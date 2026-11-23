Доналд Тръмп заяви, че Иран е изстрелял повече дронове и ракети през последната седмица, отколкото през която и да е друга седмица от последната година, но всички са били свалени без щети.

Американският президент предупреди, че ще му бъде трудно да работи с Чък Шумър, ако той оглави мнозинството в Сената, където демократите се подготвят за вътрешен избор на лидер.

Междувременно сенаторката Пеги Фланаган подкрепи разширяването на Medicare за всички американци и заяви подкрепа за кандидатурата на Крис ван Холън за лидер на Сената.

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Иран е използвал повече безпилотни летателни апарати и ракети през последната седмица, отколкото по което и да е било друго време през последната година, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде ДПА.

"Не се притеснявайте, всички са били свалени и не са нанесли никакви щети", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Напоследък се отчита ръст и на нападенията срещу танкери в Ормузкия проток, като подозренията кой стои зад тях, се насочват към Техеран. Бахрейн, държава от Залива, в която има американски военни бази, също неведнъж е ставала обект на ирански атаки, отбелязва ДПА.

Ормузкият проток, жизненоважният за световните енергийни доставки морски път, се превърна в център на напрежението между Вашингтон и Техеран, откакто САЩ и Израел нанесоха удари в края на февруари срещу Ислямската република, с което се даде началото на избухналия впоследствие конфликт.

Най-новите атаки подхраниха безпокойството от ново ескалиране на напрежението в региона.

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Тръмп заяви, че за него ще бъде трудно да работи със сенатора демократ Чък Шумър, ако той бъде избран за лидер на мнозинството в Сената на САЩ, предаде Ройтерс.

"Ще ми бъде много трудно да работя с Чък Шумър, ако той стане лидер на мнозинството в Сената", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Той вече веднъж се провали като "лидер" - един от най-лошите в историята - и нямам никакво съмнение, че ще се провали отново", добави той.

Шумър, сенатор от щата Ню Йорк, понастоящем е лидер на малцинството в Сената, но догодина демократите ще поемат контрола над двете камари на Конгреса след убедителните си победи на междинните избори по-рано този месец.

Въпреки добрите резултати на междинните избори, Шумър се сблъсква с недоволни прогресисти, които твърдят, че групата, все повече оформяна от по-млади, борещи се срещу утвърденото статукво депутати, се нуждае от ново ръководство.

Сенаторът от щата Мериленд Крис ван Холън обяви, че ще се кандидатира за лидер на мнозинството в Сената, въпреки че Шумър заяви, че разполага с необходимите гласове, за да продължи да бъде начело. За следващия месец е насрочено тайно гласувано при закрити врата.

След междинните избори Тръмп назначи твърдия лоялист Стивън Милър за началник на канцеларията на Белия дом, което подсказва, че президентът ще възприеме още по-конфронтационен подход през последните си две години на поста. Тръмп обаче намекна, че може да работи с демократите по въпроси като здравеопазването, отбелязва Ройтерс.

В интервю за Си Ен Ен по-рано днес демократката Пеги Фланаган, новоизбраната сенаторка от щата Минесота, заяви, че подкрепя разширяването на програмата "Медикеър" (Medicare) - здравноосигурителна програма за американците с ниски доходи - за да обхване всички американци. "Ако трябва да я наречем "ТръмпКеър", за да я прокараме, за мен няма проблем", каза тя.

Фланаган заяви, че ще подкрепи кандидатурата на Ван Холън за лидер на мнозинството в Сената. "Това, което чухме от избирателите, е, че те се противопоставяха на статуквото", каза Фланаган.

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