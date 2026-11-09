Като във филм: Афери, шпионаж и какво наистина става с лидера на Nvidia

З вучи като сюжет на холивудски шпионски трилър: влиятелен технологичен милиардер, лице, заподозряно в работа за чуждестранно разузнаване, предполагаема романтична връзка, тайно правителствено наблюдение и стратегически важни технологии на стойност милиарди долари. Това обаче не е филм. Става въпрос за ситуация около изпълнителния директор на Nvidia Дженсън Хуанг, чийто личен живот внезапно се превърна в обект на корпоративно разследване, което може да има сериозни последици за националната сигурност на САЩ.

Всичко започна след появили се информации, че Алис Хуанг (която не е роднина на Дженсън Хуанг), висш ръководител в базираната в Сингапур технологична компания Megaspeed International, е била идентифицирана от американските разузнавателни служби като агент на китайското разузнаване. Megaspeed е клиент на Nvidia и е обект на проверка заради твърдения, че е съдействала на китайски компании да се сдобият с усъвършенствани чипове за изкуствен интелект, въпреки американските ограничения върху износа.

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Според информация на „Ню Йорк Таймс“, представители на американското разузнаване са следили Алис Хуанг и са стигнали до заключението, че тя събира информация за Пекин. Ситуацията се усложнява значително, когато по данни на разследващите става ясно, че тя е установила близки лични отношения с изпълнителния директор на Nvidia.

Според публикациите, китайското разузнаване е проявявало интерес към получаване на повече информация за усъвършенстваните технологии на Nvidia в областта на изкуствения интелект, както и към оказване на евентуално въздействие върху компанията, за да направи тя най-сложните си процесори достъпни за китайски клиенти. Предвид централната роля на Nvidia в глобалната индустрия за изкуствен интелект и значението на износа на полупроводници за националната сигурност на САЩ, последиците са значителни.

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Историята взе нов драматичен обрат в неделя, когато Дженсън Хуанг призна в съобщение до служителите на Nvidia, че е изневерил на съпругата си. Той се извини на семейството си, колегите, членовете на борда на директорите и акционерите, като пое пълна отговорност за действията си. „Изневерих на съпругата си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма оправдание за стореното от мен. Дълбоко съжалявам“, написа Хуанг. Той също така подчерта, че остава ангажиран с Nvidia и ще работи за възвръщане на доверието на служителите и инвеститорите.

Въпреки че Хуанг не назова публично името, признанието дойде на фона на информациите, свързващи го с Алис Хуанг. Той също така обеща пълно съдействие при разследването, провеждано от компанията и потвърди ангажимента си към защитата на Nvidia и подкрепата за националната сигурност на САЩ. Бордът на директорите на Nvidia обяви започването на независимо разследване, наблюдавано от комитет, съставен от независими директори и външни правни консултанти. От компанията подчертаха, че към момента няма основания да се смята, че националната сигурност или търговските тайни на Nvidia са били компрометирани. Въпреки това, оттам възнамеряват да проучат цялата налична информация.

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Компанията също така заяви ясно, че Хуанг ще продължи да изпълнява длъжността главен изпълнителен директор без прекъсване, докато тече разследването. Обвиненията предизвикаха незабавен отзвук във Вашингтон, като се пресякоха пряко с текущите законодателни дебати относно регулирането на технологичния сектор и контрола върху износа. Три влиятелни комисии в Камарата на представителите, оглавявани от републиканци, отправиха искане Хуанг да участва в доброволен брифинг при закрити врати, за да даде разяснения относно своите контакти и вътрешните механизми на компанията за защита срещу шпионаж.

Президентът Доналд Тръмп публично защити ръководителя на Nvidia. В отговор на въпрос за обвиненията, Тръмп описа Хуанг като почтен и достоен човек, който е свършил невероятна работа за Съединените щати. Той сподели, че не е обсъждал въпроса с Хуанг, но изрази мнение, че главният изпълнителен директор трябва да запази поста си. Тръмп също така посочи, че все още е готов да го вземе със себе си при предстоящото си посещение в Азия.

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Споровете възникват в особено чувствителен момент за Nvidia. Компанията се превърна в най-важния участник в глобалната надпревара в сферата на изкуствения интелект, а нейният главен изпълнителен директор поддържа близки отношения с администрацията на Тръмп и е участвал в обсъждания относно износа на американски полупроводници. Към момента няма установени доказателства, че тайните на Nvidia са били компрометирани или че Хуанг съзнателно е участвал в шпионска операция, но въпреки това новината е сериозен тест за репутацията, както на компанията, така и на самия Хуанг.