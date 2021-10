Тайните на „Капустин Яр“ – най-секретната военна база в Русия

В редица страни по света има военни бази, където се извършват секретни тестове на оръжия и различни технологии. Една от тях е полигонът „Капустин Яр“ в Русия.

Комплексът е създаден през 1946 г. в Астраханска област, на около 100 км. от Волгоград. По официални данни неговото основно предназначение е провеждането на ракетни изпитания.

The last remaining launch pad at the historical launch site #KapustinYar near Astrakhan will be closed at the end of 2020. Kapustin Yar belongs to the Ministry of Defense. Established in 1946, it became the testing range for the first Soviet ballistic missiles including #R1. pic.twitter.com/bIwtzgl2jW