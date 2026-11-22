Т ри крилати ракети X-101, произведени неотдавна в Московска област, са паднали в югоизточната част на Полша съобщи прокуратурата в Люблин, която води разследването, предава "Франс прес".
Предварителният анализ на фрагментите, открити в Нови Липовец във воеводство Люблин, както и в Рудник и Молодич във воеводство Подкарпатие, е установил, че и трите ракети са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в завод в град Дубна, Московска област.
Падането на ракетите, последвано поне в един от случаите от експлозия и пожар, не е причинило жертви или ранени. Първоначално полските власти предполагаха, че става дума за две ракети и един реактивен дрон.
Руски ракети и дрон паднаха в Полша: Туск подозира умишлена провокация
Полският премиер Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заявиха, че инцидентът може да представлява руска "провокация", тъй като е съвпаднал с провеждането в Полша на военни учения на т.нар. "Коалиция на желаещите", обединяваща западни държави, подкрепящи Украйна срещу Русия.
New important findings! In recent days, Poland was attacked by three Russian Kh-101 missiles produced in the fourth quarter of 2026 at the plants in the town of Dubna (Moscow Oblast, Russian Federation). These are modern missiles that have only just entered service. There is no question of a mistake — we are dealing with a deliberate, intentional action by Russia and a serious escalation of actions against @NATO! @SecGenNATO @DeptofWar @StateDept @PeteHegseth @andrewmichta @wojcikrp @20committee @FareedZakaria @TimothyDSnyder @EdwardGLuce @AmbDanFried @general_ben @PMBreedlove @CaitlinDoornbos @RVAwonk @AshaRangappa_ @PeterBDoran @mikercarpenter @TomRtweets @Roger_Moorhouse @JJCarafano— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2026