Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

О стров с размерите на една трета от Манхатън, контролира почти целия износ на ирански петрол, а експерти смятат, че съдбата му може да бъде решаваща за финалната стратегия на президента Тръмп спрямо Техеран, пише New York Post ​.

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация, фактор, който според съобщенията е привлякъл вниманието на стратегическите плановици на администрацията.

„Остров Харг обработва приблизително 90% от износа на ирански суров петрол. Ако бъде обезсилен, това означава спиране на военния бюджет, както и на основните услуги, които поддържат функционирането на иранското общество“, казва Мохамед Солиман, старши сътрудник в базирания във Вашингтон Middle East Institute.

„Загубата на Харг дори за няколко седмици ще предизвика едновременно социална криза и такава на сигурността в Иран. Техеран няма възможност да избира кое да решава първо“, допълва Солиман, автор на книгата West Asia: A New American Grand Strategy in the Middle East.

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

„Загубата на приходи би достигнала милиарди долари на месец. Валутата ще се срине още повече, инфлацията ще скочи, субсидиите ще се срутят, а натискът върху страната ще се увеличи без бърз начин за спиране на изтичането.“

Според източник, близък до администрацията, овладяването на острова е въпрос не дали, а кога, поради критичната му роля за изхода на войната.

Източникът добавя, че Израелската отбранителна армия (IDF) желае да поеме контрола по-рано, отколкото смятат американските командири, които предпочитат първо да се съсредоточат върху неутрализирането на офанзивните способности на Иран, преди да предприемат действия срещу Харг.

След като режимът бъде отслабен, овладяването на острова ще предостави максимален лост спрямо властта на режима.

Иранският петрол е силно санкциониран от САЩ, а по-голямата част от суровината, излизаща от Харг, се транспортира към Китай.

От началото на войната на 28 февруари доставките на петрол от Персийския залив са почти спряни, което предизвиква големи колебания на световните пазари, докато Тръмп се опитва да накара корабите да преминават през Ормузкия проток с нова програма за презастраховане и предложение за ескорти от американски военни.

JP Morgan предупреди в понеделник, че „директен удар по остров Харг би спрял веднага по-голямата част от износа на ирански петрол и вероятно ще предизвика тежка реакция в Ормузкия проток или срещу регионална енергийна инфраструктура.“

Възможността за американска мисия за овладяване на Харг беше първо съобщена от Axios.

Икономическата важност на острова може да даде на Тръмп значителен лост, казва бивш служител на администрацията Джон Улайот, който е заемал позиции в областта на отбраната, включително в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп.

Американска акция за овладяване на Харг би била „рискова, но с голяма възвръщаемост“, добавя Улайот.

„Да се извади толкова голям процент от иранското производство на петрол от играта би парализирало режима и би дало на САЩ, както беше във Венецуела, сериозен контрол върху къде ще отиде иранският петрол“, казва той.

„Това е източникът на цялата им икономика.“

Тръмп многократно е споменавал Венецуела след началото на войната с Иран, разказвайки как е свалил диктатора Николас Мадуро и го е заменил с по-отзивчивия вицепрезидент Делси Родригес, който се е съгласил да доставя петрол за САЩ и да отвори сектора за американски компании.

Улайот посочва, че Тръмп ясно разбира рисковете от окупация на иранска територия и че „войници на терена“ може и да не са необходими поради местоположението на острова.

„Един вариант би бил морска блокада на острова“, казва Улайот.

„Президентът Тръмп може практически да овладее острова чрез агресивна блокада, което по-късно да му даде лост за контрол върху иранските петролни доставки.“

В понеделник следобед Тръмп заяви, че вярва, че войната „ще приключи доста бързо“.

„Мисля, че ще видите, че това ще бъде краткосрочна акция“, каза президентът.

„Останалото ще зависи от моята позиция и от решенията на хората в администрацията на Тръмп относно това, какво искаме да постигнем.“

