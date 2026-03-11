Свят

CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

Стратегическият воден път, по който минава около една пета от световния петрол, остава под напрежение

11 март 2026, 13:16
Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров
Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност
Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания

Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания
Иран публикува пропагандно видео в стил

Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"
Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен
Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск
Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава
Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

И ран е започнал да поставя морски мини в Ормузкия проток, един от най-важните енергийни "тапи" в света, по който преминава около една пета от целия суров нефт, според двама души, запознати с американското разузнавателно докладване по въпроса.

Поставянето на мините все още не е мащабно, в последните дни са били поставени няколко десетки мини, посочват източниците. Въпреки това Иран запазва между 80% и 90% от малките си плавателни съдове и миниращи кораби, което позволява на силите му потенциално да поставят стотици мини във водния път.

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC), която сега фактически контролира протока заедно с традиционния ирански флот, разполага с възможността да разположи "гарнитура" от разпределени кораби за миниране, лодки с експлозиви и ракетни установки на брега, съобщи CNN.

Президентът Доналд Тръмп публикува във Truth Social във вторник, че "ако Иран е поставил мини в Ормузкия проток, а ние нямаме информация за това, искаме те да бъдат премахнати - НЕЗАБАВНО!"

Той допълни, че ако мините бъдат поставени и не се премахнат, Иран ще понесе последствия "на ниво, което светът не е виждал досега". В същото време Тръмп посочи, че ако Техеран премахне "това, което може би е било поставено, това ще бъде огромна стъпка в правилната посока!"

След публикацията на Тръмп, министърът на отбраната Пийт Хегсет публикува в X, че по указание на президента Централното командване на САЩ "унищожава неактивни съдове за миниране в Ормузкия проток с безмилостна точност. Няма да позволим на терористи да държат протока като заложник."

Централното командване на САЩ съобщи по-късно във вторник в социалните мрежи, че военните са унищожили няколко ирански военни кораба, включително 16 миниращи, близо до Ормузкия проток.

IRGC преди това предупреди, че всеки кораб, преминаващ през протока, ще бъде атакуван, а каналът е фактически затворен от началото на войната. Състоянието на протока е описвано пред CNN като "долина на смъртта" поради високия риск при преминаване.

Американски служители съобщиха във вторник, че военноморските сили на САЩ не са ескортирали кораби през протока, въпреки че Тръмп в понеделник заяви, че администрацията му разглежда възможности за това.

По време на пресконференция в понеделник президентът добави, че "Ормузкият проток ще остане безопасен. Имаме много военни кораби там и най-добрата техника в света за проверка на мини."

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Близо 15 милиона барела на ден суров нефт, плюс още 4,5 милиона барела на ден преработени горива, са фактически блокирани в региона на Персийския залив, а производители като Ирак и Кувейт нямат алтернатива на транспортирането през Ормуз. Групата на седемте големи икономики (G7) намекна, че може да се стигне до освобождаване на допълнителни количества нефт, за да се компенсира недостигът.

Несигурността около способността за пренос на нефт през протока предизвиква силна волатилност на пазара на суров петрол, цената на барел се колебаеше между над 90 и под 80 долара в серия от резки пикове и спадове.

Източник: CNN    
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
