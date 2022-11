Роди се 8-милиардният жител на планетата

Н аселението на планетата вече е над осем милиарда души. Това показва справка в сайта worldometers.info, който следи броя на хората на Земята в реално време.

Момиченце, родено в Тондо, Манила, е осеммилиардния човек в света. Бебето Винис беше посрещнато на 15 ноември от медицинските сестри в Мемориалната болница "Хосе Фабела", както и от представители на Комисията по население и развитие. Майка ѝ, Маргарита Вилоренте, я роди след полунощ в 1:29 сутринта.

"Този важен момент е повод да отпразнуваме разнообразието и напредъка, като същевременно отчитаме споделената отговорност на човечеството за планетата", заяви в изявление по-рано генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

ООН обяснява този ръст с човешкото развитие, като хората живеят по-дълго благодарение на подобренията в общественото здраве, храненето, личната хигиена и медицината.

Той е резултат и от по-високата раждаемост, особено в най-бедните страни в света - повечето от които са в Африка на юг от Сахара - което излага на риск техните цели за развитие.

Колко е твърде много?

Нарастването на населението също така увеличава въздействието на икономическото развитие върху околната среда.

Но докато някои се тревожат, че осем милиарда души са твърде много за планетата Земя, повечето експерти твърдят, че по-големият проблем е прекомерното потребление на ресурси от най-богатите хора.

"Някои изразяват загриженост, че светът ни е пренаселен", казва ръководителят на Фонда на ООН за населението Наталия Канем. "Аз съм тук, за да кажа ясно, че самият брой на човешките животи не е причина за страх".

ООН: Населението на Земята ще достигне 8 милиарда души около 15 ноември

Джоел Коен от Лабораторията за популации към Университета Рокфелер заяви пред АФП, че въпросът колко хора може да издържа Земята има две страни: природни ограничения и човешки избор.

Нашият избор води до това, че хората консумират много повече биологични ресурси, като гори и земя, отколкото планетата може да възстанови всяка година.

Прекомерното потребление на изкопаеми горива например води до повече емисии на въглероден диоксид, които са причина за глобалното затопляне.

"Ние сме глупави. Липсва ни далновидност. Ние сме алчни. Не използваме информацията, с която разполагаме. Именно в това се крият изборът и проблемите", казва Коен.

Той обаче отхвърля идеята, че хората са проклятие за планетата, като казва, че на хората трябва да се даде по-добър избор.

В очакване на 8-милиардния жител на Земята

Забавяне на растежа

Сегашното население е повече от три пъти по-голямо от 2,5 милиарда души в света през 1950 г.

Въпреки това след пика в началото на 60-те години на миналия век темпът на нарастване на световното население рязко се е забавил, казва пред АФП Рейчъл Сноу от Фонда на ООН за населението.

Годишният ръст е спаднал от високите 2,1 % между 1962 и 1965 г. до под 1 % през 2020 г.

Той може да спадне още повече до около 0,5 % до 2050 г. поради продължаващото намаляване на раждаемостта, прогнозира ООН.

Според прогнозите на ООН населението ще продължи да нараства до около 8,5 млрд. души през 2030 г., 9,7 млрд. души през 2050 г. и ще достигне своя връх около 10,4 млрд. души през 80-те години на ХХ век.

