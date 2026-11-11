Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Какво означава аферата на Дженсън Хуанг за брака му - и за състоянието му от $150 милиарда?

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Н а фона на глобална медийна буря и мащабен международен скандал, местонахождението на предполагаемата китайска шпионка остава пълна мистерия. Нейният образ - на стройна, жизнена жена в розова рокля без ръкави - обиколи света, но мълчанието около нея е пълно.

От Newsweek разкриват, че не са успели да се свържат с г-жа Хуанг нито чрез нейния акаунт в WeChat, нито чрез Megaspeed - базираната в Сингапур компания, която тя ръководи известно време. Телефонно обаждане и имейл до фирмените контакти са останали без отговор.

Дори онлайн разследващите в Китай, които се отличават с ефективността на своите мащабни издирвания, остават изненадани от пълната липса на следи.

„Странно, за моя изненада, не мога да открия никаква информация за Хуанг Лъ“, ожалава се потребител от провинция Шандун, използвайки китайското ѝ име.

Американските разузнавателни служби стигнаха до заключението, че г-жа Хуанг е била агент на китайското Министерство на държавната сигурност (МДС). Това означава, че агент на МДС може да е бил само на крачка или две от самия президент Доналд Тръмп, тъй като шефът на Nvidia и президентът са в приятелски отношения и често са се срещали, за да обсъждат стратегическия въпрос за полупроводниците, които са от съществено значение за изкуствения интелект и дейта центровете.

One of the most powerful men in tech. A woman in a pink dress. And allegations of a Chinese spy operation. Jensen Huang, CEO of NVIDIA, was filmed getting close to businesswoman Alice Huang during an event in Taipei. Now she’s being accused of having possible connections to Chinese intelligence. Reports suggest investigators are looking into whether this could have been a “honeypot” operation, using intimacy to gain access to sensitive information. The allegations remain unproven. Personally, I think there’s a bigger lesson here. You can build a billion-dollar empire, but one personal decision can put everything you’ve worked for at risk. And sometimes the people closest to power have the most to lose. Should a CEO’s private relationships become a public concern when national security could be involved? — KaneMc (@kdepater) November 9, 2026

Така или иначе, изключително чувствителният износ на чипове от Америка за Китай беше отслабен, като Министерството на търговията под ръководството на Хауърд Лътник - необяснимо за много експерти по национална сигурност и технологии в САЩ - смекчи забраните през последната година. Nvidia е ключова компания за САЩ, а нейният главен изпълнителен директор оказва натиск върху политиците да не ограничават износа специално за Китай, стигайки дотам да загуби много приятели във Вашингтон.

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Изглежда, че МДС е осъществило мащабен разузнавателен удар. Той ще отеква дълго в САЩ, като първото изслушване в Конгреса е насрочено за 18 ноември - деня след като Nvidia обяви годишните си финансови резултати. Въпросите ще бъдат бързи и остри: колко е знаел г-н Хуанг? Колко тежко са били компрометирани САЩ в един от ключовите си активи в геополитическата конкуренция с основния им противник - Китай?

Дженсън Хуанг, който не е роднина на г-жа Хуанг, призна за връзка, въпреки че тя не бе назована по име. От Nvidia заявяват, че не са били компрометирани никакви тайни, а Пекин определя твърденията като клевети.

Това, което остава необяснено, е думата „агент“. В света на МДС това може да описва разузнавателен офицер, работещ под бизнес прикритие, готов новобранец, изпълняващ заповеди, или човек, привлечен след като връзката вече е започнала. Коя от тези възможности е била г-жа Хуанг определя кой я е насочвал, откога и какво е била в състояние да научи.

Службата зад нея

Разузнавателната традиция на Китайската комунистическа партия (ККП) предхожда Народната република. Шпионажът от всякакъв вид - от дребни действия до големи придобивки, от обикновените редови членове до ръководните кръгове - е бил от жизненоважно значение за свалянето на управляващите националисти и завземането на властта по време на революцията през 1949 г.

