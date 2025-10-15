Свят

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Британският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай

15 октомври 2025, 15:28
Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания
Източник: iStock/GettyImages

Б ританският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай, в опит да преодолее силното противоречие около провала на делото, пише „Файненшъл Таймс“ (Financial Times).

Премиерът направи обещанието в сряда, отхвърляйки това, което нарече

„безпочвени обвинения“, че правителството му се е намесило в случая, за да избегне напрежение с Пекин.

Кралската прокуратура миналия месец оттегли обвиненията в шпионаж срещу Кристофър Кеш и Кристофър Бери, които и двамата категорично отричаха каквото и да е нарушение и бяха официално оправдани от съда.

Нови обвинения в шпионаж между Китай и Великобритания

Кралската прокуратура заяви, че не може да продължи със съдебното преследване, защото правителството е отказало да посочи в свидетелските си показания, че Китай е заплаха за националната сигурност между 2021 и 2023 г. – времето на предполагаемите престъпления. Законът, по който Кеш и Бери бяха обвинени, изискваше прокуратурата да докаже, че те са подпомагали „враг“.

„Предвид съдържащата се информация, ще проведем кратък процес. Но искам да стане ясно, възнамерявам да публикувам свидетелските показания изцяло“,

каза Стармър пред депутатите.

Обещанието на Стармър в началото на въпросите към министър-председателя дойде, след като Кралската прокуратура публично посочи, че няма възражения правителството да публикува изявленията.

Той настоя, че показанията на Колинс трябва да отразяват позицията на предишното консервативно правителство по време на предполагаемия шпионаж, твърдейки, че торите са избягвали да определят Китай като враг.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох отговори, че разказът на правителството за събитията е „просто невероятен“.

Оттеглените обвинения

Прокурорите оттеглиха обвиненията срещу двамата мъже, единият от които бивш парламентарен изследовател, но решението предизвика остра реакция от водещи членове на правителството на Обединеното кралство, съобщи Би Би Си (BBC).

Кристофър Кеш, на 30 години, и Кристофър Бери, на 33 години, преди това отрекоха обвиненията по Закона за служебната тайна. Пекин нарече обвиненията „злонамерен клеветнически акт“.

Двамата мъже бяха обвинени в събиране и предоставяне на информация, накърняваща безопасността и интересите на държавата между 28 декември 2021 г. и 3 февруари 2023 г. След решението за прекратяване на съдебното производство Кеш заяви, че е „облекчен, че е възтържествувала справедливостта“. Той описа двете години от ареста си като „кошмар“ и каза, че се надява „да бъдат извлечени поуки от този тъжен епизод“.

Прокурорът Том Литъл заяви пред съда, че екипът му няма да представи доказателства срещу мъжете и че „просто не можем да продължим да преследваме този случай“. Съдът чу, че Кралската прокуратура е установила, че събраните от нея доказателства не отговарят на прага за започване на съдебен процес.

Министерството на вътрешните работи заяви, че е „разочароващо, че мъжете няма да бъдат изправени пред съд, предвид сериозността на обвиненията“.

Великобритания привиква китайския посланик, ето защо

„Ще продължим да използваме пълния набор от инструменти и правомощия, за да се предпазим от злонамерена дейност“, се добавя в изявлението.

Тази позиция беше подкрепена от Даунинг стрийт, като официалният говорител на премиера заяви, че обвиненията са били „сериозно обезпокоителни“, добавяйки: „Изключително разочароващо е, че тези лица няма да бъдат изправени пред съд. Всеки опит на чужда сила да се инфилтрира в нашия парламент или демокрация е неприемлив“.

Г-н Бери, учител от Уитни в Оксфордшър, и г-н Кеш, от Уайтчапъл в Лондон, бяха арестувани през март 2023 г. като част от разследване, което включваше полиция за борба с тероризма. Те бяха обвинени в събиране на информация, която е била „изчислена да бъде, би могла да бъде или е била предназначена да бъде, пряко или косвено, полезна за враг“.

Беше съобщено, че г-н Кеш е бил свързан с Китайската изследователска група (CRG) на Парламента. Предполагаше се, че е имал достъп до няколко консервативни депутати, сред които бившият министър на сигурността Том Тугендхат и тогавашният председател на комисията по външни работи Алисия Киърнс.

И когато г-жа Киърнс чу, че няма да бъдат повдигнати обвинения, тя говори в Камарата на общините и каза: „Остава неясно за мен защо Крис Кеш и Кристофър Бери не могат да бъдат преследвани съдебно по Закона за служебната тайна.

Доказателствата показват ясна връзка между тези двамата, Отдела за обединен фронт и Политбюро, самия връх на Китайската комунистическа партия“.

Защитавайки г-н Кеш, Хенри Блаксленд, кралски съветник, каза, че колегите на клиента му от CRG са „изразили недоверие“ към ареста му. „Ние само се надяваме, че той ще може да възстанови живота си“, добави той.

Съдия Чиймa-Груб заяви, че е „напълно удовлетворена“ и обяви двамата мъже за невинни.

Когато им бяха повдигнати обвинения, говорител на китайското посолство заяви, че „твърдението, че Китай е заподозрян в „кражба на британско разузнаване“, е напълно изфабрикувано“. Те призоваха Обединеното кралство „да спре антикитайските политически манипулации и да престане да разиграва подобен самоцелен политически фарс“.

