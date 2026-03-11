Норвежката принцеса се готви за белодробна трансплантация

Н орвежката принцеса и бъдеща кралица Мете-Марит продължава да се бори със здравословни проблеми на фона на нови подробности относно приятелството ѝ с финансиста педофил Джефри Епстийн.

Мете-Марит, която е омъжена за бъдещия крал, престолонаследника принц Хокон, не е имала публична изява от 28 януари, когато посети библиотеката във Фредрикстад по повод 100-годишнината ѝ, пише списание HELLO!.

Два дни по-късно, на 30 януари, Министерството на правосъдието на САЩ публикува още три милиона документа, свързани с Епстийн. В имейлите престолонаследничката изглежда казва на покойния сексуален престъпник, че той „гъделичка мозъка ѝ“ и обсъжда „търсене на съпруга“.

Въпреки това говорител на Кралския дом потвърди, че здравословните ѝ проблеми продължават да играят роля за отсъствието ѝ, тъй като принцесата все още няма предстоящи официални ангажименти в кралския календар.

Мениджърът по комуникациите на двореца Гури Варпе заяви пред норвежката медия TV2: „Както е известно, принцесата страда от хроничното заболяване белодробна фиброза. Както съобщихме през декември, напоследък има ясно негативно развитие в здравословното ѝ състояние и започнаха подготовки с оглед на оценка за белодробна трансплантация.

Принцесата има все по-голяма нужда от индивидуално съобразени упражнения, почивка и възстановяване, а официалната ѝ програма е съобразена със здравословното ѝ състояние“.

Мете-Марит беше диагностицирана с белодробна фиброза през 2018 г. и предстои да ѝ бъде направена белодробна трансплантация. Миналата година беше съобщено, че състоянието ѝ се е влошило и тя се оттегли за един месец от задълженията си през октомври, за да премине белодробна рехабилитация.

Престолонаследникът принц Хокон продължава с официалните си ангажименти въпреки заболяването на съпругата си. В понеделник той посети компанията Elcare Nordic в Конгсвингер, но не отговори, когато беше попитан за здравословното състояние на престолонаследничката.

В момента в Окръжния съд на Осло се води процес срещу сина на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби, който е изправен пред 38 обвинения, включително четири обвинения за изнасилване. Той отрича най-сериозните обвинения срещу него, включително тези за сексуално посегателство. Мете-Марит и съпругът ѝ бяха видени да го посещават в затвора през февруари.

Здравословни проблеми в кралското семейство

Това се случва, след като крал Харалд и кралица Соня най-накрая се завърнаха в Норвегия, след като монархът се разболя по време на почивка в Тенерифе миналия месец. По време на престоя им на Канарските острови 89-годишният Харалд беше приет в болница, където му беше поставена диагноза инфекция и дехидратация. По-късно дворецът съобщи, че състоянието му е „добро“, че е „реагирал добре“ на лечението и че се е „възстановил бързо“.

В понеделник те кацнаха обратно на летище Гардермуен в Осло.

Крал Харалд има здравословни проблеми през последните години. През февруари 2024 г. монархът беше хоспитализиран заради инфекция по време на почивка в Малайзия и там му беше поставен временен пейсмейкър в местна болница. По-късно той беше транспортиран със самолет обратно до Норвегия, където му беше поставен постоянен пейсмейкър.