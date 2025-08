"Таймс": Джефри Епстийн е продавал тайните на принц Андрю

Б ританският писател Андрю Лоуни твърди, че принц Андрю е бил смятан от Джефри Епстийн за „полезен идиот, който е укрепвал доверието в него“, пише в. „Таймс“.

Джефри Епстийн е продал „най-интимните тайни“ на принц Андрю на чуждестранни разузнавателни агенции по целия свят, като компрометиращи материали за херцога на Йорк са били предадени на израелската агенция „Мосад“, саудитските власти и либийските разузнавателни служби при управлението на Муамар Кадафи.

Авторът Андрю Лоуни излага подробностите за твърденията в новата си книга за принца „Овластен: Възходът и падението на династията Йорк“, в която се описва как членът на кралското семейство е бил лесна плячка за „гърмяща змия“ като Епстийн.

Жертвите на американския милиардер, който се самоуби през 2019 г., твърдят от години, че Епстийн е съхранявал видеозаписи на своите известни приятели, докато правят секс с жени. Досега не е излизало наяве доказателство за наличието на такива записи.

В новата си книга Лоуни сочи документален филм на канадския журналист Иън Халперин за източник на твърденията, че Епстийн е продал тайните на Андрю на чуждестранни агенции в Близкия изток и Либия. Твърденията са „потвърдени“ пред Халперин от „много хора, приближени до Андрю“, пише Лоуни.

Андрю - принц с обноски на колхозник

Халперин пише за Епстийн в собствената си книга „Противоречие: секс, лъжи и мръсни пари от властния световен елит“, публикувана в „Амазон“ през 2020 г.

В книгата си Халперин твърди, че е разговарял с Епстийн през 2001 г. и цитира подробно финансиста, обсъждал херцога на Йорк и останалата част от кралското семейство. Епстийн е цитиран на казва на Халперн, че е срещнал кралица Елизабет и е запознал принцеса Даяна с Доди Файед, наред с други твърдения, които предизвикват учудване.

Кралското семейство е „изключително брилянтно“, защото са „най-богатите копелета“ в света, докато събират пари от британските данъкоплатци, твърди Епстийн пред Халперин.

