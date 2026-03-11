България

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Темата за честността на вота започна още в началото на заседанието

11 март 2026, 13:02
Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата

Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата
Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест

Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест
Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"
Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева
Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен
Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива
Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки
Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

ЦИК и Министерството на електронното управление на изслушване в парламента във връзка с подготовката за предстоящия предсрочен вот.

Изслушването влезе извънредно в дневния ред, а искането дойде от ПГ на „Възраждане”.

Темата за честността на изборите обаче започна още в началото на заседанието.

От ИТН изразиха съмнения за това и обвиниха служебния министър на електронното управление в зависимости с ПП-ДБ. Последва размяна на реплики в залата, заговори се и за тайни срещи.

В крайна сметка министърът на електронното управление обясни, че машините за тестването вчера са избрани на случаен принцип, а ЦИК все още не е сключил договор за обслужването на машините.

Денят в НС започна със спор. Поводът за това стана декларация на ИТН.

„Служебният кабинет „Петрохан” затъва всеки ден и все повече в кафявото блато на задкулисно кадруване в опит за овладяване на държавата и провеждане на възможно най-нечестните избори, които предстоят”, заяви Станислав Балабанов.

„Вие искате в хаоса на недействителните бюлетини, в хаоса на хартиеното гласуване, в тази мътна вода, Пеевски и Борисов да добутат до 80 гласа, за да не може да бъде избран нов Висш съдебен съвет”, отговори Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Споровете и нападките продължиха и по време на изслушването.

„Г-н Шарков, все още няма изготвена методика за удостоверяване на машините, няма обществено обсъждане на тази методика. Няма и изпълнител, който да обслужва машините”, заяви Ангел Славчев от „Възраждане”.

„Все още няма сключен договор от ЦИК с изпълнителя, свързан с обслужването на машините. Съгласно този договор, когато бъде завършен, ще имаме следващи стъпки”, отговори служебният министър на електронното управление Георги Шарков.

„На мен ми направи малко странно впечатление вчерашното теглене на номера за аудитиране на машини, при положение че софтуерът, доколкото разбирам, още не е готов”, каза Христо Гаджев от ГЕР-СДС. И попита на какъв софтуер ще бъдат аудитирани машините и ще стигне ли времето за това, предаде NOVA.

„Втората част на софтуера не се налага да се променя и не е променяна, мисля, от 2022 или 2023 година”, отговори Шарков.

Напрежението в залата ескалира след въпрос на „ДПС-Ново начало”.

„Колко пъти от януари до сега вие сте се срещали с Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Асен Василев, Васил Терзиев и други представители на ПП-ДБ”, попита Станислав Анастасов.

„Не съм имал специални срещи. Една единствена - с Божидар Божанов, професионална, свързана с детайли по процедурата. От януари не съм се срещал с нито един от изброените от вас”, отговори Шарков.  

„Не търсете скандал там където няма”, допълни и Божанов.

„След като вицепремиерът за честни избори, господин Цицелков, за по-малко от 24 часа си даде оставката, остана усещането, че с него сякаш си е тръгнала и темата за честни избори", каза Борислав Гуцанов. 

Министърът отговори, че кабинетът не се е отказал от честни избори. 

Източник: NOVA    
избори нс машинно гласуване
