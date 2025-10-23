Любопитно

Краят на кралското семейство? Новият скандал с принц Андрю заплашва бъдещето на монархията

Монархията винаги е преживявала възходи и падения в своята история, но този път ударите по репутацията ѝ са безпрецедентни

23 октомври 2025, 10:52
Краят на кралското семейство? Новият скандал с принц Андрю заплашва бъдещето на монархията
Източник: Getty Images

В еликият стар херцог на Йорк вече е в миналото.

Титлите на принц Андрю са отнети, а здравата му хватка върху позлатения кралски живот виси на косъм, докато скандалът "Епстийн"“ продължава да се разраства.

Крал Чарлз нямал друг избор, освен да лиши брат си от титлите му, след като започнаха да изтичат откъси от „Ничие момиче“ – посмъртните мемоари на жертвата на Епстийн, Вирджиния Джуфре. Това е ужасяваща история за експлоатация, в която бившата самопровъзгласила се за „секс робиня“ жена отново описва с мъчителни подробности яростно отричаните твърдения, че е имала три сексуални срещи с принца.

Но дали изгнанието му от двореца не идва твърде късно? За съжаление, за една вече болна монархия, вероятно да. Обсадената институция – изтощена от здравословни проблеми и семейни вражди – е на прага да загуби своето значение. А над нея надвисва и нова заплаха: изгнаниците Андрю и Сара Фъргюсън може да поемат по пътя на принц Хари и да започнат да разкриват семейни тайни.

Бившите съпрузи носят разрушителна енергия като горски пожар – щом един пламък бъде потушен, се появяват нови искри, разпалени от лоша преценка и ненаситна алчност.

Днес и двамата са огорчени, дръзки и нямат какво да губят. Това означава, че дворецът вероятно ще трябва да се подготви за пикантни разкрития, предлагани на този, който предложи най-висока цена – може би последният доходоносен начин, по който двамата могат да търгуват с кралските си връзки, след като титлите херцог и херцогиня на Йорк вече са отнети.

Да не забравяме, че през 2010 г. Фъргюсън беше принудена да се извини, след като беше заснета да предлага достъп до бившия си съпруг (с когото все още живее) срещу пари. „500 000 паунда, когато можете – за мен вратите се отварят“, каза тя на журналист под прикритие. По-късно стана ясно и че е взела заем от Епстийн – нещо, което тя нарече „грешка в преценката“.

Въпреки че крал Чарлз и принц Уилям ги „замразиха“ през последните години, тази зловеща двойка десетилетия наред имаше достъп до вътрешното светилище на двореца. От „Мегзит“, през здравословните проблеми на висши членове на кралското семейство, до конфликтите между Камила и покойната Даяна – има достатъчно материали, които могат да се окажат златна мина за медиите.

Фъргюсън, чиито книги редовно подчертаваха нейната херцогска титла на кориците, вероятно вече мечтае за ново, емоционално интервю с Опра – първата, която я интервюира още през 90-те, след развода ѝ. Ще изиграе ли тя отново ролята на „неразбраната жертва“?

Embed from Getty Images

Каквото и да предстои, монархията винаги е преживявала възходи и падения в своята история. Но този път ударите по репутацията ѝ са безпрецедентни.

Фактът, че случаят с Андрю временно отклони вниманието от войната между братята Хари и Уилям, говори сам по себе си.

Кралските задължения и публичните прояви – дори срещата на крал Чарлз с папа Лъв по време на посещението му във Ватикана тази седмица – вече изглеждат второстепенни, точно когато самото съществуване на монархията е под въпрос. Кралските обиколки из Британската общност, някога символ на глобалното влияние на Короната, стават все по-противоречиви.

Миналата година, по време на визитата си в Австралия, Чарлз беше остро критикуван от сенатор от местното население, а Карибската обиколка на Уилям и Кейт през 2022 г. беше белязана от антиколониални протести.

Все пак – не всичко е загубено.

Embed from Getty Images

Неотдавнашното държавно посещение на президента Тръмп във Великобритания даде възможност на работещите членове на кралското семейство да покажат най-доброто от династията Уиндзор – рядък лъч надежда в бурния медиен пейзаж.

То напомни за ключовата дипломатическа роля, която монархията продължава да играе в специалните отношения между САЩ и Обединеното кралство – връзка, която в настоящия напрегнат геополитически климат е по-ценна от всякога.

И все пак кралското семейство не може да се опира само на подобни редки мигове на единство. Огромната празнина, оставена след смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г., остава незапълнена, въпреки всеотдайността на крал Чарлз – 76-годишен, борещ се с рак и видимо нуждаещ се от подкрепа.

Междувременно принц Уилям изглежда решен да изгони похотливия си чичо Андрю от дома, предоставен му „по милост и благоволение“ – резиденцията "Роял Лодж" в Уиндзор. Но като наследник на трона, Уилям също е подложен на критики заради честите си отсъствия – пет почивки само през тази година и пропуснати ключови събития. (Кейт Мидълтън обяви през януари, че е в ремисия от рак.)

Сега не е моментът за „кралска служба на непълен работен ден“. Всички висши членове на кралското семейство трябва да се включат в борбата за оцеляването на Короната – или ще се изправят пред едно много уязвимо бъдеще.

Източник: nypost.com    
Принц Андрю Кралско семейство Скандал Епстийн Вирджиния Джуфре Крал Чарлз Сара Фъргюсън
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

