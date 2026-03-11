Свят

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Инженерът от EgyptAir Исмаил Хамад вярва, че изчезналият полет MH370 на Malaysia Airlines се е разбил на Филипинските острови, докато Ocean Infinity преустановява издирването

11 март 2026, 13:06
Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място
Източник: ЕПА/БГНЕС

А виационен експерт и инженер обясни точно защо вярва, че никога няма да открием изчезналия самолет MH370, който се изпари в нищото на 8 март 2014 г.

Всички 227 пътници и 12-членен екипаж изчезнаха заедно със самолета Boeing 777 след излитането му от Куала Лумпур за Пекин. Последната комуникация на екипажа с ръководството на въздушното движение е била 38 минути след началото на полета.

"Лека нощ, Малайзия 370": Ще наредят ли 10-годишния пъзел с изчезналия самолет

Самолетът е бил проследен от военен радар в продължение на още един час след последната комуникация, като се е отклонил от планирания си маршрут. След като излиза от обхвата на радара на 230 мили от остров Пенанг в Малайзия, MH370 не е видян или чут повече.

Исмаил Хамад, главен инженер в EgyptAir, заяви пред Mirror, че неговата теория „не е предположение, а инженерна неизбежност, ако следваме основите на авиацията“. Хамад смята, че проблемът на операцията по издирване е, че тя се опира на погрешна информация.

Той обясни: „Доброто техническо състояние на останките от самолета, което може да е резултат от приводняване в сравнително спокойни води, заедно с океанските течения в басейна на Индийския океан край западния бряг на Австралия и стойността на отклонението на магнитния компас на самолета – всичко това прави присъствието на самолета около тези коридори и водни ивици високо вероятно“.

Малко е вероятно мистерията с полет MH370 да бъде разгадана

„И това не е предположение, а инженерна неизбежност, ако следваме основите на авиацията. Разчитането единствено на сигналите от спътника Inmarsat остави разследващите объркани в продължение на десетилетие“.

Последните опити за издирване от фирмата за морска роботика Ocean Infinity бяха възобновени през декември, след като бяха спрени поради сезонните условия предишната пролет.

Печално известният Boeing 777 на Malaysia Airlines, превозващ 227 пътници и 12 членове на екипажа, изчезнал на 8 март 2014 г. по време на пътуване от Куала Лумпур до Пекин, остава в центъра на най-големите мистерии в историята на авиацията и представлява най-смъртоносният единичен инцидент с изчезнал самолет.

Най-противоречивата мистерия: Какво стана с полет MH370

При издирванията през годините бяха открити отломки по източното крайбрежие на Африка. Хамад казва, че тези части „нямат признаци на повреда, които да показват разбиване на фюзелажа в бурната повърхност на океанската вода и последвала експлозия на самолета поради насищане на резервоарите му с горивни пари“.

Той добави: „Не можем да открием по тези части повреди като вдлъбнатини, сажди или тъмно оцветяване вследствие на експлозия на резервоарите. Това подсказва гладко приводняване в сравнително плитка и спокойна водна повърхност“.

Хамад оспорва възобновяването на издирването край бреговете на Пърт. Той казва, че това не отчита отклонението между магнитния север на магнитния компас на самолета и истинския север на Земята.

Хамад вярва, че има решение, което да спести на всички „пари и време“ и в крайна сметка да открие самолета, който причини огромен стрес на властите и опечалените семейства. Той препоръчва да се потърси в „лабиринта на филипинския архипелаг, който се състои от 7 641 острова“.

Мистерията със самолета не трябва да е възможна днес

Той обясни, че компютърът на автопилота е труден за програмиране само чрез пространствени координати.

Той добави: „По същия начин, пилот сам не би могъл да продължи да управлява голям самолет като B777-200 в продължение на 9 часа от излитането до изчезването, включително средно 3-те часа, необходими за проверка на състоянието на самолета и документацията му преди излитане според авиационните разпоредби“.

Къде е самолетът

Исмаил заключи, че без системи за автопилот или навигационно оборудване, разчитането единствено на магнитния компас на самолета би означавало фокусиране на зоната за издирване между Малакския проток и бреговата линия на Пърт, предвид „всички тези натоварвания“.

MH370 Изчезнал самолет Издирване на самолет Авиационна мистерия Boeing 777 Малайзийски авиолинии Индийски океан Исмаил Хамад Теории за изчезването Авиационен инцидент
Последвайте ни
ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

pariteni.bg
Audi RS3 изпраща с апломб легендарния 5-цилиндров двигател

Audi RS3 изпраща с апломб легендарния 5-цилиндров двигател

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 7 минути

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 10 минути

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Свят Преди 27 минути

Турция продължава усилията си да върне замесените страни на масата на преговорите и да съживи дипломацията, заяви той

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Свят Преди 47 минути

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация

Снимката е илюстративна

Прекратиха поръчката за ремонт на на двигатели за самолети МиГ-29

България Преди 59 минути

Въпреки доставените първи осем F-16, страната ни трябва да поддържа старите съветски машини поне до 2028 г., но липсата на кандидати за ремонт поставя охраната на въздушното пространство под риск

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Любопитно Преди 1 час

Поредицата е част от съпътстваща инициатива към инфлуенсърската програма на Нова Броудкастинг Груп

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Свят Преди 1 час

"Има споразумение, че мирният процес ще продължи", заяви Дмитрий Песков

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът Роузи Хънтингтън-Уайтли демонстрира перфектна визия в кожа в „шоколадов“ цвят, доказвайки, че балансът между обемни силуети и женствени акценти е ключът към модерния и скъп вид през този сезон

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

България Преди 1 час

Промяна има и в ръководството на НОИ

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

България Преди 1 час

Норвежката принцеса Мете-Марит

Норвежката принцеса се готви за белодробна трансплантация

Свят Преди 1 час

Норвежката принцеса и бъдеща кралица Мете-Марит продължава да се бори със здравословни проблеми на фона на нови подробности относно приятелството ѝ с финансиста педофил Джефри Епстийн

<p>Иран минира&nbsp;Ормузкия проток</p>

CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Стратегическият воден път, по който минава около една пета от световния петрол, остава под напрежение

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

България Преди 1 час

Темата за честността на вота започна още в началото на заседанието

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

Любопитно Преди 1 час

След специалното студио на NOVA с водещи Мариян Станков - Мон Дьо и Станислава Айви ексклузивно ще бъде излъчена 98-та церемонията по връчване на наградите „Оскар“ по KINO NOVA

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 1 час

Хората се страхуват толкова много, че смятат страшно много много безобидни неща за фактори, причиняващи рак

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Свят Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Дакота Джонсън свали почти всичко за световна марка – кадрите подпалиха интернет

Edna.bg

Ботев Пловдив на 114 години: Този клуб е повече от футбол

Gong.bg

Полицията в Манчестър започна разследване срещу Родри, тормозел съседите си с дрон

Gong.bg

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

Nova.bg

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Nova.bg