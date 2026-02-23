Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Б ританската полиция арестува днес бившия посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън в рамките на разследване за неправомерно поведение, свързано с връзките му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха световните агенции.
Peter Mandelson has been arrested by #London police on suspicion of misconduct in public office and connection to Jeffrey #Epstein. pic.twitter.com/llrcJxK684— Saud Almotairy (@Jjjhf6) February 23, 2026
Лондонската полиция съобщи, че „полицейски служители са арестували 72-годишен мъж по подозрение в неправомерно поведение по време на заемане на публична длъжност“. Мъжът е бил арестуван в Лондон.
Ex-British ambassador to US Peter Mandelson arrested in Epstein probe - in similar case to ex-Prince Andrew https://t.co/EhhBArzfTK pic.twitter.com/98qJwDJNZO— New York Post (@nypost) February 23, 2026
В съответствие с практиката на британската полиция, името на задържаните лица не се съобщава, но британски медии показаха как полицаите извеждат Манделсън от жилището му в централен Лондон, посочва Франс прес.
Полицията разследва Манделсън във връзка с документи, които сочат, че той е предал поверителна правителствена информация на Епстийн преди десет години. Той не е обвинен в неправомерно сексуално поведение, отбелязва АП.