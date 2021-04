Учени експериментират с човешки клетки в ембрион на маймуна

Е мбриони на маймуни с човешки клетки са били създадени в лабораторни условия, съобщи Би Би Си.

Експериментът на екип американски и китайски учени предизвика нови етични спорове.

Учените са инжектирали човешки стволови клетки в ембриони на макаци. Развиващите се ембриони са били изследвани в рамките на до 20 дни. Преди са правени подобни експерименти с имплантиране на човешки клетки в ембриони на овце и на прасета.

Екипът от американски и китайски учени работил под ръководството на проф. Хуан Карлос Исписуа Белмонте от института за биологични изследвания Сок в САЩ, който през 2017 г. участва в експеримента с първия хибрид между човек и свиня.

For the first time, U.S. and Chinese scientists have created embryos that are part human, part monkey, in an effort to find new ways to produce organs for transplants.



But some ethicists worry about how such research could go wrong.