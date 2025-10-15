Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Б ританският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай, в опит да преодолее силното противоречие около провала на делото, пише „Файненшъл Таймс“ (Financial Times).

Премиерът направи обещанието в сряда, отхвърляйки това, което нарече

„безпочвени обвинения“, че правителството му се е намесило в случая, за да избегне напрежение с Пекин.

Кралската прокуратура миналия месец оттегли обвиненията в шпионаж срещу Кристофър Кеш и Кристофър Бери, които и двамата категорично отричаха каквото и да е нарушение и бяха официално оправдани от съда.

Нови обвинения в шпионаж между Китай и Великобритания

Кралската прокуратура заяви, че не може да продължи със съдебното преследване, защото правителството е отказало да посочи в свидетелските си показания, че Китай е заплаха за националната сигурност между 2021 и 2023 г. – времето на предполагаемите престъпления. Законът, по който Кеш и Бери бяха обвинени, изискваше прокуратурата да докаже, че те са подпомагали „враг“.

„Предвид съдържащата се информация, ще проведем кратък процес. Но искам да стане ясно, възнамерявам да публикувам свидетелските показания изцяло“,

каза Стармър пред депутатите.

Обещанието на Стармър в началото на въпросите към министър-председателя дойде, след като Кралската прокуратура публично посочи, че няма възражения правителството да публикува изявленията.

Той настоя, че показанията на Колинс трябва да отразяват позицията на предишното консервативно правителство по време на предполагаемия шпионаж, твърдейки, че торите са избягвали да определят Китай като враг.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох отговори, че разказът на правителството за събитията е „просто невероятен“.

Оттеглените обвинения

Прокурорите оттеглиха обвиненията срещу двамата мъже, единият от които бивш парламентарен изследовател, но решението предизвика остра реакция от водещи членове на правителството на Обединеното кралство, съобщи Би Би Си (BBC).

Кристофър Кеш, на 30 години, и Кристофър Бери, на 33 години, преди това отрекоха обвиненията по Закона за служебната тайна. Пекин нарече обвиненията „злонамерен клеветнически акт“.

Двамата мъже бяха обвинени в събиране и предоставяне на информация, накърняваща безопасността и интересите на държавата между 28 декември 2021 г. и 3 февруари 2023 г. След решението за прекратяване на съдебното производство Кеш заяви, че е „облекчен, че е възтържествувала справедливостта“. Той описа двете години от ареста си като „кошмар“ и каза, че се надява „да бъдат извлечени поуки от този тъжен епизод“.

Прокурорът Том Литъл заяви пред съда, че екипът му няма да представи доказателства срещу мъжете и че „просто не можем да продължим да преследваме този случай“. Съдът чу, че Кралската прокуратура е установила, че събраните от нея доказателства не отговарят на прага за започване на съдебен процес.

Министерството на вътрешните работи заяви, че е „разочароващо, че мъжете няма да бъдат изправени пред съд, предвид сериозността на обвиненията“.

Великобритания привиква китайския посланик, ето защо

„Ще продължим да използваме пълния набор от инструменти и правомощия, за да се предпазим от злонамерена дейност“, се добавя в изявлението.

Тази позиция беше подкрепена от Даунинг стрийт, като официалният говорител на премиера заяви, че обвиненията са били „сериозно обезпокоителни“, добавяйки: „Изключително разочароващо е, че тези лица няма да бъдат изправени пред съд. Всеки опит на чужда сила да се инфилтрира в нашия парламент или демокрация е неприемлив“.

Г-н Бери, учител от Уитни в Оксфордшър, и г-н Кеш, от Уайтчапъл в Лондон, бяха арестувани през март 2023 г. като част от разследване, което включваше полиция за борба с тероризма. Те бяха обвинени в събиране на информация, която е била „изчислена да бъде, би могла да бъде или е била предназначена да бъде, пряко или косвено, полезна за враг“.

Беше съобщено, че г-н Кеш е бил свързан с Китайската изследователска група (CRG) на Парламента. Предполагаше се, че е имал достъп до няколко консервативни депутати, сред които бившият министър на сигурността Том Тугендхат и тогавашният председател на комисията по външни работи Алисия Киърнс.

