Как се срещнаха Алис и шефът на Nvidia преди шпионския скандал за милиарди

П редполагаемата китайска шпионка Алис Хуанг се е запознала с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг десетилетие преди тяхната извънбрачна връзка да стане публично достояние, сочи доклад, като тя му е била представена от нейния съпруг - корпоративен рейдър (агресивно изкупуване на компании).

Босът в сферата на чиповете за изкуствен интелект на стойност 150 милиарда долара е имал бизнес отношения със съпруга на Алис - Канг Уей, през 2010-те години, когато той е изкупувал китайски компании за видеоигри, заяви пред The Information източник, запознат с двойката.

Източник: Getty Images

Видеоигрите са били основен източник на търсене на мощните чипове на Nvidia, преди бумът на изкуствения интелект да превърне компанията в колос на стойност 4,5 трилиона долара.

Алис Хуанг се е запознала с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг десетилетие преди тяхната извънбрачна връзка да стане публично достояние.

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По-ранни доклади сочеха, че Алис се е запознала с Дженсън в началото на 2024 г., когато е започнала работа по закупуването на чипове за изкуствен интелект от Nvidia. В неделя Дженсън си призна, че е изневерил на съпругата си от 40 години.

SEXPIONAGE SCANDAL: NVIDIA CEO JENSEN HUANG IS TOAST 🔥 If you're in your 50s, look like JENSEN, control 90% of the CHIPS… and a much more attractive woman falls in love with you... THINK AGAIN!!!!! 🤣 TAKE MY ADVICE: there are AMERICAN WOMEN out there. Way less RISKY 😎 https://t.co/JrncA5kB5D — Jesse Watters (@JesseBWatters) November 11, 2026

Китайски медийни репортажи подсказват, че Канг и Алис са използвали връзката си с Дженсън през годините, за да стимулират бизнеса си.

Някои публикации твърдят, че Канг се е хвалил пред клиентите им с връзката на Алис с Дженсън.

Алис е публикувала снимки заедно с Дженсън - често пиейки вино от прекалено големи чаши в модерни ресторанти - в социалната си мрежа WeChat.

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The Information съобщава, че близостта на Алис с боса на Nvidia, който в момента е разследван както от ФБР, така и от собствената му компания, е била нейният най-голям коз при привличането на бизнес в Китай.

Най-скорошните бизнес отношения на Алис с Дженсън са осъществени чрез компанията Megaspeed - базирана в Сингапур фирма за центрове за данни, която е сключила сделки за милиарди долари с Nvidia.

Megaspeed също така е обвинена в контрабанда на висок клас чипове към Китай - в нарушение на забраната за износ от страна на САЩ, като при одит се е установило, че липсват 50 000 броя.

Megaspeed отрича всякакви нарушения и заявява, че спазва всички разпоредби.

Chinese 'spy' Alice Huang met Nvidia CEO years earlier - and was introduced through her tycoon husband https://t.co/8hsrRw1twF https://t.co/axbRaAvLHj — New York Post (@nypost) November 11, 2026

Китайското посолство категорично отрече твърденията, че Алис Хуанг е работила като шпионка.

Преди да се присъедини към Megaspeed, Алис е била старши мениджър и актовист-партньор в Shanghai Hexi Investment - фирма с история на регулаторни глоби.

През 2018 г. фирмата на Канг е глобена с 2,6 милиона долара, като самият Канг е лично глобен с 60 000 долара за нарушения при разкриването на информация и незаконна търговия по време на ограничен период, свързан с придобиването на Huiqiu Technology, сочат публикувани регулаторни известия.

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През 2025 г. Китайската комисия по ценните книжа и борсите глобява Hexi с още 350 000 долара за това, че не е оповестила вътрешен дял в придобита от нея компания.

Jensen Huang attended the event with his wife, Lori Huang. https://t.co/2RQqWXwRJ5 — Tesla Aaron L (@TeslaAaronL) June 7, 2026

В изображения, открити от The Post във вторник, обвинената шпионка може да бъде видяна как се хвали с достъпа си до Дженсън в своя китайски профил в социалните мрежи, като многократно публикува снимки с него.

Според доклада Алис - която започва кариерата си в телевизията, а след това премива във финансите - изглежда не е имала никакъв опит в работата с изкуствен интелект преди 2023 г., когато е създадена Megaspeed.

Въпреки това ръководителката бързо се е издигнала до позиция на власт, като се е хвалела с тясната си връзка с Дженсън.

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The New York Times съобщава, че Алис и Дженсън са се срещали на различни места по света през последните три години, включително в Шанхай; в централата на Nvidia в Силициевата долина; в голф курорт южно от Сан Хосе, Калифорния; и в Тайван.

Предполагаемата шпионка също така се е хвалила, че Дженсън е празнувал рождения ѝ ден всяка година, като е вечерял с нея или ѝ е изпращал подаръци, твърдят пред The Information хора, които познават Алис.

Служител по продажбите на Nvidia в Китай също твърди, че Алис е присъствала на годишното събиране на компанията за местни клиенти в Китай.

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Въпреки че малко се знае за личния живот на предполагаемата шпионка, преди да навлезе в света на финансите, тя е работила като репортер за CCTV - националния телевизионен оператор на китайската държава, и Hunan TV - регионален телевизионен оператор в Централен Китай, сочи нейната автобиография в LinkedIn.

Ето най-новото около аферата на главния изпълнителен директор на Nvidia с предполагаемата китайска шпионка:

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Смята се, че Алис е учила в Училището по комуникации към Хонконгския баптистки университет преди около 20 години, в магистърската програма по медиен мениджмънт, според китайското финансово издание Caixin.

Миналата седмица Дженсън призна, че е изневерил на дългогодишната си съпруга с китайската ръководителка.

Американските разузнавателни агенции са стигнали до заключението, че Алис тайно е пренасочвала информация към китайската шпионска агенция - Министерството на държавната сигурност (MSS), според месеци стара тайна служебна бележка от Държавния департамент.