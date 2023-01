За първи път от десетилетия: Населението на Китай намаля

Н аселението на Китай е намаляло за първи път от повече от шест десетилетия, предаде Ройтерс, цитирайки официални данни.

Китайската Национална статистическа служба съобщи днес, че страната е имала 1,411 милиарда жители в края на миналата година срещу 1,412 милиарда година по-рано.

China has hit a historic turning point: The number of people in the world’s most populous nation fell last year for the first time in decades https://t.co/ARzIU5SYtX — WSJ China Real Time (@ChinaRealTime) January 17, 2023

Населението на Китай е намаляло за първи път от 1961 г. Ройтерс определя това обръщане на тенденцията като исторически повратен момент, който се очаква да бележи началото на дълъг период на спад. Според прогнози Китай ще бъде изпреварен още тази година от Индия като страната с най-голямо население в света.

През 2022 г. в страната е имало 6,77 раждания на 1000 души - спад от 7,52 през 2021 г. до най-ниското равнище, откакто се води тази статистика.

За сметка на това смъртността е достигнала миналата година своето най-високо ниво от 1976 г. - 7,37 починали на 1000 души. През предходната година този показател е бил 7,18.

През 2022 г. в Китай са се родили 9,56 милиона бебета и са починали 10,41 милиона души, т. е. населението е намаляло с около 850 хиляди души.

#China’s population declines for the first time in 61 years as millennial generation rejects government pressure to have more kids: #China’s population declined by 850,000 people in 2022, leading to a total population of 1.412 billion, down from 1.413… https://t.co/0EdXPYrp9F — LyfestyleRyze (@LyfestyleRyze) January 17, 2023

Този спад до голяма степен се дължи на политиката на едно дете в Китай между 1980 и 2015 г. и изключително високите разходи за образование, които са разубедили мнозина китайци да имат не повече от едно дете или изобщо да нямат, отбелязва Ройтерс. Според експерти мрачните демографски перспективи са били влошени още повече от строгите ограничителни мерки, които бяха в сила заради коронавируса в продължение на три години, преди изведнъж да бъдат отменени в началото на миналия месец, подлагайки здравната система на изпитание.

Растежът на китайската икономика се е забавил миналата година до 3 процента - едно от най-ниските равнища през последните четири десетилетия, съобщи още Националната статистическа служба, цитирана от Франс прес.

При това целевото ниво на властите бе 5,5 процента - значително по-ниско от предходната 2021 г., когато брутният вътрешен продукт (БВП) на азиатския гигант нарасна с повече от 8 процента.

China's population has shrunk for the first time since 1961. A big reason is the birth rate, which reached a record low last year 👇 https://t.co/PiRzTqLIlb pic.twitter.com/ZLEsv8RDmR — Financial Times (@FinancialTimes) January 17, 2023

Като причина за осезаемото забавяне на китайския икономически растеж през миналата година АФП посочва ограничителните мерки заради коронавируса и кризата в сектора на недвижимите имоти.

През последния близо половин век той е бил по-нисък само през 1976 . (минус 1,6 процента) и през първата година от пандемията - 2020-а (2,3 процента).

Ограничителните мерки заради коронавируса бяха отменени през декември заради недоволството на изтощеното население. Засега икономическата активност обаче не се съживява, тъй като броят на болните от COVID се увеличи главоломно и в събота китайските власти признаха за близо 60 хиляди смъртни случая в болниците след падането на рестрикциите.