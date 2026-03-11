Свят

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Иранската държавна телевизия по-рано нарече Хаменей „ранен ветеран от войната на Рамадан“

11 март 2026, 10:04
Н овият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е „жив и здрав“, въпреки появилите се информации, че е бил ранен в първия ден на американско-израелските удари срещу страната. Това съобщи синът на иранския президент Масуд Пезешкиан, цитиран от The Times of Israel.

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран?

„Чух новини, че г-н Моджтаба Хаменей е бил ранен. Попитах някои приятели, които имат връзки. Те ми казаха, че, слава на Бога, той е жив и здрав“, написа Юсеф Пезешкиан, който е и съветник в правителството, в публикация в канала си в Telegram.

 

Иранската държавна телевизия по-рано нарече Хаменей „ранен ветеран от войната на Рамадан“, визирайки настоящия конфликт, но не уточни какво точно е нараняването му.

Колко тежко е състоянието на Моджтаба Хаменей

Вестник The New York Times съобщи по-рано в сряда, че Хаменей е получил наранявания на краката в първия ден на войната, 28 февруари, когато неговият баща, върховният лидер Али Хаменей, беше убит при въздушен удар.

Вижте в нашата галерия: Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Източник: The Times of Israel    
