България

Прекратиха поръчката за ремонт на на двигатели за самолети МиГ-29

Въпреки доставените първи осем F-16, страната ни трябва да поддържа старите съветски машини поне до 2028 г., но липсата на кандидати за ремонт поставя охраната на въздушното пространство под риск

11 март 2026, 13:38
Прекратиха поръчката за ремонт на на двигатели за самолети МиГ-29
Снимката е илюстративна   
Източник: Getty Images/Guliver

О бществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. Това е записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

В началото на годината Министерството на отбраната (МО) обяви обществена поръчка за ремонт за малко над 21 млн. евро. 

Това не е първата обществена поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29. В края на 2024 г. беше сключен договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. 

В края на 2025 г. Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29, каза той. Вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а ние разчитаме на тях. Когато не се мисли перспективно, задържането на МиГ-29 толкова дълго и забавянето на сключването на договор за натовски самолет – това е резултатът, обясни Запрянов.

МиГ-29 и Су-25

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., каза Запрянов в края на 2025 г.

За самолет МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети, допълни Запрянов.

За поддържане на оперативни способности от Военновъздушни сили със самолети МиГ-29 и Су-25 годишните разходи, свързани с тяхната експлоатация през 2024 г. и до 31 октомври 2025 г., са в размер на малко над 104 млн. лв. 

Изтребителите F-16

В началото на 2025 г. започна доставката на първите осем изтребителя F-16 по първия договор със САЩ от 2019 г., а на 18 декември на официална церемония бяха представени и осемте самолета. Очаква се Военновъздушните ни сили (ВВС) да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Над София вчера българските F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Обществена поръчка МиГ-29 F-16 Ремонт на двигатели Атанас Запрянов Министерство на отбраната Военновъздушни сили Разходи за експлоатация Су-25 Охрана на въздушното пространство
Последвайте ни

По темата

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

pariteni.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 6 минути

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 9 минути

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Свят Преди 26 минути

Турция продължава усилията си да върне замесените страни на масата на преговорите и да съживи дипломацията, заяви той

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Свят Преди 46 минути

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Любопитно Преди 1 час

Поредицата е част от съпътстваща инициатива към инфлуенсърската програма на Нова Броудкастинг Груп

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

Свят Преди 1 час

"Има споразумение, че мирният процес ще продължи", заяви Дмитрий Песков

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът Роузи Хънтингтън-Уайтли демонстрира перфектна визия в кожа в „шоколадов“ цвят, доказвайки, че балансът между обемни силуети и женствени акценти е ключът към модерния и скъп вид през този сезон

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

България Преди 1 час

Промяна има и в ръководството на НОИ

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

България Преди 1 час

Норвежката принцеса Мете-Марит

Норвежката принцеса се готви за белодробна трансплантация

Свят Преди 1 час

Норвежката принцеса и бъдеща кралица Мете-Марит продължава да се бори със здравословни проблеми на фона на нови подробности относно приятелството ѝ с финансиста педофил Джефри Епстийн

<p>Иран минира&nbsp;Ормузкия проток</p>

CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Стратегическият воден път, по който минава около една пета от световния петрол, остава под напрежение

<p>Мястото, откъдето е изкопано 40% от златото на планетата</p>

Златната столица на света: Градът, в който са изкопани 40% от съкровищата на планетата

Любопитно Преди 1 час

Йоханесбург в Южна Африка неслучайно носи името „еГоли“ (Мястото на златото) – под краката на жителите му лежи най-богатото находище, променило световната икономика завинаги

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Свят Преди 1 час

Инженерът от EgyptAir Исмаил Хамад вярва, че изчезналият полет MH370 на Malaysia Airlines се е разбил на Филипинските острови, докато Ocean Infinity преустановява издирването

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и наследниците му бяха освиркани от протестиращи след безпрецедентния арест на принц Андрю. Скандалът с аферата „Епстийн“ разтърси династията Уиндзор, поставяйки под въпрос бъдещето на монархията и закона.

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

България Преди 1 час

Темата за честността на вота започна още в началото на заседанието

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

Любопитно Преди 1 час

След специалното студио на NOVA с водещи Мариян Станков - Мон Дьо и Станислава Айви ексклузивно ще бъде излъчена 98-та церемонията по връчване на наградите „Оскар“ по KINO NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Дакота Джонсън свали почти всичко за световна марка – кадрите подпалиха интернет

Edna.bg

Ботев Пловдив на 114 години: Този клуб е повече от футбол

Gong.bg

Полицията в Манчестър започна разследване срещу Родри, тормозел съседите си с дрон

Gong.bg

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

Nova.bg

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Nova.bg