„МДС произлиза от традиция, която цени проникването в процесите на вземане на решения на противника - умение, на което партията разчиташе по време на възхода си към властта“, отбелязва Питър Матис.

Нейната разузнавателна линия датира от Централния специален клон от края на 20-те години на миналия век, през Отдела за социални въпроси от янанските години през 40-те, до Централния разследователен отдел, основан през 1955 г. През юли 1983 г., при бившия китайски лидер Дън Сяопин, този отдел е слят с контраразузнавателните звена на Министерството на обществената сигурност (МОС), за да се формира МДС. МОС също така провежда мащабни разузнавателни операции, включително срещу дисиденти у дома и по света. Китай разполага и с голям военен разузнавателен апарат, както и с много специализирани подразделения за кибершпионаж, включително извънправителствени, които му служат.

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Но МДС е ключов играч. Американските прокурори я описват като централно министерство с провинциални и общински бюра под него, всяко от които може да ръководи собствени операции в чужбина. От края на 2022 г. министерството се ръководи от Чън Исин, дългогодишен съветник на китайския президент Си Дзинпин от годините му в провинция Джъдзян.

През 2024 г. Си нарече високите технологии, които включват най-добрите чипове на Nvidia и изкуствения интелект, който те задвижват, „предния фронт и главното бойно поле“ на геостратегическата конкуренция. Оттогава Си постави Чън начело на стратегията на Китай за изкуствен интелект, както съобщи Newsweek.

Jay O'Brien: “this morning, jensen huang, the ceo of chip maker nvidia, one of the world's most powerful tech companies admitting to having an affair, reportedly with a woman u.s. intelligence determined is a chinese spy. the new york times reports u.s. intelligence officials determined this woman, alice huang, no relation to the tech giant, was recruited by chinese intelligence to gather information on nvidia's ceo in an effort to get access to the company's most advanced chips, something beijing denies. chinese media identifying alice huang as the woman in the pink dress in this video seen with jensen huang at a dinner in taipei in 2025. nvidia is one of the world's most valuable companies, making high-powered chips that power the ai revolution. it's also one of the world's most traded stocks, even president trump personally owning shares. and jensen huang has become a top tech advisor to the president. huang rode air force one with other tech leaders for the president's trip to china in may. he was also a guest at a state dinner for the chinese president in september and just days later attended a white house luncheon for ai leaders. this is the largest industrial revolution in history. late last year, after lobbying from jensen huang, president trump loosened government restrictions on advanced chip sales to china, approving the sale of some older but still powerful chips in an extraordinary deal that gave the u.s. government a 25 percent cut. the times reports president trump was briefed on huang's interactions with the alleged chinese spy roughly a year ago and chose not to take any action. overnight, the president asked if he'd wished he'd done more.” Donald Trump: “i don't think so. i think he's an honorable guy. i think he probably has an excuse for it.” Jay O'Brien: “the new york times reporting president trump's secretary of state and national security advisor marco rubio warned top officials last spring huang had developed a close relationship with alice huang. when asked about the reports, trump defending the nvidia ceo.” Donald Trump: “i haven't heard he's done anything wrong.” Jay O'Brien: “this photo obtained by abc news showing the two together in 2024, according to a person present that evening. the times reports u.s. officials did not believe the ceo knew alice huang, a chinese tech executive, was allegedly working for the chinese government. nvidia initially claimed the ceo's interactions with alice huang weren't unusual or unexpected, adding meetings with customers are part of a ceo's job. but after reports detailing an alleged romantic relationship between the two, jensen huang sunday admitted in an email to company employees to having an affair without naming with whom, writing i was unfaithful to my wife. my actions hurt her and our children. there was no excuse for what i did. i am deeply sorry. in this morning, nvidia's board launching an internal investigation saying they have confidence in huang and his leadership team and have no reason to believe that either national security or nvidia secrets were compromised. worth pointing out here, nvidia is one of those several ai stocks that's integral to the success of the stock market. it's in most 401(k)s, so wall street is watching the twists and turns of this story closely too, george.” George: “ok, jay.” — corgi (@wordsdematthew) November 9, 2026

Глобалната стратегическа конкуренция в областта на изкуствения интелект и други критични технологии се разглежда в Пекин като толкова жизненоважна, че е издигната до основна мисия на МДС - наред с други основни „борби“, които са с идеологически характер, например срещу подривната дейност и сецесията, както и тероризма.

