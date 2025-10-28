Любопитно

Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю

Андрю е потвърдил, че е пътувал с частния самолет на Епстийн, отседнал е на частния му остров, пребивавал е в имението му в Палм Бийч и е посещавал дома на Гислейн Максуел в Белгрейвия, Лондон

28 октомври 2025, 10:06
Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю
Принц Андрю   
Източник: GettyImages

П ринц Андрю е канил Джефри Епстийн, Гислейн Максуел и Харви Уайнстийн в Роял Лодж – имение, в което той на практика живее безплатно, пише Би Би Си (BBC).

Тройката e посетила имението в Уиндзор по случай бал с маски за 18-ия рожден ден на принцеса Беатрис през 2006 г., два месеца след като в САЩ беше издадена заповед за арест на Епстийн за сексуално посегателство над непълнолетно лице.

По-рано се съобщаваше, че Епстийн, Максуел и Уайнстийн са посетили замъка в Уиндзор за събитието, но не и че са били домакини в частния дом на Андрю.

Разбира се, че Епстийн, Максуел и Уайнстийн са посетили Роял Лодж преди основното парти, което се проведе в държавните зали на Уиндзорския замък и включваше прием с шампанско и банкет.

BBC съпостави дърветата и стената на патио във вече публикувана снимка на тримата с други снимки от Роял Лодж. Осем дни след събитието Епстийн беше арестуван от полицията във Флорида.

Когато през 2019 г. BBC Newsnight го попита защо е поканил Епстийн на 18-ия рожден ден на дъщеря си два месеца след издаването на арестната му заповед в САЩ, Андрю отговори: „Определено не бях наясно какво се случва в Съединените щати, когато беше изпратена поканата, и научих за това едва когато медиите започнаха да го отразяват, защото той никога нищо не каза за това“.

Андрю се отказа от титлите си по-рано този месец на фона на новите разследвания относно връзките му с Епстийн

след публикуването на мемоарите на Вирджиния Джюфре след смъртта ѝ. В мемоарите г-жа Джюфре твърди, че е била принудена да прави секс с принца три пъти, включително веднъж с Епстийн и „други осем млади момичета“.

Андрю, който през 2022 г. постигна финансово споразумение с Джюфре, многократно отрича да е извършил каквото и да е неправомерно действие. През 2019 г. той заяви пред BBC Newsnight, че не помни „никаква среща“ с Джюфре и че никога не са имали „никакъв сексуален контакт“.

Възникнаха нови въпроси и относно това как той успява да финансира начина си на живот, след като не е работещ член на кралското семейство. Разкритието, че е платил символичен годишен наем за имението си в Уиндзор, Роял Лодж, засили въпросите около жилищните му условия – макар че той е платил за ремонти и наема предварително, така че няма месечни вноски.

Бъкингамският дворец не е коментирал дали принц Андрю ще напусне дома си или къде би могъл да се премести. Но BBC News разбира, че два други имота в територията на Уиндзорския замък – Аделаида котидж и Фрогмор котидж – са били предложени като опции както на принц Андрю, така и на бившата му съпруга Сара Фъргюсън преди няколко месеца.

Епстийн и Гислейн Максуел често са били гости в кралските резиденции в края на 90-те години и началото на 2000-те години.

Снимка на двамата в Балморал – частната високопланинска резиденция на кралското семейство – беше публикувана от прокуратурата по време на процеса срещу Максуел за сексуален трафик. Смята се, че снимката е направена през 1999 г., когато Андрю ги е поканил да отседнат в шотландския замък.

През 2000 г. Епстийн е бил гост на замъка в Уиндзор, а принцът е организирал рожден ден на Максуел в Сандрингам – частната селска резиденция на монарха в Норфолк. Той каза пред BBC Newsnight, че последното събитие е било „обикновен уикенд за лов“.

Гислейн Максуел е посетила Бъкингамския дворец като част от частна обиколка през 2002 г. Снимка, на която тя седи на престола на монарха до актьора Кевин Спейси, беше получена от Daily Telegraph почти две десетилетия по-късно. Смята се, че принц Андрю е организирал обиколката, но Джефри Епстийн не е участвал в нея.

Андрю е потвърдил, че е пътувал с частния самолет на Епстийн, отседнал е на частния му остров, пребивавал е в имението му в Палм Бийч и е посещавал дома на Гислейн Максуел в Белгрейвия, Лондон.

Епстийн се самоуби в килия в Ню Йорк през август 2019 г., докато чакаше началото на процес за обвинения в сексуален трафик. През 2008 г. той постигна споразумение с прокуратурата след като родителите на 14-годишно момиче съобщиха на полицията във Флорида, че Епстийн е малтретирал дъщеря им в дома си в Палм Бийч.

Максуел в момента излежава 20-годишна присъда в САЩ за вербуване и трафик на четири тийнейджърки за сексуална злоупотреба от страна на Епстийн, тогавашния ѝ приятел.

Уайнстийн е бил осъден за сексуално насилие от съдилища в Ню Йорк и Лос Анджелис, но е получил отново право на повторен процес по част от обвиненията.

Източник: BBC    
принц Андрю Джефри Епстийн Гислейн Максуел кралско семейство сексуален скандал Роял Лодж Вирджиния Джюфре отказ от титли кралски резиденции съдебни дела
Силно земетресение удари Турция

Преди 12 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 14 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 12 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 15 часа

