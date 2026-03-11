Свят

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Москва съобщава за жертви и десетки ранени сред цивилното население

11 март 2026, 10:00
Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

У краинските сили нанесоха удар по ключов завод за производство на ракетни компоненти в руския граничен район Брянск, потвърди президентът Володимир Зеленски. При атаката са загинали шестима цивилни, а 37 са ранени, обяви губернаторът на Брянска област, която се намира на по-малко от 100 км от границата с Украйна, съобщи NOVA.

Генералният щаб на украинската армия описа завода като „изключително важно звено в производствената верига на руски високопрецизни оръжия”.

„Нашите войници нанесоха удар по един от ключовите руски военни заводи в Брянск. Този завод произвеждаше електроника и компоненти за руски ракети – тези, които удрят нашите градове, села и цивилни граждани. Ние се защитаваме. Русия отдавна имаше възможността да сложи край на тази война, която сама започна”, заяви Володимир Зеленски.

Източник: NOVA    
Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Mercedes-Benz предефинира луксозните пътувания с електрическия VLE

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Преди 2 дни
<p>&quot;Лего&quot; апокалипсис: Фигурки на Тръмп, Нетаняху и дяволът в пропагандно видео от Техеран</p>

Свят Преди 7 минути

Анимационен клип представя предполагаем ирански ответен удар след американско-израелската атака срещу училище

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

България Преди 11 минути

Защо не са били предприети действия срещу нея, ако е имало доказателства за подкуп, попита Янкулов

<p>Мистериозният брат на Илон Мъск - кой е Кимбъл?</p>

Свят Преди 17 минути

Кимбал Мъск е ключов директор в Tesla, предприемач и филантроп, който съчетава бизнеса с Илон Мъск със страстта си към кулинарията и екологията

Асоциацията на прокурорите представи становището си за Сарафов пред КС

България Преди 22 минути

„До теб сме“: Класът на Малена Замфирова с мил видеопоздрав за сноубордистката

България Преди 23 минути

Съучениците ѝ изписаха името ѝ с телата си в двора на училището

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

България Преди 28 минути

Пострадалото 14-годишно момче е със счупен на две места таз

Тим Кук, изпълнителен директор на Apple

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Технологии Преди 38 минути

Създадената от Стив Джобс компания навършва 50 години на 1 април 2026 г., като честванията за големия юбилей вече започват. В рядко интервю изпълнителният директор Тим Кук разказва как запазва желанията на Джобс и развива Apple за новата ера

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Любопитно Преди 58 минути

Тя скицира живота си от позлатения Холивуд до хаотичния Ню Йорк, преминавайки през зависимости, здравословни проблеми и поредица от бракове

Изригването на вулкана Килауеа

Килауеа изригна отново: Затвориха магистрала и национален парк на Хаваите

Свят Преди 1 час

Фонтаните от лава, които започнаха да се издигат вчера сутринта (понеделник, 10 март), са 43-тото от поредната вълна изригвания, започнала през декември 2024 г. Предаване на живо показа как от кратера излизат светлочервеникава лава и пушек

Хаос в небето: „Луфтханза“ спира стотици полети заради протест на пилотите

Свят Преди 1 час

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

България Преди 1 час

Ударили са се три коли

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Започва 30-ото издание на „София Филм Фест” – какво да очакваме

Любопитно Преди 1 час

Юбилейното 30-о издание на международния филмов фестивал „София Филм Фест“ ще се проведе между 12 и 31 март. Програмата ще бъде открита с филма на Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, удостоен със „Златна палма“ в Кан миналия май

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

България Преди 2 часа

Горивото е един от основните разходи в обучението по управление, заяви Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите

<p>Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия прави това</p>

Свят Преди 2 часа

В петък The Washington Post съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Всички членове на екипажа са в безопасност

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Татяна от Hell’s Kitchen: Силата на една жена идва, когато я осъзнае! (ВИДЕО)

Edna.bg

Чай, торта и балони – дъщеричката на Николета и Ники стана на 2 г.

Edna.bg

Давид де Хея подкрепи вратаря на Тотнъм, който стана за смях

Gong.bg

НБА има своята нова легенда - Бам Адебайо вкара 83 точки и задмина Коби Брайънт (видео + снимки)

Gong.bg

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат по 20 или 50 евро като великденски добавки

Nova.bg

Поредицата слънчеви дни продължава

Nova.bg