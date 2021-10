Принц Андрю ще получи достъп до тайно споразумението "Епстийн-Джюфре"

Б ританският принц Андрю ще получи достъп до тайно споразумение от 2009 г., което според адвокатите му ще го защити от съдебното дело по обвинение в изнасилване, заведено от американка, предаде Ройтерс.

Споразумението е между Вирджиния Джюфре, която обвинява херцога на Йорк в сексуално насилие, и покойния финансист Джефри Епстийн, а британският принц не е страна по него.

Съдията от Манхатън Лорета Преска разпореди защитата на принца да получи копие от конфиденциалното споразумение.

Наследниците на Епстийн, който беше осъден за трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация, но почина в затвора през 2019 г., са се съгласили да дадат достъп на сина на кралица Елизабет Втора до документа.

За това обаче е необходимо и съдебно одобрение, тъй като споразумението е част от друго дело, което Джюфре води срещу Джизлейн Максуел, дългогодишна приятелка на Епстийн. Ищцата твърди, че е била изнасилена в апартамент на Максуел в Лондон.

Официално не са предявени обвинения на принц Андрю (61 г.), който "категорично" отхвърля твърденията на Джюфре.

Prince Andrew confirmed he was served a lawsuit by a U.S. woman who says he sexually abused her — after evading being served for weeks.



Virginia Giuffre says the prince abused her repeatedly when she was 17 after she was trafficked by his friend Jeffrey Epstein. He denies this. pic.twitter.com/OHBxCSZx3j