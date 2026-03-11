Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата

П ри повишаване на цените на петрола сме готови да защитим българските граждани. Това заяви на брифинг министърът на финансите Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет.

По-късно ще има заседание на междуведомствената работна група във връзка с мерки, които евентуално би предприела държавата по отношение на промяната на цените на горивата. Освен Клисурски, в него ще участват и представители на Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, агенция „Митници“, на „Лукойл“, на Държавния резерв и други държавни структури. Ще бъде обсъдено и решено за подобни мерки, ако има нужда.

"В момента цените на суровия петрол на световните пазари са доста чувствителни и претърпяват движение както нагоре, така и надолу. Цената на петрола падна от 120 долара на барел до 90 долара на барел, като снощи е достигнала около 82 долара на барел", посочи още служебният министър.

"Важно е да не се прибързва с мерките, но и сме абсолютно готови, ако цените се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани", допълни той.

"Вчера министър-председателят беше в Париж, а аз в Брюксел, където обсъдихме такива мерки с всички наши европейски колеги на ниво министри на финансите и министър- председатели, така че сме в пълна готовност", допълни той.