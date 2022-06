Най-странните теории, свързани със съществуването на извънземни

С ами ли сме във Вселената? Този въпрос разпалва въображението на хората от древни времена. През вековете редица учени, философи и писатели се опитали да разгадаят тази загадка, но напразно.

От днешна гледна точка част от техните твърдения звучат, меко казано, абсурдно. А в следващите редове може да се запознаете с някои от най-странните теории, свързани с предполагаемото съществуване на живот извън пределите на нашата планета:

Дървета на Марс

Артър Кларк е един от най-известните и обичани автори на научнофантастични творби, раждали се някога. Сред най-популярните му произведения са романите „2001: Космическа Одисея“, „Среща с Рама“ и „Градът и звездите“.

Любопитна подробност за Кларк е, че по негова идея били създадени първите комуникационни сателити, разположени на геостационарна орбита. Той също така бил убеден, че на Марс има живот. През 2001 г, след като свалил няколко снимки от сайта на НАСА, направени от апарата „Марс Глобал Сървейър“, той забелязал нещо, което сметнал за дървета по повърхността на Червената планета.

Arthur C Clarke at 100: still the king of science fiction https://t.co/JPOsDNGbhn — The Guardian (@guardian) December 9, 2017

Малко по-късно той отбелязал следното пред група свои почитатели: „Напълно сериозен съм, като ви казвам, че разгледах много внимателно новите снимки на Марс. Нещо се движи и променя с течение на сезоните, нещо, което прилича на растителност“.

В друго свое интервю Кларк се пошегувал, че „Марс е населен от обезумели градинари“. Учените на свой ред отбелязват, че въпросните обекти не са дървета, а пясъчни дюни, покрити от замръзнал въглероден диоксид. С течение на времето част от пясъка започнал да се свлича, което е причината въпросните образувания да приличат на екзотични растения.

Пшеницата като средство за комуникация

През 1820 г. германският математик Карл Фридрих Гаус предложил една нестандартна идея – да се използва работата на Питагор като средство за комуникиране с извънземни. Той призовал голяма част от Сибир да бъде почистена и на площ от няколко квадратни километра да бъде засадена пшеница. Тя трябвало да е разположена по специален начин, за да илюстрира геометрично Питагоровата теорема. Когато станело време за събиране на реколтата, яркожълтата пшеница щяла да контрастира на фона на по-тъмния цвят на гората. Гаус смятал, че по този начин всеки жител на Марс, който разполага с телескоп, ще може да забележи гигантското изображение.

Carl Friedrich Gauss, born 245 years ago #onthisday, was one of the greatest mathematicians in history. He made groundbreaking discoveries in every area of maths, physics, and astronomy, and mentored many other important mathematicians. Learn more at https://t.co/S7PC4RchQB pic.twitter.com/IXE9ccpcXU — Mathigon (@MathigonOrg) April 30, 2022

Това далеч не е единствената подобна идея за контактуване с извънземни, родила се през XIX век. Астрономът Джоузеф Литроу предложил да се прокопаят канали с дължина от 30 км. в пустинята Сахара. Те трябвало да изобразяват различни геометрични фигури и да бъдат напълнени с керосин, който да бъде запален, за се виждат от космоса. Французинът Шарл Крос пък искал да създаде огромно огледало, което да фокусира слънчевата светлина и да прогори съобщения в самата повърхност на Марс.

Никола Тесла и марсианците

Никола Тесла несъмнено е един от най-гениалните изобретатели на всички времена, но и той имал някои идеи, които от днешна гледна точка са смехотворни. Пример за това е твърдението му, че е успял да засече сигнал от извънземна цивилизация. В писмо до „Ню Йорк Таймс“ той обяснил, че е напълно възможно на Венера и Марс да има интелигентен живот. Тесла призовал всички обсерватории на нашата планета да бъдат преместени, за да започнат да изпращат сигнали към двете планети.

The Nikola Tesla inventions that should have made the inventor famous, such as the 'teleautomaton,' 'shadowgraphs' and possibly even a death ray https://t.co/PBxNCkTCxp — CNN International (@cnni) October 27, 2019

През 1937 г. Тесла заявил, че заслужава да получи наградата „Пиер Гусман“ в размер на 100 000 франка (въпросната награда се връчвала за високи постижения в областта на астрономията. Официално, с нея трябвало да бъде отличен всеки, който успее да комуникира със звезда или планета, различна от Марс, тъй като се считало, че е „прекалено лесно“ да се осъществи контакт с Червената планета). В интерес на истината учените така и не получили шанса да изследват предполагаемата „комуникация“ на Тесла с извънземни същества. Някои експерти смятат, че световноизвестният изобретател всъщност успял да постигне нещо впечатляващо – да засече радиосигнали от далечни звезди.

Преброяване на населението

През 30-те години на XIX в. шотландският учен Томас Дик се захванал с една нелека задача – да изчисли какъв е точният брой на обитателите на Слънчевата система. Той бил убеден, че всяка планета е обитаема и че Бог не би създал Вселена, състояща се единствено от празно пространство и безжизнени скали. За да извърши нестандартното преброяване, той използвал тогавашните данни за гъстотата на населението на Великобритания. По този начин Дик успял да установи колко извънземни живеят в Слънчевата система.

In 1838, Reverend Thomas Dick calculated the population of the Solar System to be 21,894,974,404,480 (21+ trillion) inhabitants: https://t.co/9oaVV7t611 pic.twitter.com/aiaXKbaWss — Dave Dickinson (@Astroguyz) January 8, 2020

Според неговите изчисления 50 милиарда същества живеят на Венера, 15 милиарда – на Марс, 7 трилиона – на Юпитер, а на Сатурн има 8 трилиона извънземни. Ученият добавил, че Луната също е обитаема и е дом на над 4 милиарда същества. Той стигнал до заключението, че в Слънчевата система има близо 22 трилиона жители. Техният брой можело да се окаже още по-голям, ако има живот и на Слънцето (нещо, в което Дик вярвал). Според него въпреки че извънземните приличат на нас по размер и поведение, всички те разполагат със специални умения и характеристики, благодарение на които успели да се адаптират към условията за живот на техните светове.

Живот на Слънцето

Томас Дик далеч не е първият, изказал предположението, че на Слънцето може да има живи същества. Още през 1440 г. теологът и математик Николай от Куза написал, че върху неговата повърхност има райони, обитавани от „слънчеви създания – интелигентни и просветени“. Те били много по-възвишени в духовно отношение от обитателите на Луната – т. нар. „лунатици“. Въпреки своите нетрадиционни възгледи Николай от Куза не само не бил отлъчен от Църквата, но дори станал кардинал през 1448 г. и участвал в няколко важни мисии. Най-известната от тях е неуспешният му опит да помогне за постигането на споразумение между Рим и Византия.

