Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Н овият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е „жив и здрав“, въпреки появилите се информации, че е бил ранен в първия ден на американско-израелските удари срещу страната. Това съобщи синът на иранския президент Масуд Пезешкиан, цитиран от The Times of Israel.
Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран?
„Чух новини, че г-н Моджтаба Хаменей е бил ранен. Попитах някои приятели, които имат връзки. Те ми казаха, че, слава на Бога, той е жив и здрав“, написа Юсеф Пезешкиан, който е и съветник в правителството, в публикация в канала си в Telegram.
Иранската държавна телевизия по-рано нарече Хаменей „ранен ветеран от войната на Рамадан“, визирайки настоящия конфликт, но не уточни какво точно е нараняването му.
Вестник The New York Times съобщи по-рано в сряда, че Хаменей е получил наранявания на краката в първия ден на войната, 28 февруари, когато неговият баща, върховният лидер Али Хаменей, беше убит при въздушен удар.