Ако г-жа Хуанг е оперативен работник на МДС, което не е потвърдено, Чън е нейният върховен началник.

Какъв вид агент може да е била тя за него?

Питър Матис, президент на фондация „Джеймстаун“, започва кариерата си като анализатор по контраразузнаването в ЦРУ и е съавтор на Китайският комунистически шпионаж: Наръчник по разузнаване - справочник за МДС и нейните предшественици. Той заявява пред Newsweek, че съществуват три възможности.

Възможност първа: Офицерът

„Първата е, че Хуанг Лъ е офицер от МДС. Смятам това за най-невероятно“, посочва Матис пред Newsweek.

„В този случай тя вероятно щеше да бъде внедрена в Megaspeed, тъй като МДС е използвала компанията оперативно. И тогава те са видели възможност да се възползват от Дженсън Хуанг“, посочва Матис.

Историята на Megaspeed е необичайна. Компанията е създадена в Сингапур през март 2023 г. като дъщерно дружество на 7Road - китайска компания за видеоигри, след което е продадена на юридическо лице, наречено Huang Le Limited. През ноември 2023 г. е продадена отново на сингапурска компания, собственост на Тан Йонг Понг, който става главен изпълнителен директор. Впоследствие компанията купува оборудване от Nvidia на стойност най-малко 4,8 милиарда долара, а американските следователи установяват, че е изградила дейта центрове в Югоизточна Азия и е отдавала изчислителната им мощност под наем на Alibaba. Сингапурската полиция разследва компанията, но няма доказателства за незаконни трансфери на чипове.

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Съобщава се, че г-жа Хуанг е прекарала около четири години като журналист в държавните телевизии Hunan TV и CCTV, завършила е магистратура по медиен мениджмънт в Хонконгския баптистки университет и е станала фонд мениджър в Shanghai Hexi Investment Management около 2016 г., преди да поеме ръководството на Megaspeed през 2023 г. Позовавайки се на информации от Хонконг, специализираното в областта на технологиите издание The Information посочва, че тя познава Дженсън Хуанг „поне от 2023 г.“ и че той се е запознал първо с нейния съпруг Канг Уей чрез индустрията за видеоигри. В него се отбелязва, че тя няма опит в бизнеса с полупроводници.

Работата на служител под прикритие на МДС е била разкрита в съдебна зала в САЩ. Сюй Яндзюн се присъединява към МДС през 2003 г. и се издига до заместник-началник на отдел. Представяйки се за представител на китайски университети, той кани инженери от GE Aviation и други фирми да изнесат лекции в Китай и плаща пътуванията и дневните им пари. Според Министерството на правосъдието неговите колеги са копирали компютрите на посетителите в хотелските стаи, докато гостите са били водени на вечеря. През 2018 г. служител на GE, сътрудничещ с ФБР, примамва Сюй в Белгия, където той е арестуван. Той става първият китайски разузнавач, екстрадиран в САЩ за съдебен процес, и е осъден на 20 години затвор през 2022 г.

Възможност втора: Вербуваният

„Втората възможност е Хуанг Лъ да е била сътрудник или вербуван агент на Министерството на държавната сигурност. Това означава, че тя е била готов сътрудник на МДС, приемаща насоки и действаща по тяхни нареждания. В този случай МДС може да я е насочила към Дженсън Хуанг или тя самата да е видяла оперативната стойност“, изтъква Матис.

Федералните прокурори определят агентите като лица, които се съгласяват да предоставят информация на чуждо разузнаване в отговор на указания от негови служители. Сюй е ръководил такъв човек: Джи Чаоцюен, китайски студент в Чикаго, който се записва в резерва на американската армия и е осъден през 2022 г., че работи за МДС под ръководството на Сюй.

