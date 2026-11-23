Нови разкрития по случая с блудството в София: Журналист твърди, че има полицейски чадър над едно от момчетата

Днес православната църква почита свети Амфилохий Иконийски и свети Александър Невски.

Българският патриарх Даниил ще отслужи празнична литургия в катедралата „Св. Александър Невски“.

По време на богослужението ще бъде отправена молитва за починалия Ловчански митрополит Гавриил.

Честваме паметта на свети Амфилохий Иконийски и на свети Александър Невски.

Свети Амфилохий бил родом от област Кападокия в Мала Азия и живял през четвърти век. Бил съвременник и приятел на свети Василий Велики и на Григорий Богослов. Получил отлично образование в Антиохия и работил като адвокат. Заедно с това изучил богословието и дейно участвал в живота на Църквата. Затова и свети Василий и свети Григорий го убеждавали да стане епископ, но той от смирение отказвал. Склонил едва след преждевременната кончина на свети Василий, който оставил голяма празнина сред себе си.

Амфилохий бил ръкоположен за новата епископия на град Икония (днес Коня в Южна Турция) и се показал деен и умел ръководител на епархията си. Взел участие на Втория вселенски събор и много съдействал за изкореняване на ересите на онази епоха. Починал в мир в 395 г., като оставил след себе си редица богословски съчинения.

Свети Александър живял през 13-и век и бил княз на Новгородската област в Русия. По това време руските князе били васали на монголската Златна орда, но земите им се ползвали с известна самостоятелност. Княз Александър водил успешни войни срещу шведите и срещу рицарите от тевтонския орден. Победата му над шведската войска на брега на река Нева му спечелила прозвището Невски.

По-късно Александър бил утвърден от татарския хан за велик княз Владимирски, Киевски и Новгородски. Така той станал единствен защитник на православния народ пред татарите, като князът действал с мъдрост и търпение. Управлявал десет години и за това време направил много добри дела за вярата, Църквата и народа. Свети Александър Невски починал на 14 ноември 1263 г. и бил погребан в манастир край град Владимир. На гроба му ставали множество чудеса. Затова през 18-и век мощите му били пренесени в Петербург и така бил установен вторият му празник на 30 август.

На 23 ноември имен ден празнуват Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алеко, Алекси, Алексей, Алекс.

Името Александър означава „защитник на хората“.

Храм-паметник „Александър Невски“ Източник: Елена Исаева/личен архив

Българският патриарх ще отслужи днес света литургия за празника на свети Александър Невски

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес света литургия за празника на свети Александър Невски в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Литургията ще започне от 9:30 ч., а посрещането на патриарх Даниил пред катедралата се очаква да е към 9:00 ч., се съобщава в програмата за богослуженията през ноември, публикувана в сайта на Софийската митрополия.

По време на литургията в патриаршеската катедрала ще бъде отправена и молитва за Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември след кратко боледуване. Митрополит Гавриил беше настанен във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

На 23 ноември 2024 г. българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия за 100 години от освещаването на патриаршеската катедрала. Стогодишнината от освещаването й се навърши на 12 септември 2024 г., но честването на годишнината се състоя на 23 ноември, когато е зимният празник на патриаршеската катедрала.

Славим и благодарим на Бога от дълбините на сърцата си за Неговата велика милост и благоволение, за това, че вече второ столетие патриаршеският катедрален храм величествено се възвисява, краси и утвърждава нашия столичен град. Това каза на 23 ноември 2024 г. българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който прочете патриаршеското и синодално послание за стогодишнината от освещаването на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

На честванията пред и две години патриарх Даниил каза, че от полагането на основния камък на храма през 1882 г. до началото на строителните дейности през 1904 г. минават 22 години в подготовка. За да може след това, при събрани средства и уточнени детайли, само за осем години - от 1904 до 1912 г., храмът да бъде в завършен вид. Това е един подвиг и едно геройство по онова време, с такава прецизност и отговорност - и ръководството на Църквата, и архитектите, и строителите, и държавата съумяват за толкова кратко време да съградят това благолепие и великолепие. После още 12 години минават, докато се довърши благолепието във вътрешността на храма и да се стигне до неговото освещаване през 1924 г., каза тогава патриарх Даниил.

Храм-паметник „Александър Невски“ Източник: Елена Исаева/личен архив

* Видеото е архивно!