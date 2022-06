Пет невероятни разказа на хора, които твърдят, че са пътували във времето

П ътуването във времето е тема, засегната в стотици литературни творби и научнофантастични филми.

Въпросът дали подобни пътешествия някой ден ще се превърнат в реалност е обект на разпалени дебати. И докато учените са раздвоени в мненията си дали това е възможно, някои хора твърдят, че са посетили не само миналото и бъдещето, но дори и паралелни вселени. Доказателствата, които те представят, са повече от съмнителни, но това не променя факта, че разказите им се радват на завидна популярност.

Ето и част от тях:

Джон Титор

На 2 ноември 2000 г. мъж, представящ се с името Джон Титор, публикувал съобщение в интернет форум, в което твърдял, че е пътешественик във времето, дошъл от 2036 г. По думите му, той посетил 1975 г., за да се сдобие с компютър IBM 5100, а се „отбил“ до 2000 г. „по лични причини“. За да докаже, че не си измисля, той показал снимки на своята машина на времето.

Титор твърдял, че през 2004 г. в САЩ ще избухне гражданска война. Тя щяла да прерасне в конфликт с Русия, по време на който ще бъдат използвани ядрени оръжия и ще загинат милиони хора. Той предсказал още, че Олимпийските игри през 2004 г. няма да се проведат, а през 2005 г. ще избухне епидемия от болестта „Луда крава“. Титор предложил на няколко души да ги отведе в бъдещето, но това така и не се случило, тъй като той изчезнал безследно през март 2001 г.

Каква всъщност е истината? Според някои зад името Титор се крият двама измамници – братята Лари и Джон Рик Хабър. Други обаче допускат, че Титор е напълно реална личност. Според тях той действително успял да предотврати избухването на гражданска война, предупреждавайки американското правителство за задаващата се опасност. Самият Титор отбелязал, че е създал алтернативна версия на нашата реалност, след като пътувал във времето и променил хода на историята.

Майкъл Филипс

Историята на този пътешественик във времето е не по-малко интересна. Филипс твърди, че се е завърнал в 2018 г., за да се осуети избухването на Трета световна война. Според него тя щяла да започне след опит на Северна Корея да нападне САЩ с ядрено оръжие. Това щяло да прерасне в глобален конфликт, по време на който няколко държави използват атомни бомби.