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Най-близкият публичен паралел с казуса „Хуанг“ може би е Кристин Фанг, известна още като Фанг Фанг. Според разследване на Axios от 2020 г., тя се записва в Калифорнийския държавен университет Ийст Бей през 2011 г. и прекарва четири години в култивиране на изгряващи политици, включително чрез набиране на средства за предизборни кампании. Axios съобщава, че тя е имала романтични или сексуални връзки с най-малко двама кметове от Средния Запад, както и с бившия член на Камарата на представителите на САЩ Ерик Суолуел. Служителите на контраразузнаването вярвали, че тя е действала по указание на МДС. Тя напуска страната внезапно в средата на 2015 г. и никога не е обвинена.

Един от разказите за това какво може да е било казано на агент в положението на г-жа Хуанг идва от тайванското издание Liberty Times, което е близо до тайванското правителство. Позовавайки се на разузнавателни източници от САЩ, то съобщава, че тя е „действала под прякото командване на Чън Исин“.

Newsweek уточнява, че не може да потвърди независимо тази информация, а Матис заявява, че тя изисква внимателно потвърждение. Според вестника Централният комитет на ККП е създал „Работна група по изкуствения интелект“, в която МДС участва, и министерството е създало вътрешен „Чип отдел“, към който е принадлежала г-жа Хуанг. В него се посочва, че задачите ѝ са били с двоен характер:

„Вътрешни източници твърдят, че основната цел на Хуанг Лъ е била да създаде фиктивни компании в трети страни за закупуване на чипове и сървъри от висок клас“, сочи представената информация.

„Освен това тя се е стремила да култивира връзка с Дженсън Хуанг с ясна цел: да убеди главния изпълнителен директор на Nvidia да лобира пред Вашингтон от името на Пекин за смекчаване на ограниченията върху износа на чипове – ход, който между другото би позволил на Nvidia да осигури по-големи печалби“, става още ясно от публикацията.

Вестникът добавя, че „други подобни оперативни работници вече са се внедрили на различни нива в големи американски технологични компании“.

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Възможност трета: Любовницата, вербувана по-късно

„Третата възможност е Хуанг Лъ искрено да е изпитвала някакви чувства към Дженсън Хуанг, да са започнали връзка, след което МДС да я е вербувала, за да я използва“, допълва Матис.

„Тяхната интимност, доверие и споделени бизнес интереси биха предложили много възможности на Хуанг Лъ да задава въпроси и да научава за взаимодействията на Дженсън Хуанг с Белия дом и президента, което би могло да осигури ценна представа за мисленето на президента“, добавя той.

Матис е описвал този лост и преди. Когато САЩ забраниха на своя персонал в Китай да излиза с китайски граждани през 2025 г., той заяви, че държавната сигурност събира информация не само чрез шпиони, но и чрез оказване на натиск върху обикновени китайски граждани, често чрез заплахи. Партньор със семейство и бизнес в Китай е изложен точно на такъв натиск. Според китайското законодателство всички граждани трябва да „подкрепят, подпомагат и сътрудничат“ на МДС, което им оставя малък избор.

Най-известният случай на любовна афера, превърната в разузнавателно оръжие, предхожда самата МДС. През 1964 г. Бернар Бурико, 20-годишен счетоводител в новото френско посолство в Пекин, се запознава с Ши Пей Пу, оперен певец, на коледно парти. Връзката им продължава две десетилетия. Бурико е принуден да предава документи от посолството между 1969 и 1972 г., а по-късно и от назначенията си в Монголия. Ши, който е мъж, убедил Бурико, че е жена. Френските прокурори разкриват друго, след като и двамата са арестувани в Париж през 1983 г. Те са осъдени за шпионаж през 1986 г., помилвани през 1987 г., а тяхната история се превръща в пиесата на Бродуей М. Бътерфлай.

