Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

В торият мандат на Доналд Тръмп като президент се оказа изключително доходоносен за милиардера. Независимо дали сключва сделки в Близкия изток, рекламира собствените си криптовалути или посреща световни лидери в имотите си, Тръмп и семейството му доказаха, че бизнесът им все още върви на пълни обороти.

Според последния списък на Forbes за милиардерите по света президентът вече е оценяван на 6,5 милиарда долара. Това е с 1,4 милиарда повече спрямо предходната година. Той заема 645-о място сред 3 428-те милиардери на планетата, спрямо 700-о място през 2025 г.

Източник: Getty Images

Богатство благодарение на криптовалути

Основен принос за увеличението на състоянието му имат сделките с криптовалути. През последната година Тръмп е спечелил около 550 милиона долара от продажби на крипто токени, издадени от World Liberty Financial, крипто проект, който той и семейството му стартираха през септември 2024 г. След това те и партньорите му, включително специалният му пратеник милиардер Стив Уиткоф, продали 49% от World Liberty Financial на Aryam Investment, фирма, подкрепяна от съветника по националната сигурност на ОАЕ и член на кралското семейство на страната, шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян. Според Forbes тази сделка е донесла допълнителни 200 милиона долара за Тръмп.

"Лидерите от Залива знаят как да се справят с този американски президент", казал пред Forbes бивш дипломат с опит в региона. "Научиха го още първия път, но тогава Тръмп беше ограничен в това колко открито може да търси пари. Сега той е свободен."

Президентът все още притежава милиони крипто токени както от World Liberty Financial ($WLFI), така и от своя мемкойн $TRUMP. Forbes ги оценява с отстъпка, но заедно те са на стойност почти 570 милиона долара. Допълнително оставащите 38% от World Liberty Financial като работещ бизнес са оценени на 240 милиона долара.

Източник: БТА/АП

Съдебни решения и имоти

Тръмп получи сериозен финансов тласък миналия август, когато апелативен съд отмени гражданската глоба от 517 милиона долара, която трябваше да плати по дело за измама в Ню Йорк, включително лихви. Това премахна голяма част от задълженията му, докато генералният прокурор на щата Летиша Джеймс обжалва решението.

Личните активи на Тръмп също са нараснали, тъй като хората се опитват да спечелят благоволението му или поне да покажат подкрепата си. Сред тях е частният му клуб Mar-a-Lago в Палм Бийч - там Тръмп се среща с държавни лидери (включително Зеленски и Нетаняху), посреща съюзници (Мъск, Чангпенг Джао) и оттам са извършвани ракетни удари. Купен от Тръмп през 1985 г. за около 10 милиона долара, Forbes го оценява на около 560 милиона долара с почти 370 милиона повече от миналата година и над три пъти повече от стойността му през 2018 г.

Същевременно 10-те голф игрища на Тръмп в шест щата са се увеличили значително по стойност, достигайки около 550 милиона долара, спрямо 340 милиона долара през миналата година.

Източник: БГНЕС

Колебания в стойността

Без охлаждането на крипто пазара и акциите на Trump Media and Technology Group (TMTG), компанията майка на Truth Social, състоянието му щеше да е още по-високо. През септември президентът бе оценяван на рекордните 7,3 милиарда долара. Оттогава над 15 милиона токена на World Liberty Financial загубиха над 64% от стойността си, като Forbes ги оценява на 175 милиона долара. Акциите на TMTG достигнаха минал месец историческо дъно, намалявайки стойността на дела му до 1,2 милиарда долара, спрямо 2,6 милиарда долара преди година.

Източник: GettyImages

Независимо от рисковете

Дори ако новите начинания на Тръмп се окажат неуспешни, той ще се справи, като вече е реализирал стотици милиони преди най-лоялните му инвеститори да осъзнаят слабостите на това, което продава.