Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

С лед ескалацията на напрежението в Близкия изток цените на горивата се покачват по целия свят, но с различни темпове в отделните държави. Сред страните в Европа, където поскъпването по бензиностанциите е най-осезаемо, е Германия. Там средната цена на най-масовия бензин А95 вече надхвърля 2 евро за литър, а преди цената му е била средно 1 евро и 74 цента. При дизела също има сериозно поскъпване. В момента литър струва 2 евро и 5 цента, а допреди войната - евро и 66 цента. Някои от хората, които живеят по граничните райони на Германия, дори пътуват до съседни страни, за да заредят автомобилите си.

Сред причините за драстичното повишение са високите данъци върху горивата. Зам.-председателят на парламентарната група на Християндемократите заяви, че случващото се в момента е абсолютно непропорционално и добави, че федералното правителство трябва да обмисли не само налагането на глоби, но и намесата в дейността на компаниите. Препоръките на експертите са шофьорите да зареждат между 19 и 22 ч., когато обикновено цените по колонките са по-ниски.

Горивата поскъпнаха

Междувременно гръцкото правителство подготвя нов пакет от мерки за подкрепа на домакинствата заради поскъпването на горивата. Сред обсъжданите мерки е възстановяване на програмата fuel pass, която компенсира част от разходите за бензин и дизел на гражданите.

„Пакетът ще се анонсира днес.Очакваме да е на две части и първо да се сложи таван на цените не само на бензин и нефт, но и на над 50 основни стоки. Мерките идват преди голяма криза, смятам го за добра стъпка преди началото на туристическия сезон”, обясни икономистът Плутархос Маридакис в ефира на NOVA .

Сметката на колонката: Какво ще се случи с цените на горивата у нас

България разполага с достатъчно запаси от горива за нормално потребление за следващите 90 дни. Въпреки уверенията на държавата, че криза няма, цените по бензиностанциите продължават да растат на фона на конфликта в Близкия изток. За последните 10 дни средното поскъпване е между 5 и 10%, като най-драстичен е скокът при дизела.

На таблото на една от малките бензиностанции масовият бензин А-95 се търгува за 1.33 евро, дизелът е 1.50 евро, а газта – 63 евроцента. Собственикът на три обекта Калин Йовчев обясни в ефира на NOVA , че последната промяна е била в понеделник, но цените на едро продължават да се движат нагоре.

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

По негови данни за последните десет дни дизелът е поскъпнал с приблизително 20%, бензинът – с 12-13%, а пропан-бутанът – с 5-6%. Йовчев подчерта, че малките търговски дружества нямат капацитет да поддържат резерви за повече от една седмица.

Ръст в цените на горивата

„Всичко зависи от конфликта в Близкия изток и реакциите на великите сили. Ако Ормузкият проток не бъде отворен, цените ще продължат да пълзят нагоре. В момента се наблюдава леко стабилизиране при петрола, но ситуацията остава неясна”, коментира Калин Йовчев.

Освен като собственик на бензиностанции, той изрази притеснение и като земеделски производител. По думите му конфликтът е блокирал транспорта от Египет, което е довело до поскъпване на азотните торове. Карбамидът вече преминава 650 евро за тон – нива, близки до тези от началото на войната в Украйна. Това неизбежно ще се отрази на себестойността на земеделската продукция и цените на плодовете и зеленчуците.