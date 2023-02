Детската порнография и интернет: Kак да опазим децата в Instagram

„Много си секси, направо ме побъркваш“. „Уау, какво тяло, страхотна си“. „Ех, ако беше при мен…какви неща щяхме да правим“. Едва ли има потребител на социалната мрежа Instagram, който поне веднъж да не е попадал на такива коментари – особено под публикации на певици, актриси, модели или други популярни личности.

В същото време обаче има хора, които оставят подобни съобщения под снимки и видеоклипове на малки деца. Безспорно този факт е повече от смущаващ, но ужасяващата истина е, че това е само върхът на айсберга.

По следите на педофилите

Ролята на социалните мрежи в разпространяването на детска порнография е тема на разгорещени дебати от години. Едно нещо е безспорно – в Instagram безпроблемно могат да бъдат открити хиляди неприлични коментари, включително и на български език, оставени под снимки или видеоклипове на малолетни лица.

Това обаче далеч не е всичко. Част от тях всъщност представляват линкове към съмнителни уеб сайтове. В повечето случаи те завършват на .nl или .ws – домейни от първо ниво за Нидерландия и Самоа. Нашата проверка установи, че някои от тези уеб сайтове вече не съществуват, достъпът до други е блокиран, но има и такива, които на практика всеки може да посети. А съдържанието им е, меко казано, шокиращо. То се състои от сравнително малък брой материали, сред които има такива, на които се виждат сцени със сексуални издевателства над деца.

А защо публикуването на подобни линкове става все по-разпространено в Instagram? Отговорът е прост: ако даден посетител на уеб сайта желае да „отключи“ още материали, той трябва да разпрати определен брой „покани“ за присъединяване към него. „Отговорност на самата социална мрежа е да премахва подобни линкове. Това, което потребителите могат да направят, е да подават сигнали – не само към въпросната мрежа, но и към Европол, Интерпол, а когато става въпрос за България – и към отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. Съветът ми е да се направи и снимка на екрана, т. нар. „скрийншот“, който по-късно да бъде изпратен на компетентните органи“, заяви за Vesti.bg дългогодишният ръководител на отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и един от най-големите специалисти в тази сфера Явор Колев.

Профили с хиляди последователи

Преди близо година в британския вестник „Гардиън“ беше публикувана статия, в която се отправят остри критики срещу компанията „Meta“ и нейната неспособност да премахва профили в Instagram, в които се публикуват смущаващи изображения на деца.

Срещу някои от тях многократно били подавани сигнали, но това така и не довело до изтриването им или налагането на някакви санкции. Тук трябва да се отбележи, че сред въпросните профили имало и такива с по над 30 000 последователи. Хората, които се оплакали от тях, пък били посъветвани да подадат нов сигнал, но без да получат гаранции, че ще бъдат взети мерки.

Един от основните проблеми, свързани с подобни профили, е, че те на практика не нарушават законите. Сред публикуваните там снимки и клипове има такива на деца, които танцуват или позират по бански например. Експертите отбелязват, че те не могат да бъдат окачествени като нелегални. Създателите им обаче ги използват за т. нар. “breadcrumbing” – т.е. „пускане на трошички“ в Instagram, като целта е да бъде привлечено вниманието на потенциалните им „клиенти“, търсещи детска порнография. Следващата стъпка е да се организират срещи или да се използват други канали за размяна на подобни материали. Пред „Гардиън“ Анди Бъроус от британската организация „Национално дружество за превенция на жестокостта към деца“ отбелязва, че тези профили представляват нещо като „витрини на магазини“ за педофили. „Компаниите трябва да са много по-активни по отношение на идентифицирането и премахването на такова съдържание. За съжаление, дори и да получат сигнал за дадена публикация, те често преценяват, че няма достатъчно основания за премахването ѝ от социалните мрежи“, подчертава Бъроус.

Широко разпространена е и практиката потребители на Instagram да оставят в коментарите под някоя публикация свои контакти (предимно в приложението „Телеграм“). Те твърдят, че притежават снимки или клипове, на които се вижда как малолетни деца извършват сексуални действия. Един от тях например се представя за фотограф. Твърди, че притежава порнографски кадри с деца, които може да изпрати срещу определено заплащане. Има едно важно условие – приема единствено криптовалути. „Това е една огромна престъпна индустрия. Милиони долари са приходите от обмена на подобни материали“, подчертава Явор Колев.

Как да предпазим децата си?

Експертите отбелязват, че държавите, в които най-често се създава детска порнография, са тези от Далечния изток, както и някои бивши съветски републики. В България също има хора, замесени в тази незаконна дейност. „У нас с това се занимават сексуални насилници, които влизат в контакт с деца и започват да ги изнудват, принуждавайки ги да им изпращат такива материали. Обикновено, те се свързват с детето през някоя от социалните мрежи или в игрова платформа. Започват да водят комуникация с него, като искам да подчертая, че в повечето случаи става въпрос за хора, които са много добри психолози. Те печелят доверието на детето и го карат да изпрати свои снимки. Постепенно това ескалира и се стига до отвратителни неща – като включване на камера и извършване на сексуални действия, като всичко се записва. По-късно, тези кадри биват продавани в различни мрежи – като „Телеграм“, например“, отбелязва Явор Колев.

Статистиката е повече от стряскаща. Между януари и септември 2022 г. само от Instagram са били премахнати над 6 млн. публикации, съдържащи сцени на „детска голота или сексуална експлоатация“, а от YouTube – близо 4,5 млн. Ситуацията е далеч по-фрапираща във Facebook, където броят на изтритите такива материали за същия период надхвърля 73 млн. На фона на тези данни, родителите няма как да не си зададат въпроса какво могат да направят, за да предпазят децата си от опасностите, дебнещи в социалните мрежи. Явор Колев смята, че отговорът представлява комбинация между стриктен контрол и добро общуване. „Още от най-ранна възраст, всеки родител трябва да стои до детето си, докато то е в интернет, за да го следи внимателно и да не допусне да попадне на неподходящо съдържание. Изключително важно е да научим нашите деца да ни споделят с кого комуникират в мрежата, както и какво са видели там“, подчертава той.

