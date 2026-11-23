Сателитно изображение, предоставено от американската компания "Вантор", на което се вижда, руският военен кораб "Меркури", който беше поразен във военноморската база в Бенгази, в източната част на Либия (22.11.2026 г.).

Предполагаема атака с дронове потопи руска корвета в пристанището на Бенгази, а десет души бяха леко ранени.

Нападнат е и втори търговски кораб, а либийските сили съобщават за унищожени над 20 морски дрона.

Властите в Източна Либия и ООН поискаха независимо международно разследване на нападенията.

The United Nations mission in Libya expressed “serious concern” on Monday over Sunday’s drone attacks on two ships off Benghazi, calling for an “immediate, independent and transparent investigation”. 🔴 More on https://t.co/MbrRGkFKRg https://t.co/Jr9dBy5YP2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026

Взрив на руски ракетен кораб в пристанището на Бенгази

Предполагаема атака с дронове е причинила експлозията на борда на руски кораб, акостирал във военноморската база в Бенгази, в източната част на Либия, съобщи снощи в официално изявление правителството, базирано в града, след предварително разследване, предаде Ройтерс.

Засега никой не е поел отговорност за нападението, а от страна на руските власти не последва незабавна реакция.

Откакто Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., украинските сили неведнъж са използвали морски дронове и ракети, за да нанесат удари по руски военни кораби и военноморски обекти, предимно в Черно море, отбелязва Ройтерс.

Медицински източници съобщиха, че десет души, сред които руснаци и либийци, са получили леки наранявания вследствие на атаката и са били настанени за лечение в Бенгази.

Американската компания за сателитни изображения "Вантор" (Vantor) заяви, че събрани от нея сателитни снимки показват, че поразеният кораб е "Меркурий" - корвета, част от руския военноморски флот. Кадрите, заснети вчера, показват, че плавателният съд се е преобърнал и по-голямата част от него е потънала, като над водата все още се вижда само носът му. На изображението се вижда и издигащ се над кораба пушек, а на близкия кей се забелязват разпръснати значителни количества отломки.

По-късно снощи властите в Източна Либия обявиха, че втори кораб е бил нападнат с дронове близо до град Бенгази. Министерството на здравеопазването на базираното в Бенгази либийско правителство съобщи, че търговски кораб е бил "атакуван от морски дронове, натоварени с експлозиви, край бреговете" на града.

Според Ройтерс, позовавайки се на двама източници от либийските военни, става дума за търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, който е бил ударен от безекипажен дрон край бреговете на града. Либийските военноморски сили са спасили екипажа на кораба, добавиха те.

Министерството на здравеопазването на базираното в Бенгази либийско правителство съобщи, че състоянието на някои членове на екипажа е стабилно.

Източниците посочиха, че либийските военноморски и военновъздушни сили също така са унищожили над 20 морски дрона край бреговете на Бенгази.

Правителството, базирано в източната част на страната, е отправило официално искане към Общото събрание на ООН и Съвета за сигурност на ООН за провеждането на международно разследване на атаките, заяви министър-председателят на Източна Либия Осама Хамад. Той призова за разследване на "подозренията, че (безекипажните) лодки са били пуснати от западната част на Либия ... както и за проверка на присъствието на украински експерти в страната, а също и за официални обяснения от Киев относно техните дейности".

В официално изявление правителството, базирано в град Бенгази посочи, че руският военен кораб е спрял в пристанището в града за зареждане с гориво и снабдяване с провизии на път обратно за Русия в рамките на споразуменията за морско сътрудничество между двете страни.

Правителството в Източна Либия заяви, че пристанищните и военноморските съоръжения, включително складовите помещения, не са пострадали и че нормалната им работа ще бъде възстановена, след като пожарът бъде овладян, а районът - обезопасен.

То осъди предполагаемото нападение като посегателство върху суверенитета на Либия и заплаха за морската сигурност и предупреди, че ще предприеме правни и дипломатически действия срещу всеки, за когото бъде установено, че носи отговорност.

"Либийското правителство няма да допусне пристанищата, територията и териториалните води на страната да се превръщат в поле за разчистване на сметки или за пренасяне на международни конфликти", се казва в изявление на властите в Източна Либия.

UN calls for independent probe into drone attacks on two ships off Libya, including a Russian vessel, in suspected spillover from Ukraine war https://t.co/FdqqOFnM64 — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 23, 2026

Взрив на руски ракетен кораб в пристанището на Бенгази, последва нова атака с морски дронове

Мисията на ООН за подкрепа в Либия

Мисията на ООН за подкрепа в Либия (UNSMIL) осъди нападенията срещу два кораба, единият от които руски, на пристанището и в открито море край Бенгази, в източната част на Либия, като поиска независимо разследване и призова за зачитане на суверенитета на страната, предаде Франс прес.

"Мисията на ООН за подкрепа в Либия призовава за незабавно започване на независимо и прозрачно разследване, за да се установят фактите и да се потърси отговорност от виновните", се посочва в изявление в "Екс", в което също така беше изразено "дълбоко безпокойство" относно тези нападения, без да се посочва конкретна държава. Понастоящем страната се управлява от две съперничещи си правителства. Едното от тях, оглавявано от Абделхамид Дбейба и със седалище в Триполи, е признато от ООН, а другото се намира в Бенгази и е под контрола на клана Хафтар, припомня Франс прес.