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И в трите случая целта е една и съща. Хуанг ръководи компания, която е от централно значение за индустрия, която ККП е определила като ключова за научната и технологична мощ, и той се е поставил близо до президента Тръмп и Белия дом. Той прекарва голяма част от 2025 г. в лобиране за продажби на чипове за Китай, а през декември 2025 г. Тръмп одобрява H200 на Nvidia за одобрени китайски клиенти.

Този достъп го направи полезен както като източник на разузнавателна информация, така и - което е по-важно - за влияние върху вземането на решения в САЩ. Според виждането на Матис разузнаването е предимно в подкрепа на решенията, а не в събирането на класифицирани документи, така че разговорите на Хуанг с президента биха се считали за ценно политическо разузнаване - нещо, което главният изпълнителен директор на Nvidia може би не е осъзнавал. Матис добавя, че най-добрите агенти за влияние често не си дават сметка, че пренасят послание. Ако МДС е оформяла това, което Хуанг е виждал за Китай чрез г-жа Хуанг, той никога нямаше да разбере как е бил използван.

Синьо, златно, жълто

„МДС поддържа досиета за ключови елити във всяко общество“, коментира Ан-Мари Брейди, професор по китайска политика в Университета на Кентърбъри в Нова Зеландия, която изучава операциите за влияние и шпионажа на ККП. Това включва както бизнес фигури, така и политически лидери.

Брейди посочва разказ за методите на министерството, даден от Гуо Уенгуи - изгнанник и магнат, известен още като Майлс Гуо. Гуо някога е бил близък до Ма Дзиен, бивш заместник-министър на МДС, който по-късно е затворен за корупция, и е заявявал, че е използвал бизнес империята си от името на МДС, без да заема официална длъжност в нея. През 2017 г., след като бяга в Ню Йорк, той описва тристранна кампания, която нарича „Синьо-златно-жълто“ (lan, jin, huang). През юни 2026 г. федерален съдия в Манхатън осъди Гуо на 30 години затвор за иззагане на собствените му последователи.

„По същество съществуват три вида елитно увличане в капан: синьо, златно, жълто“, казва Брейди пред Newsweek. Синьото се отнася до кибератаки и подслушване на телефони, златното до подкуп и корупция, а жълтото - цветът, асоцииран с порнографията в Китай - до сексуалния капан.

МДС предупреждава собствените си граждани за жълтия метод. От създаването на акаунт в WeChat през юли 2023 г. под ръководството на Чън, министерството публикува комикси, базирани на реални шпионски случаи, и предлага награди за сигнали. Една публикация, отбелязана от центъра „Суфан“, предупреждава китайските читатели да не се подмамват от „екзотични красавици“.

Вашингтон също приема това сериозно. През януари 2025 г. отиващият си американски посланик Николас Бърнс забрани на американския държавен персонал в Китай, заедно с техните семейства и изпълнители, притежаващи разрешения за сигурност, да имат романтични или сексуални връзки с китайски граждани. Държавният департамент наложи забраната, отбелязва Брейди, „защото те вярват, че рискът от този тип капан е толкова висок“. През октомври 2025 г. департаментът уволни дипломат, който призна, че е прикривал връзка с китайски национал, за който се твърди, че е имал известни връзки с ККП.

„В Китай, точно както в Съветския съюз, някои хотели разполагат със скрити камери и устройства за подслушване, инсталирани за записване на сексуални капани, които след това се използват срещу жертвата за изнудване“, посочва Брейди.

„Политическите и бизнес елитите трябва да разберат, че са изложени на висок риск да бъдат обект на такива шпионски операции, маскирани като лични взаимоотношения или мимолетни връзки“, посочва Брейди.

Юрген Кремб, анализатор по въпросите на шпионажа, базиран в Тайван, подчертава, че МДС е „КГБ на стероиди“. Той предупреждава: „За компаниите това означава, че контраразузнаването вече не може да се ограничава само до държавни служители. То трябва да защити и ключовите хора в технологичните фирми“.