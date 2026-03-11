Свят

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация

11 март 2026, 13:50
CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток
Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност
Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания

Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания
Иран публикува пропагандно видео в стил

Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"
Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен
Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск
Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава
Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

О стров с размерите на една трета от Манхатън, контролира почти целия износ на ирански петрол, а експерти смятат, че съдбата му може да бъде решаваща за финалната стратегия на президента Тръмп спрямо Техеран, пише New York Post​.

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация, фактор, който според съобщенията е привлякъл вниманието на стратегическите плановици на администрацията.

„Остров Харг обработва приблизително 90% от износа на ирански суров петрол. Ако бъде обезсилен, това означава спиране на военния бюджет, както и на основните услуги, които поддържат функционирането на иранското общество“, казва Мохамед Солиман, старши сътрудник в базирания във Вашингтон Middle East Institute.

„Загубата на Харг дори за няколко седмици ще предизвика едновременно социална криза и такава на сигурността в Иран. Техеран няма възможност да избира кое да решава първо“, допълва Солиман, автор на книгата West Asia: A New American Grand Strategy in the Middle East.

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

„Загубата на приходи би достигнала милиарди долари на месец. Валутата ще се срине още повече, инфлацията ще скочи, субсидиите ще се срутят, а натискът върху страната ще се увеличи без бърз начин за спиране на изтичането.“

Според източник, близък до администрацията, овладяването на острова е въпрос не дали, а кога, поради критичната му роля за изхода на войната.

Източникът добавя, че Израелската отбранителна армия (IDF) желае да поеме контрола по-рано, отколкото смятат американските командири, които предпочитат първо да се съсредоточат върху неутрализирането на офанзивните способности на Иран, преди да предприемат действия срещу Харг.

След като режимът бъде отслабен, овладяването на острова ще предостави максимален лост спрямо властта на режима.

Иранският петрол е силно санкциониран от САЩ, а по-голямата част от суровината, излизаща от Харг, се транспортира към Китай.

От началото на войната на 28 февруари доставките на петрол от Персийския залив са почти спряни, което предизвиква големи колебания на световните пазари, докато Тръмп се опитва да накара корабите да преминават през Ормузкия проток с нова програма за презастраховане и предложение за ескорти от американски военни.

JP Morgan предупреди в понеделник, че „директен удар по остров Харг би спрял веднага по-голямата част от износа на ирански петрол и вероятно ще предизвика тежка реакция в Ормузкия проток или срещу регионална енергийна инфраструктура.“

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Възможността за американска мисия за овладяване на Харг беше първо съобщена от Axios.

Икономическата важност на острова може да даде на Тръмп значителен лост, казва бивш служител на администрацията Джон Улайот, който е заемал позиции в областта на отбраната, включително в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп.

Американска акция за овладяване на Харг би била „рискова, но с голяма възвръщаемост“, добавя Улайот.

„Да се извади толкова голям процент от иранското производство на петрол от играта би парализирало режима и би дало на САЩ, както беше във Венецуела, сериозен контрол върху къде ще отиде иранският петрол“, казва той.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ

„Това е източникът на цялата им икономика.“

Тръмп многократно е споменавал Венецуела след началото на войната с Иран, разказвайки как е свалил диктатора Николас Мадуро и го е заменил с по-отзивчивия вицепрезидент Делси Родригес, който се е съгласил да доставя петрол за САЩ и да отвори сектора за американски компании.

Улайот посочва, че Тръмп ясно разбира рисковете от окупация на иранска територия и че „войници на терена“ може и да не са необходими поради местоположението на острова.

„Един вариант би бил морска блокада на острова“, казва Улайот.

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

„Президентът Тръмп може практически да овладее острова чрез агресивна блокада, което по-късно да му даде лост за контрол върху иранските петролни доставки.“

В понеделник следобед Тръмп заяви, че вярва, че войната „ще приключи доста бързо“.

„Мисля, че ще видите, че това ще бъде краткосрочна акция“, каза президентът.

„Останалото ще зависи от моята позиция и от решенията на хората в администрацията на Тръмп относно това, какво искаме да постигнем.“

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

Прах, кръв и огън: Галерия от сърцето на атаката Иран в Израел
28 снимки
Щети Израел
Щети Израел
Щети Израел
Щети Израел
Източник: New York Post    
Остров Харг Ирански петрол Персийски залив Война в Иран Петролен износ Стратегия на Тръмп Ормузки проток Икономически санкции Геополитически конфликт САЩ и Израел
Последвайте ни

По темата

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Audi RS3 изпраща с апломб легендарния 5-цилиндров двигател

Audi RS3 изпраща с апломб легендарния 5-цилиндров двигател

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 8 минути

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 11 минути

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Любопитно Преди 1 час

Поредицата е част от съпътстваща инициатива към инфлуенсърската програма на Нова Броудкастинг Груп

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Свят Преди 1 час

"Има споразумение, че мирният процес ще продължи", заяви Дмитрий Песков

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът Роузи Хънтингтън-Уайтли демонстрира перфектна визия в кожа в „шоколадов“ цвят, доказвайки, че балансът между обемни силуети и женствени акценти е ключът към модерния и скъп вид през този сезон

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

България Преди 1 час

Промяна има и в ръководството на НОИ

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

България Преди 1 час

Норвежката принцеса Мете-Марит

Норвежката принцеса се готви за белодробна трансплантация

Свят Преди 1 час

Норвежката принцеса и бъдеща кралица Мете-Марит продължава да се бори със здравословни проблеми на фона на нови подробности относно приятелството ѝ с финансиста педофил Джефри Епстийн

<p>Мястото, откъдето е изкопано 40% от златото на планетата</p>

Златната столица на света: Градът, в който са изкопани 40% от съкровищата на планетата

Любопитно Преди 1 час

Йоханесбург в Южна Африка неслучайно носи името „еГоли“ (Мястото на златото) – под краката на жителите му лежи най-богатото находище, променило световната икономика завинаги

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Свят Преди 1 час

Инженерът от EgyptAir Исмаил Хамад вярва, че изчезналият полет MH370 на Malaysia Airlines се е разбил на Филипинските острови, докато Ocean Infinity преустановява издирването

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и наследниците му бяха освиркани от протестиращи след безпрецедентния арест на принц Андрю. Скандалът с аферата „Епстийн“ разтърси династията Уиндзор, поставяйки под въпрос бъдещето на монархията и закона.

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

България Преди 1 час

Темата за честността на вота започна още в началото на заседанието

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

Любопитно Преди 1 час

След специалното студио на NOVA с водещи Мариян Станков - Мон Дьо и Станислава Айви ексклузивно ще бъде излъчена 98-та церемонията по връчване на наградите „Оскар“ по KINO NOVA

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 1 час

Хората се страхуват толкова много, че смятат страшно много много безобидни неща за фактори, причиняващи рак

Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата

Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата

България Преди 2 часа

"В момента цените на суровия петрол на световните пазари са доста чувствителни и претърпяват движение както нагоре, така и надолу", отбеляза той

БДВО обяви „PR навигатор“ – 10 тенденции, които променят комуникациите в България през 2026

БДВО обяви „PR навигатор“ – 10 тенденции, които променят комуникациите в България през 2026

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Дакота Джонсън свали почти всичко за световна марка – кадрите подпалиха интернет

Edna.bg

Ботев Пловдив на 114 години: Този клуб е повече от футбол

Gong.bg

Полицията в Манчестър започна разследване срещу Родри, тормозел съседите си с дрон

Gong.bg

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

Nova.bg

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Nova.bg