И когато г-жа Киърнс чу, че няма да бъдат повдигнати обвинения, тя говори в Камарата на общините и каза: „Остава неясно за мен защо Крис Кеш и Кристофър Бери не могат да бъдат преследвани съдебно по Закона за служебната тайна.

Доказателствата показват ясна връзка между тези двамата, Отдела за обединен фронт и Политбюро, самия връх на Китайската комунистическа партия“.

Защитавайки г-н Кеш, Хенри Блаксленд, кралски съветник, каза, че колегите на клиента му от CRG са „изразили недоверие“ към ареста му. „Ние само се надяваме, че той ще може да възстанови живота си“, добави той.

Съдия Чиймa-Груб заяви, че е „напълно удовлетворена“ и обяви двамата мъже за невинни.

Когато им бяха повдигнати обвинения, говорител на китайското посолство заяви, че „твърдението, че Китай е заподозрян в „кражба на британско разузнаване“, е напълно изфабрикувано“. Те призоваха Обединеното кралство „да спре антикитайските политически манипулации и да престане да разиграва подобен самоцелен политически фарс“.

Правителството по-рано заяви, че китайски шпиони са се прицелвали в британски служители в политическия, отбранителния и бизнес секторите като част от все по-сложна шпионска операция.

През декември 2024 г. висши съдии потвърдиха решение на MI5 да предупреди, че предполагаем китайски агент, Кристин Лий, се е инфилтрирала в Парламента и е финансирала, наред с други, един депутат от Лейбъристката партия.

Същия месец Янг Тенбо беше посочен като китайски бизнесмен, на когото е било забранено да влиза в Обединеното кралство заради предполагаем шпионаж.

Както г-жа Лий, така и г-н Янг отрекоха отправените срещу тях обвинения.

Янг Тенгбо окупира заглавията във Великобритания по света с новината за отношенията си с британския принц Андрю – брат на крал Чарлз III. Властите във Великобритания твърдят, че китайският гражданин Янг Тенгбо е изградил „необичайно ниво на доверие” с принц Андрю и е развил отношения с политици, които да бъдат „използвани” от Китай.

Каква е връзката на Янг с принц Андрю?

Британските власти откриват писмо от Доминик Хемпшир, старши съветник на принц Андрю, в което се казва, че Янг може да представлява принца при контакти с потенциални инвеститори в Китай.

Скандал във Великобритания: Принц Андрю и китайският шпионин

Според вътрешното министерство това е доказателство, че господин Ян е бил в състояние да „създава отношения между видни фигури от Великобритания и високопоставени китайски служители“, които „биха могли да бъдат използвани за целите на политическа намеса“ от страна на Пекин, пише Би Би Си.

Намерен е и документ, съдържащ списък на „основните опорни точки за обсъждане“ с принц Андрю. В него се казва, че принцът е „в отчаяно положение и ще се хване за всичко“.

Принц Андрю заяви, че е „прекратил всички контакти“ с Янг, след като е получил съвет от правителството, но не уточни кога е спряла комуникацията, съобщава британската обществена медия. От канцеларията му заявиха, че са се срещали „по официални канали“ и никога не е била обсъждана „никаква чувствителна информация”.

Кой е Янг Тенгбо?

Тенгбо Янг, известен също като Крис Янг, е роден в Китай през 1974 г., съобщава Би Би Си. За първи път пристига в Обединеното кралство през 2002 г. и учи в Лондон в продължение на една година, след което записва магистърска степен по публична администрация и политика в Университета в Йорк.

Китайският бизнесмен е бил публично регистриран като директор на пет различни компании във Великобритания. През 2013 г. получава безсрочно разрешение да остане в страната. Янг заяви пред съда, че преди пандемията е прекарвал средно до две седмици всеки месец в Обединеното кралство. След като в понеделник името му беше огласено, той описа Великобритания като свой „втори дом“ и заяви, че „никога не би направил нещо, което да ѝ навреди”.

Той изиграва сериозна роля и в организирането на първата британско-китайска среща на бизнес лидерите, на която той се среща и с тогавашния министър на финансите Джордж Озбърн. Заедно с министър-председателя по това време – Дейвид Камерън, Озбърн искаше да постави началото на „Златната ера“ в отношенията между Пекин и Лондон. Някои консерватори сега критикува това поведение, защото то наивно е подценявало риска за британската национална сигурност.