Правителството по-рано заяви, че китайски шпиони са се прицелвали в британски служители в политическия, отбранителния и бизнес секторите като част от все по-сложна шпионска операция.

През декември 2024 г. висши съдии потвърдиха решение на MI5 да предупреди, че предполагаем китайски агент, Кристин Лий, се е инфилтрирала в Парламента и е финансирала, наред с други, един депутат от Лейбъристката партия.

Същия месец Янг Тенбо беше посочен като китайски бизнесмен, на когото е било забранено да влиза в Обединеното кралство заради предполагаем шпионаж.

Както г-жа Лий, така и г-н Янг отрекоха отправените срещу тях обвинения.

Янг Тенгбо окупира заглавията във Великобритания по света с новината за отношенията си с британския принц Андрю – брат на крал Чарлз III. Властите във Великобритания твърдят, че китайският гражданин Янг Тенгбо е изградил „необичайно ниво на доверие” с принц Андрю и е развил отношения с политици, които да бъдат „използвани” от Китай.

Каква е връзката на Янг с принц Андрю?

Британските власти откриват писмо от Доминик Хемпшир, старши съветник на принц Андрю, в което се казва, че Янг може да представлява принца при контакти с потенциални инвеститори в Китай.

Скандал във Великобритания: Принц Андрю и китайският шпионин

Според вътрешното министерство това е доказателство, че господин Ян е бил в състояние да „създава отношения между видни фигури от Великобритания и високопоставени китайски служители“, които „биха могли да бъдат използвани за целите на политическа намеса“ от страна на Пекин, пише Би Би Си.

Намерен е и документ, съдържащ списък на „основните опорни точки за обсъждане“ с принц Андрю. В него се казва, че принцът е „в отчаяно положение и ще се хване за всичко“.

Принц Андрю заяви, че е „прекратил всички контакти“ с Янг, след като е получил съвет от правителството, но не уточни кога е спряла комуникацията, съобщава британската обществена медия. От канцеларията му заявиха, че са се срещали „по официални канали“ и никога не е била обсъждана „никаква чувствителна информация”.

Кой е Янг Тенгбо?

Тенгбо Янг, известен също като Крис Янг, е роден в Китай през 1974 г., съобщава Би Би Си. За първи път пристига в Обединеното кралство през 2002 г. и учи в Лондон в продължение на една година, след което записва магистърска степен по публична администрация и политика в Университета в Йорк.

Китайският бизнесмен е бил публично регистриран като директор на пет различни компании във Великобритания. През 2013 г. получава безсрочно разрешение да остане в страната. Янг заяви пред съда, че преди пандемията е прекарвал средно до две седмици всеки месец в Обединеното кралство. След като в понеделник името му беше огласено, той описа Великобритания като свой „втори дом“ и заяви, че „никога не би направил нещо, което да ѝ навреди”.

Той изиграва сериозна роля и в организирането на първата британско-китайска среща на бизнес лидерите, на която той се среща и с тогавашния министър на финансите Джордж Озбърн. Заедно с министър-председателя по това време – Дейвид Камерън, Озбърн искаше да постави началото на  „Златната ера“ в отношенията между Пекин и Лондон. Някои консерватори сега критикува това поведение, защото то наивно е подценявало риска за британската национална сигурност.

Източник: FT, BBC    
Киър Стармър щпионаж за Китай Обединено кралство провалено съдебно преследване национална сигурност британско китайски отношения публикуване на свидетелски показания обвинения в шпионаж Кристофър Кеш и Кристофър Бери принц Андрю
Последвайте ни
Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 11 минути

Намалението обхваща 2180 продукта

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 22 минути

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Любопитно Преди 1 час

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 1 час

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 1 час

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 1 час

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Ключово решение за 8-и блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; предстои до месец</p>

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

България Преди 1 час

Процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 2 часа

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 2 часа

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

България Преди 2 часа

Вижте къде и кога приемните ще отворят врати

<p>Глобална заплаха: Концентрацията на СО<sub>2</sub> достигна рекордни нива през 2024 г.</p>

Глобална заплаха: Концентрацията на СО2 достигна рекордни нива през 2024 г.

Свят Преди 2 часа

Концентрациите на СО2 сега са с повече от 50% по-високи, отколкото преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Свят Преди 2 часа

Кристиано Роналдо с нов исторически рекорд – най-много голове в квалификациите за Световното, докато Англия осигури място за Мондиал 2026

<p>Ръст в&nbsp;стойността на малката потребителска кошница през септември, ето с колко</p>

КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември

Пари Преди 2 часа

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, отчитат също от синдиката

<p>Объркана поръчка предизвика кървава свада между 7 души</p>

Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

Свят Преди 2 часа

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Свят Преди 2 часа

дд

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

България Преди 2 часа

Семейство Томпсън били привлечени от идеята за евтин живот и приветливи хора, но сега твърдят, че реалността е съвсем различна

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Гибона за Добромир Жечев: Уникален българин

Gong.bg

Даниел Боримиров: Чувал съм само суперлативи за Добромир Жечев

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg