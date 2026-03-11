Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

У краинските сили нанесоха удар по ключов завод за производство на ракетни компоненти в руския граничен район Брянск, потвърди президентът Володимир Зеленски. При атаката са загинали шестима цивилни, а 37 са ранени, обяви губернаторът на Брянска област, която се намира на по-малко от 100 км от границата с Украйна, съобщи NOVA.

Генералният щаб на украинската армия описа завода като „изключително важно звено в производствената верига на руски високопрецизни оръжия”.

„Нашите войници нанесоха удар по един от ключовите руски военни заводи в Брянск. Този завод произвеждаше електроника и компоненти за руски ракети – тези, които удрят нашите градове, села и цивилни граждани. Ние се защитаваме. Русия отдавна имаше възможността да сложи край на тази война, която сама започна”, заяви Володимир Зеленски.