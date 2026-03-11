Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

М инистерският съвет прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. За председател е определен Станимир Михайлов.

За представители на държавата с решение на МС са определени Станимир Михайлов - заместник-министър на финансите, Владимир Афенлиев - заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова - е директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Това реши Министерския съвет на днешното си заседание.

Определени са и нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Във връзка с Указ № 57 на Президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. е необходимо да се актуализира съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

От състава на Надзорния съвет са освободени г-н Борислав Гуцанов и г-жа Катя Паракозова. За членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт правителството определи г-н Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика и проф. Антония Димова-Йорданова, д.м. - заместник-министър на здравеопазването.