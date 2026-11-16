Ще се върне ли Дженсън Хуан начело на Nvidia след скандала?

Скот Бесънт поиска от Nvidia да разследва дали ръководството ѝ е допуснало заобикаляне на американските ограничения чрез фиктивни дружества и контрабанден износ на AI чипове към Китай, като постави срок от 10 дни за резултатите.

Американското правосъдно министерство разследва сингапурската компания Megaspeed за предполагаемо пренасочване на чипове към Китай, а Дженсън Хуан и представители на Nvidia се очаква да бъдат изслушани от три комисии на Конгреса.

На фона на скандала Хуан обмисля завръщане начело на Nvidia, като негови съюзници подготвят кампания за подкрепа от технологични лидери и Белия дом.

🚨🇺🇸 Jensen Huang is reportedly planning a COMEBACK as Nvidia CEO, just DAYS after resigning... Huang has been discussing a possible return with his allies, who are assembling a Silicon Valley “war room” to pressure Nvidia's board... They may even be seeking White House support. Elon, Epic Games CEO Tim Sweeney, and major Nvidia investors are all backing efforts to bring him back. But is it really possible? Source: FT / Writer: Samuel — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 15, 2026

Американският министър на финансите Скот Бесънт поиска вчера от технологичния гигант „Енвидиа“ (Nvidia) да обясни дали съзнателно си е затварял очите за контрабандния износ на негови чипове за изкуствен интелект към Китай, предаде Франс Прес.

„По-важното е да се установи дали в „Енвидиа“ е съществувала култура на спазване на американските ограничения за износ“, заяви Бесънт пред телевизия „Фокс Нюз“ три дни след оставката на съоснователя и дългогодишен ръководител на компанията Дженсън Хуан, замесен в скандал заради извънбрачна връзка с китайка, заподозряна в шпионаж.

Министърът постави въпроса дали ръководството на компанията е знаело за използването на фиктивни дружества с цел заобикаляне на американските ограничения за износ на високотехнологични чипове към Китай.

По думите му едва 1% от чиповете, продадени на Сингапур, са останали в тази страна, въпреки че през 2024 г. над 20% от световните продажби на „Енвидиа“ са били фактурирани там.

Вашингтон забранява износа за Китай на най-модерните американски чипове за изкуствен интелект от съображения за национална сигурност. В края на 2025 г. президентът Доналд Тръмп разреши продажбата единствено на високотехнологичните чипове H200 от предишно поколение, припомни Бесънт.

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Финансовият министър заяви, че въпросът дали Алис Хуан, бивша служителка на сингапурската компания „Мегаспийд“ (Megaspeed), която е клиент на „Енвидиа“, е работила за китайското разузнаване, е второстепенен. Именно извънбрачната връзка между нея и Дженсън Хуан предизвика скандала, довел до оставката му.

Бесънт поиска от управителния съвет на „Енвидиа“ да представи резултатите от вътрешното разследване в срок от десет дни. Той определи компанията като „страхотна“, а Хуан като „невероятен новатор“, но подчерта, че това не ги освобождава от задължението да спазват ограниченията за износ.

Американското министерство на правосъдието води наказателно разследване срещу „Мегаспийд“ по подозрения, че е пренасочвала чипове на „Енвидиа“ към Китай. В края на октомври американският технологичен гигант заяви, че тези обвинения са били подробно проверени и опровергани още миналата година.

Според в. „Файненшъл Таймс“ четири федерални агенции са настоявали „Мегаспийд“ да бъде включена в черния списък на Министерството на търговията, но това не е било направено. Бесънт подчерта, че решението е било от компетентността на това ведомство, което разкрива разногласия в администрацията на Тръмп по случая.

Междувременно председателят на специалната комисия за Китай към Камарата на представителите Джон Муленар потвърди, че Дженсън Хуан се е съгласил да бъде изслушан заедно с представители на „Енвидиа“ пред три комисии на долната камара на Конгреса – по външните работи, разузнаването и Китай. Датите на изслушванията, които се очакват през следващите седмици, все още не са определени.

Целта е да се установи до каква степен китайката, заподозряна в шпионаж, е имала достъп до поверителна информация и е могла да влияе върху политиката на компанията, включително по въпросите на изкуствения интелект и ограниченията за износ, обясни Муленар.

На фона на скандала Дженсън Хуан обмисля възможността да се завърне начело на „Енвидиа“ и вече е обсъдил подобен ход с доверени свои сътрудници, съобщи Ройтерс, като се позова на публикация на „Файненшъл Таймс“.

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Според британското издание един от съюзниците на Хуан подготвя сформирането на група от ръководители на технологични компании от Силициевата долина, която да лобира за завръщането му и да се опита да привлече подкрепата на Белия дом.

„Всички значими фигури в технологичния сектор извън водещите лаборатории за изкуствен интелект обичат Дженсън“, заявил източникът, като добавил, че усилията се ползват с подкрепата на самия Хуан.

Информацията се появява дни след като „Файненшъл Таймс“ съобщи, че управителният съвет на „Енвидиа“ се е свързал с главния изпълнителен директор на британския производител на чипове „Арм Холдингс“ (Arm Holdings) Рене Хаас във връзка с търсенето на евентуален наследник на Хуан.

„Енвидиа“ не е отговорила засега на искането на Ройтерс за коментар.

Компанията трябва да публикува утре финансовите си резултати за последното тримесечие.