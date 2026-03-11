Свят

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Ако прекъсванията в Ормузкия проток продължат, цената на суровия петрол може да надхвърли 130 долара за барел

11 март 2026, 09:46
Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток
Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива
15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века
Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка
Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!
Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток
Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада

Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада
Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Ц ените на петрола и природния газ се понижиха рязко, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран скоро ще приключи, което донякъде успокои опасенията на пазарите за продължителни смущения в глобалните доставки, пише Wall Street Journal.

В ранната европейска търговия във вторник сортът "Брент" поевтиня с 7,2% до 91,88 долара за барел, докато американският лек суров петрол West Texas Intermediate спадна с 5,8% до 81,63 долара за барел.

В понеделник двата основни световни бенчмарка приключиха сесията на червено, след като по-рано през деня достигнаха най-високите си нива от 2022 г., съответно 119,50 и 103,67 долара за барел.

Източник: iStock

Натискът върху цените на суровия петрол се засили след изказванията на Тръмп и новината, че Групата на седемте водещи индустриални икономики (Г-7) е готова да освободи стратегически петролни резерви, за да стабилизира пазара, ако се наложи.

"Думите на Тръмп обаче ще имат ограничен ефект", заявиха анализатори от ING. "В крайна сметка пазарът ще трябва да види възобновяване на петролните потоци през Ормузкия проток, за да се запази тенденцията към понижение на цените."

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

Ормузкият проток, едно от най-важните места в света за енергийни доставки, на практика остава затворен, а енергийната инфраструктура в региона вече е понесла директни удари. Големи производители, включително Кувейт и Ирак, започнаха да намаляват добива, тъй като складовите резервоари се запълват бързо, докато Саудитска Арабия пренасочва потоците, за да заобиколи протока.

Пазарни наблюдатели предупреждават, че дори освобождаването на стратегически резерви би осигурило само краткосрочно облекчение. Ако прекъсванията в Ормузкия проток продължат, цената на суровия петрол може да надхвърли 130 долара за барел, а дори и след възобновяване на доставките може да са необходими седмици за пренасочване на танкерите, повторно зареждане на складовете и рестартиране на петролните находища.

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Тръмп също така заяви, че Съединените щати ще премахнат санкциите, свързани с петрола, за някои държави като начин за понижаване на цените. Той не уточни кои страни биха могли да се възползват от това решение, но анализатори смятат, че евентуално облекчаване на санкциите срещу Русия вероятно би имало ограничен ефект върху глобалните доставки, тъй като страната вече успява да заобикаля съществуващите ограничения.

Пазарите на природен газ също се отдръпнаха. Най-търгуваният нидерландски фючърсен контракт TTF за следващия месец, европейският бенчмарк, поевтиня с 15% до 48,08 евро за мегаватчас. Въпреки това цените остават с над 70% по-високи от началото на годината.

Източник: istock

Миналата седмица Катар, вторият по големина износител на втечнен природен газ в света, затвори съоръжението си за втечнен природен газ в Рас Лафан след удари с ирански дронове. Това доведе до рязко поскъпване на газа и най-голямото седмично увеличение на цените от енергийната криза през 2022 г.

Смущенията идват в особено уязвим момент за Западна Европа, където ниските нива на запасите пораждат опасения относно способността за попълване на резервите преди следващата зима. Дори ако конфликтът приключи незабавно, експерти на пазара предупреждават, че проблемите с доставките могат да продължат месеци.

"Спирането на производството в Катар, един от най-големите производители на природен газ в света, вероятно ще има широкообхватни последици за пазара през следващите месеци", заявиха анализатори от ANZ.

Източник:  Wall Street Journal     
Петрол Природен газ Енергийни цени Ирански конфликт Ормузки проток Глобални доставки Пазарни смущения Стратегически резерви Катар Санкции
Последвайте ни

По темата

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Mercedes-Benz предефинира луксозните пътувания с електрическия VLE

Mercedes-Benz предефинира луксозните пътувания с електрическия VLE

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изригването на вулкана Килауеа

Килауеа изригна отново: Затвориха магистрала и национален парк на Хаваите

Свят Преди 20 минути

Фонтаните от лава, които започнаха да се издигат вчера сутринта (понеделник, 10 март), са 43-тото от поредната вълна изригвания, започнала през декември 2024 г. Предаване на живо показа как от кратера излизат светлочервеникава лава и пушек

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 49 минути

<p>Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия прави това</p>

Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия предоставя разузнавателни данни на Иран

Свят Преди 1 час

В петък The Washington Post съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Всички членове на екипажа са в безопасност

Учени разкриха ползите от секса за жените

Учени разкриха ползите от секса за жените

Любопитно Преди 2 часа

Интимността може не само да донесе удоволствие, но и да подпомогне здравето на жената

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

България Преди 2 часа

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

България Преди 3 часа

Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро

Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

България Преди 3 часа

То бе внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

Едно от най-опасните вещества, създадени от човека

Едно от най-опасните вещества, създадени от човека

Любопитно Преди 3 часа

През 1940 година американският учен Глен Сиборг се решава на съдбовен експеримент. Това е историята на едно от най-опасните вещества, създадени някога от човека

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

Любопитно Преди 3 часа

Хоталич е сред малко известните крепости у нас и може би за това все още е запазила част от първобитния си, девствен чар

Обсадата на Одрин

11 март: Когато невъзможното стана българско

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Свят Преди 10 часа

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

България Преди 10 часа

Поканили са премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Свят Преди 11 часа

Това заяви влиятелният председател на иранския парламент.

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Чай, торта и балони – дъщеричката на Николета и Ники стана на 2 г.

Edna.bg

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Доналд Тръмп с горещ коментар за участието на Иран на Мондиал 2026

Gong.bg

АБСФ апелира за спешни действия за развитието на българския спорт

Gong.bg

Шофьорските курсове: Цената може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива

Nova.bg

Поредицата слънчеви дни продължава

Nova.bg