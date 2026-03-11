Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

В сърцето на историческия Уестминстър, където крале и кралици се короноват вече 1 000 години и 57 министър-председатели са се сменяли, най-възрастните стълбове на британската държавна система са под необичайно напрежение, пише POLITICO .

Международният скандал около мрежата от богатство и влияние на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн избухна с пълна сила в сърцето на британското правителство, разлюлявайки както центъра на властта на "Даунинг стрийт", така и британската кралска фамилия.

Министър-председателят Кийр Стармър се държи за поста си въпреки лошите социологически проучвания, слаби изборни резултати и общественото възмущение от решението му да назначи приятеля на Епстийн, Питър Манделсън, за посланик във Вашингтон. Скандалът вече принуди най-близкия му съветник да подаде оставка.

Междувременно крал Чарлз III се опитва да предотврати дискредитирането на монархията заради приятелството на срама си брат, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, с Епстийн.

Зад кулисите трима верни държавни служители се оказват в ключови роли, опитвайки се да водят премиера, краля и стотици хиляди обществени служители през безпрецедентната буря. Заедно те формират т.нар. "златен триъгълник" на върха на британската държава, и ако не успеят да задържат системата на плаване, никой друг не може.

Трите "стълба"

Тримата са:

Дан Йорк-Смит, главен частен секретар на Стармър, който ръководи офиса на премиера; Клайв Олдъртън, главен частен секретар на краля, който е основната връзка между монарха и правителството; и Антония Ромео, която наскоро зае поста секретар на кабинета, най-мощният държавен служител в страната.

Всяка от тези позиции е изключително натоварена дори в нормални условия. С очакваните нови разкрития за Епстийн и нарастващия натиск от войната в Близкия изток, задачата им едва ли ще стане по-лека.

Правителството се подготвя да публикува огромен масив вътрешни документи, съдържащи всички частни разговори и съобщения между служители, дипломати и министри, довели до назначаването на Манделсън за посланик във Вашингтон през декември 2024 г. След това, на по-късен етап, всички вътрешни файлове, свързани с назначаването на Маунтбатън-Уиндзор за търговски пратеник на Обединеното кралство преди повече от 20 години, също ще станат публични.

"Най-предизвикателното ще бъде разкриването на информацията и какво ще покаже тя", казва Алекс Томас, бивш високопоставен правителствен служител и настоящ изпълнителен директор на Института за правителствени изследвания в Лондон. "Това е моментът на риск за правителството, за кралската фамилия и за държавната администрация."

На карта е поставено потенциално доверие в британската държавна система. Манделсън и Маунтбатън-Уиндзор вече са арестувани поотделно по подозрение за злоупотреби с публична власт. Ако бъдат обвинени и изправени пред съд, резултатът може да бъде изключително вреден за монархията и правителството.

Манделсън обещава да сътрудничи с полицията и да изчисти името си. Той признава, че е сгрешил, продължавайки връзката си с Епстийн, който почина през 2019 г., и се извини "безусловно" на жертвите на Епстийн. Маунтбатън-Уиндзор не е коментирал ареста си, но по-рано е отричал всякакви нарушения.

"Голяма част от стабилността в нашата политическа система идва от силна държавна администрация и силна монархия", казва Камерън Браун, бивш специален съветник в предишното консервативно правителство. "Ако хората загубят вяра в която и да е от институциите, Бог знае какво ще се случи."

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Дан Йорк-Смит: Един кризисен момент

Йорк-Смит е изграден в кризи и е преживял тежки моменти, дори ако тогавашните му шефове не са го направили.

Той израства в Министерството на финансите, като отговаря за съставянето на годишния държавен бюджет, упражнение в балансиране на силно противоречиви изисквания и запазването им в тайна.

Докато опитът му във фискалната политика го прави ценен за Стармър, най-важното е, че е преживял една от най-тежките самонанесени икономически кризи в паметта на британското правителство: прочутия "мини-бюджет" на Лиз Тръс от 2022 г.

"Дан игра ключова роля в стабилизационната фаза", казва Браун. "Той беше откровен за това, какво трябва да се направи." Това включваше премахване на ключови елементи от данъчната програма на Тръс, която предизвика пазарен хаос и принуди министър-председателката да уволни финансовия си министър.

Йорк-Смит е известен с авторитет, интелигентност и спокойствие, което му дава влияние.

Антония Ромео: "Разбиване на яйца"

Ромео пое поста секретар на кабинета в период на бурни обществени дебати, но Стармър я назначи с надеждата, че динамично лидерство ще активира държавната администрация и ще спаси правителството му от спад.

Тя вече е решавала сериозни политически кризи, като разследванията за тормоз срещу бившия министър на правосъдието Доминик Рааб и кризата в затворите, когато около 3 000 затворници бяха освободени преждевременно през септември и октомври 2024 г., за да се избегне недостиг на места.

"Антония винаги е изпълнявала изключително трудни и предизвикателни задачи - от националната сигурност до управлението на затворите", казва един правителствен служител.

Това ли е краят на кралското семейство?

Клайв Олдъртън: Човекът на краля

Олдъртън е най-близкият и влиятелен съветник на краля, бивш посланик до Чарлз от 2015 г. Познавачите го описват като класически британски служител, учтив, верен и внимателен.

Тримата, Олдъртън, Ромео и Йорк-Смит, не формират формална група, но са в постоянен контакт при нужда. В реална криза те комуникират непрекъснато, за да координират действията на правителството и монархията.

Защитата на "системата"

Задачите им понякога се припокриват и има напрежение, особено когато личните желания на кралското семейство се сблъскват с политическите нужди на правителството.

Йорк-Смит се фокусира върху ежедневното управление на Даунинг Стрийт. Олдъртън защитава интересите на монарха, както лични, така и конституционни. Ромео се грижи за дългосрочната стратегия на правителството, подкрепя премиера и следи конституционните конвенции, така че кралят никога да не бъде въвлечен в партийна политика.

"Връзката между секретаря на кабинета, личния секретар на премиера и Бъкингамския дворец е критична, винаги има постоянна линия на комуникация между тримата", казва Браун.

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Когато настъпят трудни времена

В добри времена съветите им се предоставят и решенията се оставят на лидерите. Но в най-тежките моменти те трябва да са готови да действат, за да запазят традиционния ред във Великобритания. До момента това е било достатъчно, за да се поддържа системата жива.