Дженсън Хуан начело на Nvidia след скандала?
Източник: iStock/Getty Images
  • Скот Бесънт поиска от Nvidia да разследва дали ръководството ѝ е допуснало заобикаляне на американските ограничения чрез фиктивни дружества и контрабанден износ на AI чипове към Китай, като постави срок от 10 дни за резултатите.
  • Американското правосъдно министерство разследва сингапурската компания Megaspeed за предполагаемо пренасочване на чипове към Китай, а Дженсън Хуан и представители на Nvidia се очаква да бъдат изслушани от три комисии на Конгреса.
  • На фона на скандала Хуан обмисля завръщане начело на Nvidia, като негови съюзници подготвят кампания за подкрепа от технологични лидери и Белия дом.

Американският министър на финансите Скот Бесънт поиска вчера от технологичния гигант „Енвидиа“ (Nvidia) да обясни дали съзнателно си е затварял очите за контрабандния износ на негови чипове за изкуствен интелект към Китай, предаде Франс Прес.

„По-важното е да се установи дали в „Енвидиа“ е съществувала култура на спазване на американските ограничения за износ“, заяви Бесънт пред телевизия „Фокс Нюз“ три дни след оставката на съоснователя и дългогодишен ръководител на компанията Дженсън Хуан, замесен в скандал заради извънбрачна връзка с китайка, заподозряна в шпионаж.

Министърът постави въпроса дали ръководството на компанията е знаело за използването на фиктивни дружества с цел заобикаляне на американските ограничения за износ на високотехнологични чипове към Китай.

По думите му едва 1% от чиповете, продадени на Сингапур, са останали в тази страна, въпреки че през 2024 г. над 20% от световните продажби на „Енвидиа“ са били фактурирани там.

Вашингтон забранява износа за Китай на най-модерните американски чипове за изкуствен интелект от съображения за национална сигурност. В края на 2025 г. президентът Доналд Тръмп разреши продажбата единствено на високотехнологичните чипове H200 от предишно поколение, припомни Бесънт.

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Финансовият министър заяви, че въпросът дали Алис Хуан, бивша служителка на сингапурската компания „Мегаспийд“ (Megaspeed), която е клиент на „Енвидиа“, е работила за китайското разузнаване, е второстепенен. Именно извънбрачната връзка между нея и Дженсън Хуан предизвика скандала, довел до оставката му.

Бесънт поиска от управителния съвет на „Енвидиа“ да представи резултатите от вътрешното разследване в срок от десет дни. Той определи компанията като „страхотна“, а Хуан като „невероятен новатор“, но подчерта, че това не ги освобождава от задължението да спазват ограниченията за износ.

Американското министерство на правосъдието води наказателно разследване срещу „Мегаспийд“ по подозрения, че е пренасочвала чипове на „Енвидиа“ към Китай. В края на октомври американският технологичен гигант заяви, че тези обвинения са били подробно проверени и опровергани още миналата година.

Според в. „Файненшъл Таймс“ четири федерални агенции са настоявали „Мегаспийд“ да бъде включена в черния списък на Министерството на търговията, но това не е било направено. Бесънт подчерта, че решението е било от компетентността на това ведомство, което разкрива разногласия в администрацията на Тръмп по случая.

Междувременно председателят на специалната комисия за Китай към Камарата на представителите Джон Муленар потвърди, че Дженсън Хуан се е съгласил да бъде изслушан заедно с представители на „Енвидиа“ пред три комисии на долната камара на Конгреса – по външните работи, разузнаването и Китай. Датите на изслушванията, които се очакват през следващите седмици, все още не са определени.

Целта е да се установи до каква степен китайката, заподозряна в шпионаж, е имала достъп до поверителна информация и е могла да влияе върху политиката на компанията, включително по въпросите на изкуствения интелект и ограниченията за износ, обясни Муленар.

На фона на скандала Дженсън Хуан обмисля възможността да се завърне начело на „Енвидиа“ и вече е обсъдил подобен ход с доверени свои сътрудници, съобщи Ройтерс, като се позова на публикация на „Файненшъл Таймс“.

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Според британското издание един от съюзниците на Хуан подготвя сформирането на група от ръководители на технологични компании от Силициевата долина, която да лобира за завръщането му и да се опита да привлече подкрепата на Белия дом.

„Всички значими фигури в технологичния сектор извън водещите лаборатории за изкуствен интелект обичат Дженсън“, заявил източникът, като добавил, че усилията се ползват с подкрепата на самия Хуан.

Информацията се появява дни след като „Файненшъл Таймс“ съобщи, че управителният съвет на „Енвидиа“ се е свързал с главния изпълнителен директор на британския производител на чипове „Арм Холдингс“ (Arm Holdings) Рене Хаас във връзка с търсенето на евентуален наследник на Хуан.

„Енвидиа“ не е отговорила засега на искането на Ройтерс за коментар.

Компанията трябва да публикува утре финансовите си резултати за последното тримесечие.

Източник: БТА    
Nvidia Дженсън Хуан AI чипове Китай контрабанден износ американски санкции шпионаж разследване Megaspeed скандал
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