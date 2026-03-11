Свят

Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"

Анимационен клип представя предполагаем ирански ответен удар след американско-израелската атака срещу училище

11 март 2026, 10:36
И ран разпространи пропагандно видео в стил "Лего", в което се виждат лего версии на Доналд Тръмп, бомби и дронове "Шахед", унищожаващи американски посолства, съобщи The Telegraph.

Клипът е публикуван от държавния институт Revayat-e Fath и е излъчен по държавната телевизия на 28 февруари, след американско-израелските атаки, при които беше убит бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей.

В началото на видеото се появяват лего изображения на президента на САЩ, застанал до израелския премиер Бенямин Нетаняху и до дявола, докато разглеждат папка с надпис "досието Епстийн".

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Тръмп натиска червен бутон, който изстрелва ракета. Тя поразява това, което изглежда като класна стая, пълна с момичета, носещи розови забрадки.

След като учителката изписва на дъската изречението "моето отечество е моят живот", екранът притъмнява.

Ирански офицер взема розова чанта от развалините след удара и започва да плаче, преди тъгата му да се превърне в гняв.

  • Иранската версия за удара

Иран обвини Съединените щати и Израел, че са извършили атака срещу училище в Минаб, в южната част на страната, в първия ден от войната. Според Техеран при удара са загинали 165 души, включително ученици и учители.

Първоначалните данни на американското разузнаване сочеха, че е вероятно ракетата да е американска. Доналд Тръмп заяви, че инцидентът се разследва, но в понеделник предположи, че Иран може сам да е изстрелял ракета "Томахоук" по училището.

Иран обаче не разполага с ракети "Томахоук", американско оръжие, широко използвано от въоръжените сили на САЩ, включително и в настоящия конфликт.

  • Атаки срещу западни цели

Видеото продължава с кадри, в които иранските Революционни гвардейци атакуват американски и израелски обекти в региона.

В анимацията се вижда как британски сили са бомбардирани в Кипър, а американски военни самолети са свалени от небето. Американското посолство в Саудитска Арабия е показано като унищожено от серия ракетни удари.

Клипът включва и сцена на атака срещу Израел. Ирански генерали са събрани около карта на Тел Авив, докато ортодоксални евреи са показани да плачат, бягайки от експлозии.

Докато ирански лего фигури изготвят план за затваряне на Ормузкия проток, мъже в костюми са показани в отчаяние заради нарастващите цени на петрола.

В края на видеото се появява послание, че то е създадено в памет на учениците, загинали при удара, "които бяха мъченически убити от ционистки и американски терористи".

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Двуминутният клип вече е споделен в няколко социални мрежи, където е събрал десетки хиляди харесвания и споделяния.

Това не е първият подобен клип, излъчен от иранската държавна телевизия.

През юни 2025 г., по време на 12-дневната война между Иран и Израел, когато САЩ бомбардираха ирански ядрени съоръжения в Техеран, беше публикувано сходно видео, в което също присъстват Тръмп, Нетаняху и дяволът.

Няколко дни по-рано официален правителствен профил на Израел публикува в социалната мрежа X видео, в което лего агенти на Мосад, ракети и военни самолети унищожават ирански ядрени съоръжения.

Датската компания за играчки Lego по-рано заяви, че нейните продукти не бива да бъдат "свързвани с теми, които прославят конфликти".

Вижте в нашата галерия: Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Източник: The Telegraph    
Иранска пропаганда Лего анимация САЩ Израел Военен конфликт Атака училище Доналд Тръмп Дронове Шахед Ирански гвардейци Геополитика Антизападна реторика
