Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Ш ер предизвика вълна от спекулации за евентуален брак с Александър Едуардс, след като се появи с впечатляващ пръстен на сватбата на сина си Чаз Боно, пише Page Six.

79-годишната поп икона буквално „открадна шоуто“ по време на церемонията. Тя провокира слуховете, че двамата с партньора ѝ Александър „AE“ Едуардс може вече официално да са семейство, демонстрирайки масивното бижу на „онзи“ пръст в хотел „Холивуд Рузвелт“ в понеделник.

Представители на Шер и Едуардс не отговориха веднага на запитванията за коментар от страна на Page Six. Изданието обаче съобщава, че според техни източници двойката всъщност не е сгодена.

Ако изключим заслепяващите бижута, носителката на „Грами“ заложи на изненадващо небрежна визия. Тя пристигна на сватбеното тържество със спортен екип и маратонки.

Шер наблюдаваше отблизо как най-голямото ѝ дете и неговата половинка Шара Блу Матес пристъпват към олтара в една от балните зали на хотела. 57-годишният Боно и Матес са заедно от 2017 г. Що се отнася до Шер и Едуардс, двамата разкриха публично връзката си в края на 2022 г. и оттогава многократно са защитавали своята 40-годишна разлика във възрастта.

Певицата често споделя и възхищението си от „неочакваното“ присъствие в живота ѝ на 6-годишния син на Едуардс – Слаш, когото той отглежда съвместно с бившата си съпруга Амбър Роуз.

„Преди да срещна Едуардс, се разхождах из къщи и си казвах: „Искам мъж и малко дете“, сподели изпълнителката пред слушателите на подкаста „Armchair Expert“ през януари. Въпреки че през декември 2025 г. се появиха информации, че Шер и значително по-младият ѝ спътник планират сватба, нейният говорител тогава отрече слуховете.

„Няма абсолютно никакви планове за сватба в бъдеще“, категоричен бе представителят на звездата миналата година.

Cher, 79, Sparks Marriage Rumors With Alexander Edwards, 39, After Spotted With Massive Diamond Ring and Band https://t.co/0FWHBr2DZv — InStyle (@InStyle) March 10, 2026

Изпълнителката на хита „If I Could Turn Back Time“ има два брака зад гърба си – със Сони Боно и Грег Алман. Тя и Едуардс за първи път попаднаха в заглавията с темата за годеж, когато Шер показа изумителен диамантен пръстен, подарък от музикалния продуцент в Instagram, само няколко месеца след началото на романа им.

В интервю за „Access Hollywood“ през 2023 г. актрисата нарече блестящото бижу „най-добрия коледен подарък“, който някога е получавала, и обясни защо не го носи на безименния пръст на лявата си ръка.

„Той ми каза: „Ти си правилното момиче, това е правилният пръстен, за правилния пръст“, спомня си Шер думите му тогава.