Свят

Норвежката принцеса се готви за белодробна трансплантация

Норвежката принцеса и бъдеща кралица Мете-Марит продължава да се бори със здравословни проблеми на фона на нови подробности относно приятелството ѝ с финансиста педофил Джефри Епстийн

11 март 2026, 13:17
Норвежката принцеса се готви за белодробна трансплантация
Норвежката принцеса Мете-Марит   
Източник: GettyImages

Н орвежката принцеса и бъдеща кралица Мете-Марит продължава да се бори със здравословни проблеми на фона на нови подробности относно приятелството ѝ с финансиста педофил Джефри Епстийн.

Мете-Марит, която е омъжена за бъдещия крал, престолонаследника принц Хокон, не е имала публична изява от 28 януари, когато посети библиотеката във Фредрикстад по повод 100-годишнината ѝ, пише списание HELLO!.

Два дни по-късно, на 30 януари, Министерството на правосъдието на САЩ публикува още три милиона документа, свързани с Епстийн. В имейлите престолонаследничката изглежда казва на покойния сексуален престъпник, че той „гъделичка мозъка ѝ“ и обсъжда „търсене на съпруга“.

Въпреки това говорител на Кралския дом потвърди, че здравословните ѝ проблеми продължават да играят роля за отсъствието ѝ, тъй като принцесата все още няма предстоящи официални ангажименти в кралския календар.

Мениджърът по комуникациите на двореца Гури Варпе заяви пред норвежката медия TV2: „Както е известно, принцесата страда от хроничното заболяване белодробна фиброза. Както съобщихме през декември, напоследък има ясно негативно развитие в здравословното ѝ състояние и започнаха подготовки с оглед на оценка за белодробна трансплантация.

Принцесата има все по-голяма нужда от индивидуално съобразени упражнения, почивка и възстановяване, а официалната ѝ програма е съобразена със здравословното ѝ състояние“.

Мете-Марит беше диагностицирана с белодробна фиброза през 2018 г. и предстои да ѝ бъде направена белодробна трансплантация. Миналата година беше съобщено, че състоянието ѝ се е влошило и тя се оттегли за един месец от задълженията си през октомври, за да премине белодробна рехабилитация.

Престолонаследникът принц Хокон продължава с официалните си ангажименти въпреки заболяването на съпругата си. В понеделник той посети компанията Elcare Nordic в Конгсвингер, но не отговори, когато беше попитан за здравословното състояние на престолонаследничката.

В момента в Окръжния съд на Осло се води процес срещу сина на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби, който е изправен пред 38 обвинения, включително четири обвинения за изнасилване. Той отрича най-сериозните обвинения срещу него, включително тези за сексуално посегателство. Мете-Марит и съпругът ѝ бяха видени да го посещават в затвора през февруари.

Здравословни проблеми в кралското семейство

Това се случва, след като крал Харалд и кралица Соня най-накрая се завърнаха в Норвегия, след като монархът се разболя по време на почивка в Тенерифе миналия месец. По време на престоя им на Канарските острови 89-годишният Харалд беше приет в болница, където му беше поставена диагноза инфекция и дехидратация. По-късно дворецът съобщи, че състоянието му е „добро“, че е „реагирал добре“ на лечението и че се е „възстановил бързо“.

В понеделник те кацнаха обратно на летище Гардермуен в Осло.

Крал Харалд има здравословни проблеми през последните години. През февруари 2024 г. монархът беше хоспитализиран заради инфекция по време на почивка в Малайзия и там му беше поставен временен пейсмейкър в местна болница. По-късно той беше транспортиран със самолет обратно до Норвегия, където му беше поставен постоянен пейсмейкър.

По темата

Източник: HELLO!    
Мете Марит белодробна фиброза здраве на кралското семейство Джефри Епстийн норвежка монархия белодробна трансплантация крал Харалд V кралски ангажименти сексуален престъпник Мариус Борг Хьойби
Последвайте ни
ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

pariteni.bg
Audi RS3 изпраща с апломб легендарния 5-цилиндров двигател

Audi RS3 изпраща с апломб легендарния 5-цилиндров двигател

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 7 минути

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 10 минути

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Свят Преди 27 минути

Турция продължава усилията си да върне замесените страни на масата на преговорите и да съживи дипломацията, заяви той

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Свят Преди 47 минути

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация

Снимката е илюстративна

Прекратиха поръчката за ремонт на на двигатели за самолети МиГ-29

България Преди 59 минути

Въпреки доставените първи осем F-16, страната ни трябва да поддържа старите съветски машини поне до 2028 г., но липсата на кандидати за ремонт поставя охраната на въздушното пространство под риск

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Любопитно Преди 1 час

Поредицата е част от съпътстваща инициатива към инфлуенсърската програма на Нова Броудкастинг Груп

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Свят Преди 1 час

"Има споразумение, че мирният процес ще продължи", заяви Дмитрий Песков

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът Роузи Хънтингтън-Уайтли демонстрира перфектна визия в кожа в „шоколадов“ цвят, доказвайки, че балансът между обемни силуети и женствени акценти е ключът към модерния и скъп вид през този сезон

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

България Преди 1 час

<p>Иран минира&nbsp;Ормузкия проток</p>

CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Стратегическият воден път, по който минава около една пета от световния петрол, остава под напрежение

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Свят Преди 1 час

Инженерът от EgyptAir Исмаил Хамад вярва, че изчезналият полет MH370 на Malaysia Airlines се е разбил на Филипинските острови, докато Ocean Infinity преустановява издирването

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и наследниците му бяха освиркани от протестиращи след безпрецедентния арест на принц Андрю. Скандалът с аферата „Епстийн“ разтърси династията Уиндзор, поставяйки под въпрос бъдещето на монархията и закона.

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

България Преди 1 час

Темата за честността на вота започна още в началото на заседанието

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

Любопитно Преди 1 час

След специалното студио на NOVA с водещи Мариян Станков - Мон Дьо и Станислава Айви ексклузивно ще бъде излъчена 98-та церемонията по връчване на наградите „Оскар“ по KINO NOVA

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 1 час

Хората се страхуват толкова много, че смятат страшно много много безобидни неща за фактори, причиняващи рак

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Свят Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Дакота Джонсън свали почти всичко за световна марка – кадрите подпалиха интернет

Edna.bg

Ботев Пловдив на 114 години: Този клуб е повече от футбол

Gong.bg

Полицията в Манчестър започна разследване срещу Родри, тормозел съседите си с дрон

Gong.bg

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

Nova.bg

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Nova.bg