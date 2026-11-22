Ж ивотновъди излязоха на национален протест пред Народното събрание и Министерски съвет тази вечер.
Демонстрацията беше организирана в социалните мрежи и е продължение на протестните действия от началото на ноември, предава NOVA.
Сред основните искания на протестиращите е провеждането на цялостна реформа в животновъдството.
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Животновъдите настояват и за справедливо разпределение на кризисните помощи, отпуснати заради последиците от сушата.
Друго основно искане е намаляването на административната тежест за производителите.
Участниците в демонстрацията настояват също за мерки за опазване на застрашените български породи.