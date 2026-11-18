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Nvidia отчете повече от двойно увеличение на приходите до 116 млрд. долара за последното тримесечие и повиши прогнозата си за растежа до 75% за финансовата година, приключваща през януари 2028 г.

Бордът категорично отказа да върне Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор след оставката му заради разкрития за лично поведение, несъвместимо с фирмените стандарти, и започна търсене на постоянен наследник.

Въпреки силните резултати акциите на Nvidia са загубили близо 30% за месец, а компанията е спряла доставките на чипове за Китай и е изправена пред засилен контрол от американските власти.

Nvidia board says it does not intend to reinstate Jensen Huang as CEO https://t.co/M3gpwvmBAH — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Nvidia повиши прогнозата си за продажбите през следващата година, след като отчете силни финансови резултати. Междувременно компанията за производство на чипове с пазарна оценка от 3,7 трилиона долара, която е в основата на бума на изкуствения интелект, настоя, че няма да върне Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор след оставката му миналата седмица. Това посочва Майкъл Актън за Financial Times .

Във вторник временният ръководител на компанията Колет Крес повиши прогнозите за растежа на производителя на чипове до 75% за финансовата година, приключваща през януари 2028 г. Тя заяви, че „от бизнес гледна точка всичко продължава както обикновено… справяме се“.

Nvidia съобщи, че приходите ѝ през трите месеца до октомври са се увеличили повече от два пъти спрямо същия период на миналата година, достигайки 116 милиарда долара. Компанията прогнозира и по-високи от очакваното продажби за текущото тримесечие, 130 милиарда долара, с отклонение от плюс или минус 3%. Акциите ѝ поскъпнаха с 4% в извънборсовата търговия след края на редовната сесия.

Първата публична изява на Крес като главен изпълнителен директор, в опит да увери инвеститорите, че компанията може да просперира и без Хуанг, бе засенчена от изявление на самия него, направено няколко часа по-рано. Той каза, че би бил готов да се върне начело на Nvidia, докато съюзници от Силициевата долина и някои служители на компанията се обединиха в негова подкрепа.

Харви Джоунс, който миналата седмица бе назначен за първия председател на борда на директорите на Nvidia, заяви, че управителният съвет „няма намерение да възстановява Дженсън на поста главен изпълнителен директор“, след като той „доброволно подаде оставка“.

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Напускането на Хуанг е последвало „разкриването на лично поведение, несъвместимо с кодекса за поведение, стандартите и културните норми на компанията“, добави Джоунс.

Бившият главен изпълнителен директор призна, че е изневерил на съпругата си, след като Financial Times съобщи, че американското разузнаване смята, че той е имал връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Съобщенията за втора връзка със служителка на компанията са предизвикали напускането му в четвъртък.

Първата жена, Алис Хуанг, е работила за базирания в Сингапур клиент на Nvidia Megaspeed, който е обект на разследване от страна на САЩ заради контрабанда на чипове към Китай. Megaspeed отрича обвиненията.

Анализаторите на Citi заявиха във вторник, че финансовите резултати са „успокоителни по отношение на изпълнението“ и „би трябвало да намалят част от напрежението след промяната в ръководството“.

Акциите на Nvidia поевтиняха с около 11% след оставката на Хуанг в четвъртък, а през последния месец спадът им е почти 30%. Така от пазарната капитализация на компанията бяха заличени 1,5 трилиона долара.

Напускането на Хуанг предизвика двупартиен натиск във Вашингтон за затягане на ограниченията върху достъпа на Китай до чипове за изкуствен интелект, както и засилен контрол върху бизнеса и корпоративното управление на Nvidia. Хуанг и главният юрисконсулт на компанията Тим Тетър се съгласиха да се явят на закрити изслушвания пред американски законодатели през декември.

Някои инвеститори се опасяват, че този натиск върху Nvidia и засиленият контрол върху продажбите ѝ в Азия могат да навредят на бизнеса ѝ. Във вторник компанията съобщи, че е преустановила доставките дори на по-старите чипове, които според американските правила е имала право да продава в Китай. През последното тримесечие тези продажби са възлизали на 2,4 милиарда долара.

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Хуанг бе получил разрешение да изнася тези чипове, след като лобира пред президента Доналд Тръмп като част от усилията на бившия ръководител на Nvidia за облекчаване на американските ограничения върху износа.

Джоунс, който е член на борда на Nvidia от основаването на компанията през 1993 г., заяви, че в търсенето на постоянен главен изпълнителен директор ще бъдат разгледани както вътрешни, така и външни кандидати. Целта е да бъде намерен човек, който да може „внимателно“ да се ориентира в динамиката на въпросите на националната сигурност, свързани с водещия в света хардуер за изкуствен интелект на компанията.

Иън Бък, дългогодишен инженер в Nvidia и ръководител на бизнеса ѝ с центрове за данни, смятан за възможен наследник на Хуанг, също се присъедини към разговора с анализаторите във вторник, но не взе думата.

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Напускането на Хуанг породи и по-широки опасения относно възможните последици за цялата индустрия на изкуствения интелект. Nvidia играе важна роля в нея като инвеститор и финансов партньор на компании, които купуват нейния хардуер.

Акциите на Nebius и CoreWeave, по-малки компании за центрове за данни, в които Nvidia е инвестирала, както и на други дружества, свързани с изкуствения интелект, поскъпнаха в извънборсовата търговия във вторник, след като Крес даде сигнал, че компанията е отворена към продължаване на сделките в сектора.

Крес обаче заяви, че Nvidia „разглежда много внимателно видовете компании, които би искала да подпомага чрез финансиране, тъй като през последното тримесечие много неща се промениха“.

Във вторник Nvidia разкри, че е поела финансови ангажименти за над половин трилион долара. Те включват 390 милиарда долара ангажименти към веригата за доставки, с над 100 милиарда долара повече спрямо преди три месеца. Основната причина е осигуряването на доставки на чипове за памет, които са в недостиг.

Като се добавят капиталовите инвестиции, облачните услуги и наемите на центрове за данни, общият размер на ангажиментите на Nvidia достига 518 милиарда долара.

Анализаторите следяха резултатите за признаци как мащабните разходи на компанията, включително инвестициите в собствените ѝ клиенти, се отразяват на баланса ѝ.

Вземанията от клиенти, тоест сумите, които те дължат на Nvidia за закупени продукти, възлизат на 81 милиарда долара, което е увеличение с почти една трета спрямо предходните три месеца.

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Свободният паричен поток за тримесечието е бил 43,8 милиарда долара, под очакваните от анализаторите около 57 милиарда долара.

Въпреки това финансовият отчет даде известни основания за успокоение, че инерцията в бизнеса на Nvidia се запазва въпреки кризата в ръководството.

„Хората смятаха, че Nvidia ще понижи прогнозата си за приходите заради сътресенията“, каза Даниъл Нюман, главен изпълнителен директор на компанията за пазарни анализи The Futurum Group. „Но тя направи точно обратното, затвърди прогнозата си“, каза още Нюман.

Внимателно следеният брутен марж на Nvidia е бил 74,8%, над прогнозирания от компанията показател от 74%. Цялата индустрия за производство на чипове е засегната от недостиг на хардуер за памет, което води до повишаване на разходите. Компанията заяви, че очаква маржът да спадне до между 71% и 72%.

Нетната печалба на групата, която проектира чиповете, захранващи моделите за изкуствен интелект на компании като OpenAI и Anthropic, е била значително над очакваните 64,9 милиарда долара.