CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

И ран е започнал да поставя морски мини в Ормузкия проток, един от най-важните енергийни "тапи" в света, по който преминава около една пета от целия суров нефт, според двама души, запознати с американското разузнавателно докладване по въпроса.

Поставянето на мините все още не е мащабно, в последните дни са били поставени няколко десетки мини, посочват източниците. Въпреки това Иран запазва между 80% и 90% от малките си плавателни съдове и миниращи кораби, което позволява на силите му потенциално да поставят стотици мини във водния път.

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC), която сега фактически контролира протока заедно с традиционния ирански флот, разполага с възможността да разположи "гарнитура" от разпределени кораби за миниране, лодки с експлозиви и ракетни установки на брега, съобщи CNN .

Президентът Доналд Тръмп публикува във Truth Social във вторник, че "ако Иран е поставил мини в Ормузкия проток, а ние нямаме информация за това, искаме те да бъдат премахнати - НЕЗАБАВНО!"

Той допълни, че ако мините бъдат поставени и не се премахнат, Иран ще понесе последствия "на ниво, което светът не е виждал досега". В същото време Тръмп посочи, че ако Техеран премахне "това, което може би е било поставено, това ще бъде огромна стъпка в правилната посока!"

След публикацията на Тръмп, министърът на отбраната Пийт Хегсет публикува в X, че по указание на президента Централното командване на САЩ "унищожава неактивни съдове за миниране в Ормузкия проток с безмилостна точност. Няма да позволим на терористи да държат протока като заложник."

At the direction of President Trump, @CENTCOM has been eliminating inactive mine-laying vessels in the Strait of Hormuz—wiping them out with ruthless precision. We will not allow terrorists to hold the Strait of Hormuz hostage.



To the weakened Iranian regime: you have… pic.twitter.com/6IGZNOzgeV — Pete Hegseth (@PeteHegseth) March 10, 2026

Централното командване на САЩ съобщи по-късно във вторник в социалните мрежи, че военните са унищожили няколко ирански военни кораба, включително 16 миниращи, близо до Ормузкия проток.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

IRGC преди това предупреди, че всеки кораб, преминаващ през протока, ще бъде атакуван, а каналът е фактически затворен от началото на войната. Състоянието на протока е описвано пред CNN като "долина на смъртта" поради високия риск при преминаване.

Американски служители съобщиха във вторник, че военноморските сили на САЩ не са ескортирали кораби през протока, въпреки че Тръмп в понеделник заяви, че администрацията му разглежда възможности за това.

По време на пресконференция в понеделник президентът добави, че "Ормузкият проток ще остане безопасен. Имаме много военни кораби там и най-добрата техника в света за проверка на мини."

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Близо 15 милиона барела на ден суров нефт, плюс още 4,5 милиона барела на ден преработени горива, са фактически блокирани в региона на Персийския залив, а производители като Ирак и Кувейт нямат алтернатива на транспортирането през Ормуз. Групата на седемте големи икономики (G7) намекна, че може да се стигне до освобождаване на допълнителни количества нефт, за да се компенсира недостигът.

Несигурността около способността за пренос на нефт през протока предизвиква силна волатилност на пазара на суров петрол, цената на барел се колебаеше между над 90 и под 80 долара в серия от резки пикове и спадове.