Лекарите, които рекламираха пушенето на цигари

Т ютюнопушенето е един от най-вредните навици, които човек може да има. Причините за това далеч не са малко. Цигарите съдържат около 4000 химически вещества с различна степен на токсичност. Сред тях са въглероден оксид, катрани, циановодород, никотин, както и 43 доказани канцерогена (вещества, предизвикващи ракови заболявания).

Колкото повече цигари на ден пуши човек, толкова по-голям е рискът да развие сърдечно-съдово заболяване. Според редица изследвания опасността от инфаркт е два пъти по-голяма при хората, които употребяват по една кутия цигари на ден, отколкото при непушачите. Освен това когато някой пуши, цигареният дим има негативен ефект не само върху самия него, но и върху здравето на хората около него.

От днешна гледна точка идеята лекари да рекламират пушенето на цигари изглежда, меко казано, абсурдно. През 30-те и 40-те години на миналия век обаче ситуацията била коренно различна. Тогава все още се знаело сравнително малко за негативните ефекти, които тютюнопушенето има върху здравето. По тази причина практиката лекари да получават пари от тютюневи компании и да участват в техни реклами била нещо напълно нормално.

Just one cigarette could during pregnacy could impact your baby's health for the rest of its life. https://t.co/ZK5gNHUE9Y — USA TODAY (@USATODAY) March 11, 2019

В някои от тях се твърдяло, че цигарите не просто не са вредни, но и са полезни за здравето – дори за бременни жени и младежи.

Кои са по-добрите цигари?

През 40-те години на миналия век броят на хората, страдащи от рак на белите дробове, започнал да се увеличава с притеснителни темпове. Смъртността достигнала кошмарни нива, отбелязва Марта Гарднър, която е професор по история и социални науки от Колежа по фармация и медицина в Масачузетс. „Хората знаели за този проблем, но не осъзнавали, че е свързан с цигарите“, добавя тя. По думите ѝ пушенето предизвиквало кашлица и дразнене в гърлото, но това не притеснявало компаниите. Много от тях дори решили да използват това, представяйки своите продукти като по-добри и „здравословни“ от тези на конкурентите им.

Първата компания, решила да използва медицински лица в своите реклами, била British American Tobacco, произвеждаща Lucky Strike. През 1930 г. тя публикувала реклама, в която се твърдяло, че според 20 679 лекари нейните цигари са „по-малко дразнещи гърлото“. По-късно станало ясно, че агенцията, която създала въпросната реклама, изпратила на хиляди лекари кутии Lucky Strike, както и писма, съдържащи въпроса дали те „дразнят чувствителните гърла по-малко от другите цигари“.

“Physicians Say Luckies Are Less Irritating” (1930): pic.twitter.com/JAacobaUGo — Michael Beschloss (@BeschlossDC) October 15, 2016

В него се отбелязвало още, че много хора вече са потвърдили това. Не е особено изненадващо, че начинът, по който бил зададен въпросът, подвел повечето лекари. В резултат те се съгласили, че Lucky Strike са „по-добри от медицинска гледна точка“.

Изследвания в подкрепа на тютюнопушенето

През 1937 г. друга компания се опитала да увеличи броя на клиентите си с едно още по-абсурдно твърдение. Става въпрос за Philip Morris. Тя публикувала реклама, в която се твърдяло, че когато пушачите преминат към нейните продукти, дразненето в гърлото намалява или изчезва напълно. Това твърдение било подкрепено от резултатите от изследване, в което взели участие много лекари. Имало обаче една важна подробност, за която повечето хора изобщо не подозирали – въпросните експерти били спонсорирани от Philip Morris.

Компанията продължила да финансира сходни изследвания и през 40-те години на миналия век – десетилетието, в което пеницилинът предизвикал истинска революция в медицината. „Много хора, особено в САЩ, гледали положително на науката и имали пълно доверие на лекарите“, отбелязва Гарднър. Опитвайки се да се възползва от това, компанията R.J. Reynolds на свой ред създала Отдел за връзки с медицински лица. Тя също спонсорирала изследвания, резултатите от които включвала в рекламите си. В една от тях се твърдяло, че лекарите предпочитат техните продукти.

More doctors smoke Camels than any other cigarette. pic.twitter.com/WYBHWy30Gb — Jamie Brown (@liberal_jamie) February 9, 2022

Въпросното „откритие“ било направено, след като представители на R.J. Reynolds започнали да подаряват кутии цигари на медици и да им задават въпроса „каква марка пушат“.

Откровеното обръщение към пушачите

Мнението на повечето хора за тютюнопушенето започнало да се променя през 50-те години на миналия век. Именно тогава станало ясно, че цигарите могат да причинят рак на белите дробове. Това накарало тютюневите компании да променят своите рекламни стратегии. „Те започнали да работят заедно, опитвайки се да популяризират идеята, че всъщност не е ясно дали продуктите им действително вредят на здравето“, подчертава Гарднър.

През 1954 г. те дори публикували документ, озаглавен „Откровено обръщение към пушачите на цигари“. В него се отбелязвало, че резултатите от изследванията, разкриващи съществуването на връзка между тютюнопушенето и раковите заболявания, са притеснителни, но не и окончателни. „Вярваме, че продуктите, които произвеждаме, не са опасни за здравето… в продължение на повече от 300 години тютюнът носи наслада и утеха на хората по цял свят. През всичкото това време е имало критици, обвиняващи го за почти всяко заболяване, познато на човечеството. Едно по едно, всички тези обвинения изчезнаха поради липса на доказателства“, се твърдяло в документа. Компаниите също така решили да сформират специална комисия, която да проучи дали цигарите действително вредят на здравето.

#OTD in 1954 - 'A Frank Statement to Cigarette Smokers' was placed in 100s of newspapers. The #TobaccoIndustry publicly argued the link btwn their products & cancer was inconclusive & formed TIRC to investigate further. @ucsf_library #archivesresearch https://t.co/iADKhetqZn pic.twitter.com/0srA3NiNGQ — Industry Documents Library (@industrydocs) January 4, 2021

Междувременно практиката да се плаща на лекари, които да участват в реклами, била прекратена. В началото на 1964 г. здравните власти в САЩ публикували доклад, в който се подчертава, че тютюнопушенето може да предизвика рак на белите дробове и ларинкса, както и хроничен бронхит. Документът предизвикал истинска медийна сензация. Още на следващата година, Конгресът приел закон, който гласял, че върху всички цигарени кутии трябва да бъдат поставени предупреждения за вредите от тютюнопушенето. Въпреки това, до 90-те години на миналия век компаниите продължили да твърдят, че все още има „противоречия“ по въпроса за ефекта на цигарите върху човешкото здраве. Любопитна подробност е, че специалната комисия, създадена от тях, била разпусната чак през 1998 г.

Още от автора:

Защо такситата са жълти, гумите – черни, а самолетите – бели?

Най-абсурдните твърдения на „бащата на историята“

Дали не се мислим за по-умни, отколкото сме?

6 изобретения, които промениха света завинаги

Лъжа, с която демоните изкушават вярващите: Магията през Средновековието

Най-шокиращите, жестоки и зловещи експерименти в историята

Грехоядците, които „поглъщат“ греховете на наскоро починалите

„Препускат с гръмотевична скорост в тъмните нощи“: Летят ли вещиците с метли?