Наводнения на Галапагоските острови принудиха най-малко 100 души да се евакуират заради проливни дъждове, свързани с Ел Ниньо.

От август насам стихията е засегнала над 7400 души в архипелага.

Очаква се климатичният феномен да бъде сред най-силните досега.

Тихата смърт на Галапагос: Как феноменът „Ел Ниньо“ убива животинския рай на Земята

🌧️ Chuvas ligadas ao El Niño causam inundações e afetam mais de 7 mil em Galápagos - https://t.co/8hGzcilRVx https://t.co/TYYSNyUCnv — Folha de Pernambuco (@folhape) November 22, 2026

Жителите на Галапагоските острови се опитват да спасят каквото могат от наводненията, които са наложили евакуацията на най-малко 100 души в еквадорския архипелаг, предаде Франс прес.

След проливни дъждове, свързани с климатичния феномен Ел Ниньо, местната спасителна служба съобщи в Екс, че 100 души са били евакуирани на остров Санта Крус, най-населения в архипелага. Службата публикува снимки от раздаване на храни и оказване на медицинска помощ.

През октомври подобни наводнения причиниха смъртта на един човек и засегнаха хиляди жители на архипелага, който се намира на около 1000 километра от бреговете на Еквадор и има приблизително 28 500 жители, разпределени на четири от многобройните му острови.

От 29 август, когато Еквадор обяви извънредно положение заради Ел Ниньо, проливните дъждове и наводненията, свързани с климатичния феномен, са засегнали общо 7425 души на Галапагоските острови, според официални данни.

Силните валежи и наводненията стават все по-често явление по време на Ел Ниньо, който води до повишаване на температурите в части от Тихия океан и до екстремни промени във ветровете и валежите по света.

Паула Калдерон, чистачка на остров Санта Крус, е напуснала дома си заедно със съпруга си рано сутринта, след като пожарникарите са обявили чрез високоговорители, че е необходима незабавна евакуация.

Очаква се въздействието на Ел Ниньо да е сред най-силните, отчетени до момента.

Извънредно положение на архипелага Галапагос

Inundaciones en Galápagos dejan 7.425 damnificados y 227 evacuados por El Niño - https://t.co/0RVDdilCzA 📰 | Por LNDH — LA NOTICIA DE HOY (@noticiadehoycom) November 22, 2026

Какво знаем за Галапагоските острови

Галапагоските острови са вулканичен архипелаг в източната част на Тихия океан, принадлежащ на Еквадор. Състоят се от 19 основни острова и множество по-малки островчета и скални образувания. Архипелагът е известен с изключителното си биоразнообразие и с множество животински и растителни видове, които не се срещат никъде другаде по света. Сред най-характерните обитатели са гигантските галапагоски костенурки, морските игуани и галапагоските пингвини. Островите придобиват световна известност и заради британския учен Чарлз Дарвин, който ги посещава през 1835 г. и използва наблюденията си върху местните видове при развитието на теорията за еволюцията. През 1978 г. Галапагоските острови са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а през 1959 г. голяма част от територията им е обявена за национален парк с цел опазване на уникалните екосистеми. Това се посочва на официалната интернет страница на ЮНЕСКО .

Извънредно положение на архипелага Галапагос

EMERGENCIA EN ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR 🇪🇨 Fuertes lluvias dejan graves inundaciones y 227 evacuados en Islas Galápagos. Precipitaciones asociadas al fenómeno “El Niño” provocaron inundaciones en Santa Cruz, afectaciones viales, evacuaciones, rescates y el cierre al Aeropuerto https://t.co/iAJ3gdpNDb — Radio Stereo Begonia (@BegoniaStereo) November 22, 2026

Какво знаем за Ел Ниньо

Ел Ниньо е естествен климатичен феномен, свързан с периодичното затопляне на повърхностните води в централната и източната част на екваториалния Тихи океан. Той е част от по-голямата климатична система, наречена Ел Ниньо – Южна осцилация (ENSO), която включва и противоположната фаза Ла Ниня, характеризираща се с необичайно охлаждане на океанските води. Явлението се проявява средно на всеки две до седем години и обикновено продължава между 9 и 12 месеца, макар че някои епизоди могат да бъдат по-продължителни, сочи информация, публикувана на официалната интернет страница на NOAA - Understanding El Niño & ENSO (Национална океанска и атмосферна администрация на САЩ.)



При нормални условия пасатите – постоянни ветрове в тропическите райони – придвижват топлите повърхностни води на Тихия океан от изток на запад, към Азия и Австралия. Когато настъпи Ел Ниньо, тези ветрове отслабват, което позволява на топлите води да се придвижат обратно към бреговете на Южна Америка. В резултат се променят атмосферната циркулация, разпределението на облаците и валежите, като в някои райони се стига до проливни дъждове и наводнения, а в други – до продължителни засушавания.



Феноменът оказва особено силно влияние върху западното крайбрежие на Южна Америка, включително Еквадор и Перу, където може да предизвика необичайно обилни валежи, свлачища и наводнения. Освен това затоплянето на океанските води нарушава естественото издигане на студени, богати на хранителни вещества води от дълбините към повърхността. Това може да намали количеството на планктона и да засегне рибните популации и цялата морска хранителна верига.



Въздействието на Ел Ниньо е особено важно за Галапагоските острови, тъй като те се намират в Тихия океан, недалеч от бреговете на Еквадор. По време на силни епизоди на феномена температурите на морската вода се повишават, а промените в атмосферната циркулация могат да доведат до значително увеличаване на валежите. Това създава риск от наводнения, свлачища и щети по инфраструктурата. По-високите температури на океана могат да нарушат и крехкия баланс на местните морски екосистеми, които са от съществено значение за уникалното биоразнообразие на архипелага.

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