Три плавателни съда бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток

Т ри плавателни съда бяха поразени от неидентифицирани снаряди в Ормузкия проток, съобщиха служби за сигурност на корабоплаването, цитирани от Ройтерс.

Плаващ под тайландски флаг товарен кораб бе поразен и са му били нанесени щети на около 11 морски мили (към 18 км) северно от Оман.

Британската служба за морски търговски операции заяви по-късно по отношение на този инцидент, че пламналият на борда на кораба огън е потушен.

По-рано на плаващ под японски флаг контейнеровоз са били нанесени дребни щети от снаряд на 25 мили (40 км) северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства.

Трети товарен кораб е бил поразен на приблизително 50 мили (80 км) северозападно от Дубай.