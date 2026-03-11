Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

И ранските въоръжени сили предприеха тази нощ нова вълна от атаки с ракети и дронове срещу Израел и държавите от Залива, предаде ДПА.

В Израел ракетите или бяха свалени, или паднаха на безлюдни места, посочи в ранните часове на днешния ден Times of Israel.

Израел започна нова атака срещу Иран

Иранската агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), определи обстрела като най-масираната вълна от атаки от началото на войната.

А израелската армия съобщи малко след полунощ, че е засякла нов, втори за тази нощ ракетен залп, изстрелян от Иран срещу Израел, и добави, че противовъздушната отбрана е в готовност да отрази нападението, предаде Франс прес.

Саудитското Министерство на отбраната съобщи, че силите му са прехванали над различни части на кралството седем балистични ракети и седем дрона.

Иран атакува Израел с балистични ракети

В Кувейт Министерството на отбраната каза, че са прехванати четири безпилотни летателни апарата, а един се е разбил в необитаем район.

Въздушна тревога имаше и в Бахрейн. По-рано КГИР съобщи, че една от мишените му тази нощ е била базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн.

Иран изстреля десетки дронове камикадзе срещу Израел

За опасност от въздушна атака съобщи и Министерството на отбраната в Обединените арабски емирства.

"Противовъздушната отбрана на ОАЕ реагира на заплаха от ракети и дронове, изстреляни от Иран", посочи ведомството и призова населението да не излиза навън.