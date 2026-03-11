Любопитно

Златната столица на света: Градът, в който са изкопани 40% от съкровищата на планетата

Йоханесбург в Южна Африка неслучайно носи името „еГоли“ (Мястото на златото) – под краката на жителите му лежи най-богатото находище, променило световната икономика завинаги

11 март 2026, 13:15
Златната столица на света: Градът, в който са изкопани 40% от съкровищата на планетата
Източник: iStock

З латото е една от най-важните суровини в историята, изграждала градове, икономики и цели империи. Докато в страни като Индия ценният метал се предава като семейна ценност от поколение на поколение, а цената му на световните пазари бележи исторически рекорди, на Земята има едно конкретно място, което е символ на тази мания. Мястото, където масивните подземни съкровища предизвикаха треска, променила света – Йоханесбург.

Градът се намира в басейна Витсватерсранд (Witwatersrand Basin) – уникална геоложка формация, в която са концентрирани най-богатите златни залежи на планетата. Наричан от местните „еГоли“ (Мястото на златото), Йоханесбург дължи съществуването си на една случайна находка през 1886 г. Тогава австралийският златотърсач Джордж Харисън открива златоносна жила във фермата „Ланглаагте“, което поставя началото на една от най-големите златни трески в историята.

40% от златото на човечеството

Според историческите данни и геоложките проучвания, от басейна под Йоханесбург е добито близо 40% от цялото злато, изкопано някога в човешката история. Формиран преди около 2,7 до 2,9 милиарда години, този регион е „заключил“ златото в древни речни седименти, които с времето са се втвърдили в невероятно богати рудни жили.

Дори днес Йоханесбург остава ключов център за минното дело и финансите, като е дом на най-голямата фондова борса в Африка.

Добив на 4 километра под земята

Добивът в региона е истинско предизвикателство за инженерната мисъл. Мини като „Мпоненг“ (Mponeng) се спускат на невероятната дълбочина от 4 километра под повърхността. Там температурите на скалите достигат 60°C. За да оцелеят, миньорите използват сложни системи за охлаждане с ледена каша и високотехнологично оборудване.

Небесният силует на златния град

Ето няколко любопитни факта за златната столица:

  • Метеоритна защита: Според геолозите, древен сблъсък с метеорит може би е предпазил златните залежи от ерозия през милионите години.
  • Символите на миналото: Небесният силует на Йоханесбург все още е маркиран от емблематичните жълти „хълмове“ – това всъщност са изкуствени депа от остатъчна почва от старите мини.
  • Градска гора: Градът разполага с една от най-големите в света създадени от човека градски гори с над 10 милиона дървета.

Въпреки че много от старите мини в центъра на града вече са затворени, легендата за „еГоли“ продължава. Експертите оценяват, че почти половината от оставащите златни резерви на планетата все още могат да лежат дълбоко в недрата на басейна Витсватерсранд, чакайки да бъдат открити.

Източник: Times of India    
Злато Йоханесбург Златна треска Минно дело Витсватерсранд Златни залежи Дълбочинен добив eГоли История на златото Градска гора
