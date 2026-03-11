Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Ц ените на петрола и природния газ се понижиха рязко, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран скоро ще приключи, което донякъде успокои опасенията на пазарите за продължителни смущения в глобалните доставки, пише Wall Street Journal .

В ранната европейска търговия във вторник сортът "Брент" поевтиня с 7,2% до 91,88 долара за барел, докато американският лек суров петрол West Texas Intermediate спадна с 5,8% до 81,63 долара за барел.

В понеделник двата основни световни бенчмарка приключиха сесията на червено, след като по-рано през деня достигнаха най-високите си нива от 2022 г., съответно 119,50 и 103,67 долара за барел.

Източник: iStock

Натискът върху цените на суровия петрол се засили след изказванията на Тръмп и новината, че Групата на седемте водещи индустриални икономики (Г-7) е готова да освободи стратегически петролни резерви, за да стабилизира пазара, ако се наложи.

"Думите на Тръмп обаче ще имат ограничен ефект", заявиха анализатори от ING. "В крайна сметка пазарът ще трябва да види възобновяване на петролните потоци през Ормузкия проток, за да се запази тенденцията към понижение на цените."

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

Ормузкият проток, едно от най-важните места в света за енергийни доставки, на практика остава затворен, а енергийната инфраструктура в региона вече е понесла директни удари. Големи производители, включително Кувейт и Ирак, започнаха да намаляват добива, тъй като складовите резервоари се запълват бързо, докато Саудитска Арабия пренасочва потоците, за да заобиколи протока.

Oil, Gas Prices Retreat After Trump Says End of Iran War Is In Sight https://t.co/BotddraGfH — WSJ Markets (@WSJmarkets) March 10, 2026

Пазарни наблюдатели предупреждават, че дори освобождаването на стратегически резерви би осигурило само краткосрочно облекчение. Ако прекъсванията в Ормузкия проток продължат, цената на суровия петрол може да надхвърли 130 долара за барел, а дори и след възобновяване на доставките може да са необходими седмици за пренасочване на танкерите, повторно зареждане на складовете и рестартиране на петролните находища.

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Тръмп също така заяви, че Съединените щати ще премахнат санкциите, свързани с петрола, за някои държави като начин за понижаване на цените. Той не уточни кои страни биха могли да се възползват от това решение, но анализатори смятат, че евентуално облекчаване на санкциите срещу Русия вероятно би имало ограничен ефект върху глобалните доставки, тъй като страната вече успява да заобикаля съществуващите ограничения.

Пазарите на природен газ също се отдръпнаха. Най-търгуваният нидерландски фючърсен контракт TTF за следващия месец, европейският бенчмарк, поевтиня с 15% до 48,08 евро за мегаватчас. Въпреки това цените остават с над 70% по-високи от началото на годината.

Източник: istock

Миналата седмица Катар, вторият по големина износител на втечнен природен газ в света, затвори съоръжението си за втечнен природен газ в Рас Лафан след удари с ирански дронове. Това доведе до рязко поскъпване на газа и най-голямото седмично увеличение на цените от енергийната криза през 2022 г.

Смущенията идват в особено уязвим момент за Западна Европа, където ниските нива на запасите пораждат опасения относно способността за попълване на резервите преди следващата зима. Дори ако конфликтът приключи незабавно, експерти на пазара предупреждават, че проблемите с доставките могат да продължат месеци.

"Спирането на производството в Катар, един от най-големите производители на природен газ в света, вероятно ще има широкообхватни последици за пазара през следващите месеци", заявиха анализатори от ANZ.