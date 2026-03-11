Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

А виационен експерт и инженер обясни точно защо вярва, че никога няма да открием изчезналия самолет MH370, който се изпари в нищото на 8 март 2014 г.

Всички 227 пътници и 12-членен екипаж изчезнаха заедно със самолета Boeing 777 след излитането му от Куала Лумпур за Пекин. Последната комуникация на екипажа с ръководството на въздушното движение е била 38 минути след началото на полета.

"Лека нощ, Малайзия 370": Ще наредят ли 10-годишния пъзел с изчезналия самолет

Самолетът е бил проследен от военен радар в продължение на още един час след последната комуникация, като се е отклонил от планирания си маршрут. След като излиза от обхвата на радара на 230 мили от остров Пенанг в Малайзия, MH370 не е видян или чут повече.

New search for Malaysia Airlines flight MH370 unsuccessful



Read the full story 🔗https://t.co/p1Rxksacq2 — Sky News (@SkyNews) March 8, 2026

Исмаил Хамад, главен инженер в EgyptAir, заяви пред Mirror, че неговата теория „не е предположение, а инженерна неизбежност, ако следваме основите на авиацията“. Хамад смята, че проблемът на операцията по издирване е, че тя се опира на погрешна информация.

Той обясни: „Доброто техническо състояние на останките от самолета, което може да е резултат от приводняване в сравнително спокойни води, заедно с океанските течения в басейна на Индийския океан край западния бряг на Австралия и стойността на отклонението на магнитния компас на самолета – всичко това прави присъствието на самолета около тези коридори и водни ивици високо вероятно“.

Малко е вероятно мистерията с полет MH370 да бъде разгадана

„И това не е предположение, а инженерна неизбежност, ако следваме основите на авиацията. Разчитането единствено на сигналите от спътника Inmarsat остави разследващите объркани в продължение на десетилетие“.

#UPDATE Malaysia has agreed to a proposal to launch a new search for Malaysia Airlines flight MH370, which disappeared mysteriously 10 years ago, the transport minister said Friday.



"The proposal for a search operation by (US-based exploration company) Ocean Infinity is a solid… pic.twitter.com/e5hGhJ9opP — AFP News Agency (@AFP) December 20, 2024

Последните опити за издирване от фирмата за морска роботика Ocean Infinity бяха възобновени през декември, след като бяха спрени поради сезонните условия предишната пролет.

Печално известният Boeing 777 на Malaysia Airlines, превозващ 227 пътници и 12 членове на екипажа, изчезнал на 8 март 2014 г. по време на пътуване от Куала Лумпур до Пекин, остава в центъра на най-големите мистерии в историята на авиацията и представлява най-смъртоносният единичен инцидент с изчезнал самолет.

Най-противоречивата мистерия: Какво стана с полет MH370

При издирванията през годините бяха открити отломки по източното крайбрежие на Африка. Хамад казва, че тези части „нямат признаци на повреда, които да показват разбиване на фюзелажа в бурната повърхност на океанската вода и последвала експлозия на самолета поради насищане на резервоарите му с горивни пари“.

Той добави: „Не можем да открием по тези части повреди като вдлъбнатини, сажди или тъмно оцветяване вследствие на експлозия на резервоарите. Това подсказва гладко приводняване в сравнително плитка и спокойна водна повърхност“.

A fresh search for Malaysia Airlines flight MH370 has been launched more than a decade after the plane went missing in one of aviation's greatest enduring mysteries. https://t.co/wtKUQ0V7Pw — CBS News (@CBSNews) February 25, 2025

Хамад оспорва възобновяването на издирването край бреговете на Пърт. Той казва, че това не отчита отклонението между магнитния север на магнитния компас на самолета и истинския север на Земята.

Хамад вярва, че има решение, което да спести на всички „пари и време“ и в крайна сметка да открие самолета, който причини огромен стрес на властите и опечалените семейства. Той препоръчва да се потърси в „лабиринта на филипинския архипелаг, който се състои от 7 641 острова“.

Мистерията със самолета не трябва да е възможна днес

Той обясни, че компютърът на автопилота е труден за програмиране само чрез пространствени координати.

Той добави: „По същия начин, пилот сам не би могъл да продължи да управлява голям самолет като B777-200 в продължение на 9 часа от излитането до изчезването, включително средно 3-те часа, необходими за проверка на състоянието на самолета и документацията му преди излитане според авиационните разпоредби“.

Къде е самолетът

Исмаил заключи, че без системи за автопилот или навигационно оборудване, разчитането единствено на магнитния компас на самолета би означавало фокусиране на зоната за издирване между Малакския проток и бреговата линия на Пърт, предвид „всички тези натоварвания“.