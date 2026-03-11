България

Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата

"В момента цените на суровия петрол на световните пазари са доста чувствителни и претърпяват движение както нагоре, така и надолу", отбеляза той

11 март 2026, 12:22
Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

П ри повишаване на цените на петрола сме готови да защитим българските граждани. Това заяви на брифинг министърът на финансите Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет.

По-късно ще има заседание на междуведомствената работна група във връзка с мерки, които евентуално би предприела държавата по отношение на промяната на цените на горивата. Освен Клисурски, в него ще участват и представители на Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, агенция „Митници“, на „Лукойл“, на Държавния резерв и други държавни структури. Ще бъде обсъдено и решено за подобни мерки, ако има нужда.

"В момента цените на суровия петрол на световните пазари са доста чувствителни и претърпяват движение както нагоре, така и надолу. Цената на петрола падна от 120 долара на барел до 90 долара на барел, като снощи е достигнала около 82 долара на барел", посочи още служебният министър.

"Важно е да не се прибързва с мерките, но и сме абсолютно готови, ако цените  се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани", допълни той.

"Вчера министър-председателят беше в Париж, а аз в Брюксел, където обсъдихме такива мерки с всички наши европейски колеги на ниво министри на финансите и министър- председатели, така че сме в пълна готовност", допълни той.

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест

„Най-красивото момиче в света“ каза „Да“, сгоди се на романтично пътешествие

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Министърът на електронното управление за изборите: Движим се по план

Сбогом, Барби! Марго Роби неузнаваема с нова прическа в Париж

Тази вечер в Hell’s Kitchen: Битка с аромат на ябълки

„Мислех, че съм твърде стара“: Гуен Стефани разказа за „чудото“ да забременее на 44

<p>Внимание: Вече виждаме данъците си в евро. Как да ползваме готовата декларация от НАП?</p>

Сарафов: Няма да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес

Дъблин, Ирландия

<p>&quot;Лего&quot; апокалипсис: Фигурки на Тръмп, Нетаняху и дяволът в пропагандно видео от Техеран</p>

Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени

Владимир Путин

<p>Мистериозният брат на Илон Мъск - кой е Кимбъл?</p>

